Verstappen le gana un duelo clave a Hamilton. Podio para Checo - Reporte Carrera - GP de Estados Unidos

Análisis de la carrera del GP de Estados Unidos 2021:

Posiciones del Gran Premio de Estados Unidos 2021



Vuelta Rápida: Hamilton - 1:38.485 - V. 41

Safety Cars: 0

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Max Verstappen Red Bull 1:34:36.552 25 - 25 2. Lewis Hamilton Mercedes +1.333 18 +1 19 3. Sergio Pérez Red Bull +42.223 15 - 15 4. Charles Leclerc Ferrari +52.246 12 - 12 5. Daniel Ricciardo McLaren +76.854 10 - 10 6. Valtteri Bottas Mercedes +80.128 8 - 8 7. Carlos Sainz Ferrari +83.545 6 - 6 8. Lando Norris McLaren +84.395 4 - 4 9. Yuki Tsunoda AlphaTauri +1 vuelta 2 - 2 10. Sebastian Vettel Aston Martin +1 vuelta 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +1 vuelta 12. Lance Stroll Aston Martin +1 vuelta 13. Kimi Räikkönen Alfa Romeo +1 vuelta 14. George Russell Williams +1 vuelta 15. Nicholas Latifi Williams +1 vuelta 16. Mick Schumacher Haas +2 vueltas 17. Nikita Mazepin Haas +2 vueltas No terminaron: - Fernando Alonso Alpine - - Esteban Ocon Alpine - - Pierre Gasly AlphaTauri -

