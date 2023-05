Verstappen se impone y Pérez completa el doblete para Red Bull - Reporte Carrera - GP de Miami

Posiciones Finales del Gran Premio de Miami 2023



Vuelta Rápida: Russell - 1:29.708 - V. 56

Safety Cars: 0

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Max Verstappen Red Bull 1:32:42.436 26 1 26 2. Sergio Pérez Red Bull +0.179 18 - 18 3. Fernando Alonso Alpine +0.769 15 - 15 4. George Russell Mercedes +3.082 12 - 12 5. Carlos Sainz Ferrari +3.320 10 - 10 6. Lewis Hamilton Mercedes +3.701 8 - 8 7. Charles Leclerc Ferrari +4.939 6 - 6 8. Pierre Gasly Alpine +5.382 4 - 4 9. Esteban Ocon Alpine +5.713 2 - 2 10. Kevin Magnussen Haas +6.052 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Yuki Tsunoda AlphaTauri +6.513 12. Lance Stroll Aston Martin +6.594 13. Valtteri Bottas Alfa Romeo - 14. Alex Albon Williams - 15. Nico Hülkenberg Haas - 16. Guanyu Zhou Alfa Romeo - 17. Lando Norris McLaren - 18. Nyck de Vries AlphaTauri - 19. Oscar Piastri McLaren - 20. Logan Sargeant Williams -

