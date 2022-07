El próximo reto de Nico Baptiste en la Fórmula Regional by Alpine es el mítico Spa-Francorchamps

Por su historia y su trazado, Spa-Francorchamps es un circuito legendario. Como piloto en formación me siento más que satisfecho y muy orgulloso de poder correr aquí en una pista que suma 7.004 kilómetros de longitud, y con múltiples retos de posicionamiento y velocidad, dadas a las largas rectas y curvas rápidas



Como saben, cada carrera tiene desafíos concretos y ésta no será la excepción. De cara a esto, me he preparado para mantener el ritmo y la consistencia apoyado en una buena gestión del carro y sus componentes. Espero que los buenos resultados me acompañen

Nicolás Baptiste, piloto colombiano del equipo FA Racing - propiedad de Fernando Alonso -, afrontará desde mañana la séptima válida de la Fórmula Regional Europea by Alpine y el desafío será en una de las catedrales el automovilismo mundial: Spa-Francorchamps.Con tan solo 16 años, Baptiste es el más joven de los 37 pilotos que participan en este serial que sirve de plataforma para los dos próximos campeonatos (Fórmula 3 y Fórmula 2), los cuales preceden a la máxima categoría, la Fórmula 1 .", expresó el bogotano.Culminada la séptima válida de la Fórmula Regional Europea, el piloto colombiano, nombrado recientemente como Embajador de la Fundación Real Madrid , aprovechará la pausa veraniega para visitar su país y promover entre los niños y jóvenes de las escuelas deportivas adscritas al club blanco, los valores y atributos que le han permitido hacer parte del selecto grupo de deportistas de alto rendimiento que hoy por hoy ondean la bandera de Colombia en las pistas del mundo.Ya instalado en Bélgica, Nicolas Baptiste dijo: "”, sentenció Baptiste.Luego de esta válida, quedan tan solo tres fechas de la temporada 2022 de la Fórmula Regional Europea, a realizarse en pistas icónicas de Austria, España e Italia, donde Nico Baptiste seguirá dejando en alto la bandera de Colombia.Práctica 1 - 3:15 a.m. (Bélgica)/ 8:15 a.m. (Colombia)Práctica 2 - 12:30 p.m. (Bélgica)/ 5:10 a.m. (Colombia)Clasificación 1 Grupo A- 5:30 pm (Bélgica)/ 10:30 a.m. (Colombia)Clasificación 1 Grupo B -5:50 pm (Bélgica) / 10:50 a.m. (Colombia)Clasificación 2 Grupo B - 9:05 a.m. (Bélgica)/ 2:05 a.m. (Colombia)Clasificación 2 Grupo A- 9:25 a.m. (Bélgica) / 2:25 a.m. (Colombia)Carrera 1 - 1:50 p.m. (Bélgica)/ 6:50 a.m. (Colombia)Carrera 2 - 11:40 a.m. (Bélgica)/ 4:40 a.m. (Colombia)Estas competencias se podrán observar en Colombia a través de Win Sports.