Carrera intensa y emotiva la de esta esta tarde en el Circuito de Las Américas. Allí Lewis Hamilton no logró extender su racha de victorias gracias a un rival durísimo como lo es Max Verstappen. El neerlandés se impuso con enorme gallardía y sacó un resultado clave que le permite extender a 12 puntos el liderato del campeonato. Sergio Checo Pérez completó el podio en Austin.Con los resultados finales de este GP de Estados Unidos, Max Verstappen se sigue en el primer lugar del campeonato con 287.5 puntos. Segundo Lewis Hamilton (275.5), tercero Valtteri Bottas (185), cuarto Sergio Pérez (150), quinto Lando Norris (149), sexto Charles Leclerc (128), séptimo Carlos Sainz (122.5), octavo Daniel Ricciardo (105), noveno Pierre Gasly (74) y décimo Fernando Alonso (58).En el campeonato de constructores, Mercedes es el líder con 460.5 puntos, segundo Red Bull (437.5), tercero McLaren (254), cuarto Ferrari (250.5), quinto Alpine (104), sexto AlphaTauri (94), séptimo Aston Martin (62), octavo Williams (23), noveno Alfa Romeo (7) y último Haas (0).La decimoctava válida se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez del 5 al 7 de noviembre, con motivo del GP de México. Allí estaremos EN VIVO y EN DIRECTO, oficialmente acreditados, para realizar una cobertura total del evento.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Estados Unidos:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia la carrera! Hamilton pasa a Verstappen. Max lo lleva hasta el vértice. Pérez en P3. Norris y Ricciardo atacando a Sainz. El español con blandos. Daniel lo pasa y Lando por fuera de la pista.Verstappen se acerca a Hamilton. Gap de 0.7s. Bottas sigue en P9, no gana posición. Ricciardo presiona a Leclerc. Gap de 0.8sSe habilita el DRS. No deja escapar Max a Lewis. Bottas cae a P10. Lo pasó Gasly y ahora es presionado por Giovinazzi.Ocon en pits. Entró a cambiar alerón delantero. Se tocó con el Alfa Romeo de Giovinazzi.Hamilton bajo presión. Verstappen está a 0.6s y con DRS. Checo Pérez a 2.5s de su compañero de equipo en P3.En pits Latifi. Tuvo un toque con Stroll en la primera vuelta, curva 1. Al salir del pit lane, se encuentra a Ocon, a quien obliga a salirse de pista. Hamilton a 0.8s de Verstappen.Checo Pérez más rápido en este giro que Hamilton y Verstappen. Está a 3.5s de Lewis y 2.8s de Max.Alonso en pits. Medios por duros. ¿Buscará ir hasta el final de la carrera? Veremos. Sainz y Tsunoda con blandos no hacen gran diferencia con el resto de pilotos que llevan medios.Verstappen se acerca a Hamilton aunque no lo suficiente para atacarlo. Gap de 0.7s.Tsunoda y Russell en pits.Verstappen en pits. Mucho calor en los neumáticos reporta el neerlandés. Undercut por parte de Red Bull. También entra Norris. Ambos salen con duros. Max pasa a Ricciardo y es P4.Ricciardo y Sainz en pits. Más rápida la detención de Ferrari, 2.2s. Por fin la hicieron bien con el piloto español. Hamilton a 5.9s de Checo Pérez por el P2.Sergio Pérez en pits. Le colocan medios al mexicano. Detención lenta de 3.7s. Verstappen marcando los mejores sectores. Vettel pierde posición con Sainz y Norris.Hamilton en pits. Verstappen lo pasa, toma el liderato y abre una diferencia importante de 6.4s. Pérez a 4.7s de Lewis en el P3. El mexicano con medios. Bottas sube al P5. Está a 3.7s de Leclerc.Problemas en el auto de Gasly. Reporta el francés que es la suspensión. Ahora 6.5s entre Verstappen y Hamilton.Bottas en pits. Sale con duros el piloto de Mercedes. Rueda a rueda entre Räikkönen y Alonso. Sale avante el piloto finlandés por el P13. Ligero toque. Maniobra anotada por los comisariosVerstappen a 6.2s de Hamilton. Entretanto Pérez se aleja de Lewis. Lo tiene a 5.5s. El compuesto medio no va mejor que el duro. Tendrá que preservarlo para mantener el podio. Todos sus rivales van con duros.Bottas en P10 atrás de Tsunoda. Stroll pierde el P8 con el japonés y el finlandés. No hay investigación de la maniobra entre Räikkönen y Alonso.Bottas pasa a Tsunoda en un buen duelo con el japonés. Aprovecha para salir mejor pisado en la curva 13. El Circuito de Las Américas reporta la asistencia del fin de semana: 400.000 personas. ¡Impresionante!Alonso se pasa en la curva 12 y luego pasa a Giovinazzi por el P11. Claramente saca ventaja el español por salirse. Maniobra anotada