Cuarto doblete de la temporada para el equipo Red Bull gracias a la victoria de Max Verstappen y el segundo lugar de Sergio Pérez. El podio lo completó Fernando Alonso de Aston Martin.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Miami 2023:Todos los pilotos inician sin inconvenientes. Temperatura ambiente de 26 ºC y en el asfalto de 34 ºC. Los siete primeros con medios. Ocon y Verstappen en P8 y P9 con duros.¡Se apagan los semáforos! Inicia la carrera. Pérez mantiene el P1 sin problema con Alonso. Magnussen cae al P6 y Verstappen sigue P9.Pérez a 1.4s de Alonso y lo aleja de activación de DRS. Verstappen pasa a Bottas y es P8. Sainz se acerca a su compatriota Fernando.Magnussen defendiéndose de Leclerc. Verstappen atento a ese duelo por el P6.Verstappen pasa en la recta a Leclerc y Magnussen.. Alonso marca la vuelta rápida y está a 1.4s de Pérez en P2.Verstappen vuelta rápida. Está a 1.1s de Russell. Hamilton en P13.Pérez no logra alejarse lo suficiente de Alonso. Gap de 1.6s. Verstappen en P6 está a 5.2s de Max quien marcha P6.Sainz conectado a Alonso por el P2. Gap de 0.5s. Verstappen de nuevo con la vuelta rápida.Verstappen está girando 0.3s más rápido que Pérez en esta vueltaVerstappen ahora pasan a Gasly y asciende al P4.Mientras Verstappen avanza y está alcanzando a Sainz por el P3, Hamilton sigue anclado en P13.Verstappen aprieta y está a 4.6s de Pérez en el P4. Tiene a 1.1s a Sainz.Magnussen luchando con Leclerc. No le hace la vida fácil al piloto de Ferrari. Sigue apretando Verstappen. Está conectado a Sainz. Verstappen va con medios.Magnussen luchando con Leclerc. No le hace la vida fácil al piloto de Ferrari. Sigue apretando Verstappen. Está conectado a Sainz. Verstappen va con medios.Verstappen se deshace de Sainz y ahora el objetivo es Alonso. Checo a 3.8s del español.Verstappen pasa a Alonso y está a 3.6s de Pérez. El neerlandés ha recuperado siete posiciones. Impresionante el ritmo.Pérez pierde 0.3s con Verstappen en esta vuelta. Hamilton presiona a Hülkenberg por el P8.Presión de Sainz a Alonso por el P3. Verstappen a 2s de Pérez. Max viene con todo.Bastante degradación del neumático delantero izquierdo de Pérez. Sainz en pista con undercut.Tráfico para Sainz con Hülkenberg.Verstappen se sigue acercando a Pérez.Pérez en pits. Medios por blandos. Verstappen lidera. Salen en el P4. Sainz pasa a Hülkenberg y asciende al P5.Pérez pasa a Ocon y es P3. Verstappen a 4s de Alonso y a 13.8s de Checo.Penalización de 5s para Sainz por exceder velocidad en el pit lane.Russell pasa a Stroll y es P9. Entretanto Verstappen y Pérez giran en el mismo tiempo.Alonso en pits. Salen en el P5 atrás de Sainz a 1.1s quien tiene una penalización de 5s. Pérez con la vuelta rápida siendo 0.5s más veloz que Verstappen.Ahora se invierten los papeles. Es Alonso quien presiona a Sainz. Stroll que queja por el ritmo del auto.Russell tiene ahora el P8 de Tsunoda. Alonso es P4 tras superar a Alonso. Verstappen y Pérez con el mismo tiempo. Gap de 15.9s.Hamilton en P6 y Rusdell en P7.Alonso es P3 tras superar a Ocon quien lleva el compuesto duro desde el inicio de la carrera.Verstappen a 15.1s de Pérez.Pérez tiene la vuelta rápida.Ahora Verstappen marca la vuelta rápida. Gap de 15.8 con Pérez.Verstappen sigue marcando un fuerte ritmo con el compuesto duro. Gap de 15.9s.Sainz pasa a Ocon y es P5. Pérez hace todo lo posible para que el gap no se mayor.Leclerc en el P12 presionando nuevamente a Magnussen. Verstappen marca la vuelta más rápida. Muy fuerte ritmo con el neumático duro con el que inició la carrera.Leclerc pasa a Magnussen pero luego Kevin recupera el lugar. El monegasco enfrascado en el P11. Magnussen marca la vuelta rápida. Russell pasa a Sainz y es P4.Leclerc por dentro de Leclerc y lo pasa para tomar el P9.Pérez hace todo lo posible para no estar tan lejos de Verstappen. Está a 17.2.s. Max tiene pendiente su detención.Alonso con un muy buen ritmo. Está en P3 sólido. Hamilton pasa a su ex compañero Bottas.Verstappen muy fuerte con este compuesto de neumático duro. Auto cada vez más liviano.Hamilton con récord en el S1. Aprieta para acercarse a Magnussen por el P9.Checo no se rinde y lleva el auto al límite. Sin embargo Verstappen tiene un auto muy fuerte y tiene todo a disposición, si nada cambia, para estar adelante.Alonso a 15.1s de Pérez por el P3 y 7.9s por delante de Russell.Pérez con la vuelta rápida. Gap de 18.2s.Se alista el equipo Red Bull.Verstappen en pits. Sale con medios. Detención de 3.1s. Pérez recupera el P1. Gap de tan solo 1.2s.Verstappen presiona a Pérez. Llegan lado a lado y el mexicano defiende el P1.Verstappen pasa a Pérez tras la curva 1 y es el nuevo líder.Verstappen con la vuelta rápida y abre una ventaja de 1.5s sobre Pérez. Stroll pasa a Albon por el P14.Alonso tiene tiempo de ver las maniobras de Stroll por las pantallas de TV. Pregunta en qué posición está su compañero.Pregunta Checo si Max está teniendo problemas. Hugh Bird su ingeniero le indica que solo está cuidando en el Sector 1.Stroll pasa a Bottas y toma el P12.Leclerc presiona a Gasly por el P6 y lo obtiene tras salir en la curva 1. Hamilton pasa a Gasly y es P7.Hamilton asciende a P6 tras adelantar a Leclerc.Gap de Verstappen a Pérez es de 3.6s.Apretando con todo Max Verstappen. Vuelta rápida de 1:29.708. No quería sorpresas en la última vuelta por parte de 'Checo' Pérez.¡Última vuelta en Miami! Verstappen baja el ritmo y se alista para su segunda victoria en Miami.Max Verstappen (Red Bull) logró la victoria en el GP de Miami. 2º Sergio Pérez (Red Bull) , 3º Fernando Alonso (Aston Martin), 4º George Russell (Mercedes), 5º Carlos Sainz (Ferrari), 6º Lewis Hamilton (Mercedes), 7º Charles Leclerc (Ferrari), 8º Pierre Gasly (Alpine), 9º Esteban Ocon (Alpine), 10º Kevin Magnussen (Haas).Max Verstappen registró la vuelta más rápida con 1:29:708 en el giro 56, y se lleva un punto adicional por terminar en el top 10.Con los resultados finales de este GP de Miami, Max Verstappen sigue al comando con 119 puntos,Sergio Pérez (105),Fernando Alonso (75),Lewis Hamilton (56),Carlos Sainz (44),George Russell (40),Charles Leclerc (34),Lance Stroll (27),Lando Norris (10) yPierre Gasly (8).En el campeonato de constructores, Red Bull está adelante con 224 puntos,Aston Martin (102),Mercedes (96),Ferrari (78),McLaren (14),Alpine (14),Haas (8), octavo Alfa Romeo (6),AlphaTauri (2) yWilliams (1).Laválida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2023 se realizará delencon motivo del