por los comisarios.Buen ritmo de Kimi Räikkönen. Está en P10. Verstappen a 5.1s de Hamilton. Lewis viene bajando gradualmente la diferencia.Sigue el descuento de Hamilton a Verstappen. Fue 0.7s más veloz en este giro. Cae a 4.6s. Pérez a 8.8s de Lewis.Le dicen a Alonso que le devuelva la posición a Giovinazzi para evitar penalización. Lo cumple el español.Muy buena carrera de Ricciardo en el P5. Alonso y Giovinazzi luchando nuevamente por el P11. Ahora es al contrario, el italiano por fuera de la pista. Le devuelve la posición.Hamilton a 2.9s de Verstappen. Se acerca poco a poco. En este momento Leclerc le descuenta a Pérez 0.6s. La diferencia del mexicano comienza a caer por el P3.Verstappen intenta mantener la diferencia con Hamilton. Ambos con duros.Verstappen se sacude y amplia la diferencia a 4.5s.Un corto Virtual Safety Car mientras un asistente de pista retiraba un objeto del asfalto. Pérez reporta que su sistema de hidratación no está funcionando.El gap entre Verstappen y Hamilton es de 3s. Leclerc sigue el descuento sobre Pérez. Lo tiene a 8.9s.Verstappen y Sainz en pits. Sale con duros. Larga detención para el español.Pérez, Ricciardo y Norris en boxes. Checo sale con duros nuevos. Leclerc asciende al P3Hamilton en el P1 a 16.1s de Verstappen. Pérez en P4 a 9.3s de Leclerc. El mexicano viene con muy buenos sectores.Pérez marca la vuelta más rápida. Leclerc en pits. Sale con duros el monegasco.Buen duelo entre Räikkönen y Tsunoda por el P11. Todo esto mientras llegaban los líderes sacando vuelta.Hamilton a 13.8s de Verstappen. Bottas en pits. Duros por duros para el finlandés. Sale en el P7.Sergio Pérez en el P3 a 22.3s de Max Verstappen. Entretanto atrás está Charles Leclerc a 10.4s.Qué buen duelo entre Ricciardo y Sainz por el P5. Gap de 1.7s a favor del australiano.Hamilton en pits. Duros por duros nuevos. Verstappen líder. Gap de 8.9s. ¡Qué cierre de carrera vamos a tener!Vettel en pits. Hamilton le descuenta a Verstappen. Ya son 8.4s. Medio segundo.Verstappen y Hamilton bajan por primera vez a los 1:39. Gap de 7.4s. Atentos porque es la lucha por el campeonato. Son 6 los puntos a favor del neerlandés de Red Bull.Hamilton marca la vuelta más rápida. Gap de 6.2s. Constante y contundente Lewis en sus vueltas. Sainz presiona a Ricciardo por el P5. Bottas en P7 se acerca a Sainz. Gap de 2s.Bandera de advertencia blanca y negra para Mazepin y Räikkönen por infringir los límites de pista.Hamilton pasa a Tsunoda. Tiene pista libre. Está a 3.8s de Verstappen.Bottas presiona a Sainz por el P6. Carlos hace lo propio con Ricciardo por el P5. Muy buena carrera.Son 3.2s los que separan a Verstappen de Hamilton.Tsunoda en el P9 haciendo una buena carrera. Räikkönen a 2.1s es su inmediato perseguidor.Verstappen marca su mejor vuelta. Hace todo lo que puede para mantener la diferencia con Hamilton. Gap de 2.5s.Lewis Hamilton ya tiene en la mira a Max Verstappen. Son 2s. ¡Qué final de carrera vamos a tener!Verstappen no se rinde. Marca su mejor vuelta de carrera y exprime todo lo que tiene del auto y los neumáticos. Vettel lucha el P11 con Giovinazzi.Hamilton a 1.8s de Verstappen.Retiro para Fernando Alonso. Los dos autos fuera de competencia. Verstappen 1.6s por delante de Hamilton.Bottas sigue presionando a Sainz por el P6. Vettel pasa a Giovinazzi y es P11. Hamilton a 1.7s de Verstappen.Se Sale de la pista Kimi Räikkönen. Fue trompo. Checo Pérez en P3 a 5.9s de Leclerc quien está en P4.Hamilton va con todo. Ya son 1.2s los que lo separan de Verstappen. Buen ritmo a pesar de la turbulencia generada por el RB16B. ¡Atentos!.Restan dos vueltas. La diferencia es de 1.3s. ¡Qué nivel de Verstappen/Hamilton - Red Bull/Mercedes. Tráfico con Schumacher.Última vuelta!!! Gap de 0.9s entre Verstappen y Hamilton. El mejor S1 para Max. Lewis no logra conectarse lo suficiente.Max Verstappen (Red Bull)logró la victoria en el GP de Estados Unidos. 2º Lewis Hamilton (Mercedes), 3º Sergio Pérez (Red Bull), 4º Charles Leclerc (Ferrari), 5º Daniel Ricciardo (McLaren), 6º Valtteri Bottas (Mercedes) , 7º Carlos Sainz (Ferrari), 8º Lando Norris (McLaren), 9º Yuki Tsunoda (AlphaTauri), 10º Sebastian Vettel (Aston Martin ).Lewis Hamilton registró la vuelta más rápida con 1:38:485 en el giro 41. Se lleva el punto adicional por terminar en el top 10.