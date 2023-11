Verstappen cierra la aplastante temporada 2023 en lo más alto - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi

Posiciones Finales del Gran Premio de Abu Dhabi 2023

El piloto neerlandés Max Verstappen cerró con broche de oro su aplastante temporada 2023. Logró esta noche en Abu Dhabi su decimonovena victoria, todo un récord la para la Fórmula 1. El podio lo completaron Charles Leclerc y George Russell.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Abu Dhabi 2023:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia la carrera! Verstappen mantiene el P1. Leclerc presiona con todo a Max. Norris pasa a Russell y es P4. Pérez cae al P10 con Hamilton.Verstappen logra temperatura en los neumáticos y se aleja de Leclerc. Piastri ahora presiona a Charles por el P2.Se habilita el DRS. Pérez pasa a Hamilton y es P9. Russell cerca de Norris para recuperar el P4. Verstappen a 1.4s de LeclercNorris pasa a Piastri y es P3. Ahora Lando tiene a 0.6s a Leclerc. Verstappen a 1.5s de Charles.Todos giran con medios excepto Stroll, Sainz y Bottas que lo hacen con duros. Leclerc hace todo lo posible para alejarse de Norris para que no active DRS.Magnussen en pits. Verstappen a 1.3s de Leclerc. No abre tanta diferencia Max. Podría estar cuidando neumáticos.Norris se acerca a Leclerc a 0.7s. Russell en gran duelo con Piastri por el P4. Intercambio de posiciones. Se mantiene el australiano adelante. Le informan a Ricciardo que podría tener un tear off en el ducto de los frenos.Ricciardo en pits. Medios por duros y de paso retirar el tear off del ducto. Piastri se mantiene en el P4. Tras Russell están cerca Tsunoda, Alonso, Gasly y Pérez.Russell de nuevo al ataque contra Piastri. Oscar se defiende bien. Pérez muy cerca de Gasly por el P8. Sainz en P13. Solo ha subido 3 posiciones.Tren DRS para Piastri, Russell, Tsunoda, Alonso, Gasly, Pérez, Hamilton, Ocon y Stroll. Ninguno puede pasar.Russell haciendo el desgaste pero logra pasar a Piastri por el P4. De momento en el campeonato de constructores Ferrari 406 pts vs Mercedes 405. Cada posición en esta carrera cuenta.Pérez pasa a Gasly y es P8. Ahora tiene a 1.3s a Alonso. Russell logra alejarse de Piastri para que no active DRS.Alonso en pits. Medio por duro. Sale en P18. Pérez asciende al P7.Piastri en pits. Medios por duros. Se presenta alta degradación de neumáticos. Podría cambiar la estrategia. Los pilotos giraron con tanques llenos.Norris y Russell en boxes. Le gana la posición el de Mercedes al de McLaren. Salen P13 y P14. Hamilton toca a Gasly por el P6 luego que el francés bloqueara.Verstappen a 2.1s de Leclerc. Hamilton y Ocon en pits. Russell pasa a Albon.Verstappen en boxes. Sale en el P7. Russell marca la vuelta más rápida. Ocon presiona a Hamilton por el P14.Leclerc, Pérez y Gasly en boxes. Salen P5, P12 y P16 respectivamente. Russell viene fuerte. Pasa a Bottas por el P6 y ahora presiona a Leclerc por el P5.Verstappen pasa a Sainz y es P3 el neerlandés. Pérez en P12 va tras Ricciardo.Tsunoda sigue liderando con medios. Piastri pasa a Bottas y es P8. Valtteri aún no se detiene. Alonso también lo pasa al finlandés.Verstappen es P2 tras superar a Stroll quien aun no se detiene. Russell a 0.7s de Sainz. De momento Ferrari 410 pts vs Mercedes 400.Russell pasa a Sainz y Ricciardo hace lo propio con Bottas. Hamilton espera.Tsunoda y Stroll en pits. Verstappen líder nuevamente. Solo quedan Sainz y Bottas por detenerse. Pérez a 0.6s de Alonso por el P7.Sainz en pits y sale P16. Piastri bajo presión de Alonso y Pérez. Norris se va acercando progresivamente a Leclerc por el P2. Gap de 1.8. Mercedes 409 vs Ferrari 406.Con DRS, Pérez pasa a Alonso y es P6 el mexicano. Leclerc presiona para no dejar que Russell se acerque. Gap cae a 1.5s. Hamilton pasa a Ricciardo y es P8.Verstappen a 5.4s de Leclerc y sigue aumentando la diferencia. Russell a 1.3s de Charles. Es la lucha por el segundo lugar del campeonato de constructores entre Mercedes y Ferrari.Tsunoda sobre Ricciardo por el P9. Pérez se acerca a Piastri por el P5. Gap de 0.6s. Sainz pasa a Hülkenberg y es P15.Al P5 asciende Checo Pérez luego de pasar a Piastri. Ahora el mexicano tiene a 3.9s a Norris por el P4..Russell a 2s de Leclerc. Aumenta el ritmo el monegasco de Ferrari.Se abren las diferencias entre los pilotos. El único que está cerca es Sargeant de Zhou por el P17 a 0.9s.Verstappen a 6.8s de Leclerc. Pérez a 3.4s de Norris por el P4.Con Russell P3 y Hamilton P8, Mercedes de momento está P2 en el campeonato de constructores con 411 puntos. Ferrari P3 con Leclerc P2 y Sainz P13 llega a 406 unidades.Gasly en pits. Cae al P18.Norris en boxes. Duros por duros. Salen en el P10 el británico de McLaren.Russell en pits. Sale en P9 por delante de Norris pero por muy poco. En aprietos Russell por quedar atrás de Stroll. Lando se acerca.Ferrari responde y ordena el pit stop de Leclerc. Russell pasa a Stroll y queda atrás de Charles quien gira en el P6. Norris trata de pasar a Stroll pero pierde tiempo.Norris pasa a Stroll y Hamilton a Alonso. Suben al P6 y P11 respectivamente. Pérez está en P2 a 16.2s de Verstappen. Los Red Bull adelante de momento.Leclerc toma el P3 de Tsunoda. Con este adelantamiento Ferrari sube al P2 de constructores. 405 de los italianos vs 403 de Mercedes.Russell supera a Tsunoda y es P4. Sainz pasa a Ocon luego que Piastri bloqueara.Pérez estira lo que más puede el stint. Sigue P2 a 16.4s de Verstappen. Leclerc en P3 le va descontando. Gap de 13.4s.Norris se acerca a Tsunoda por el P6.Al P5 sube Norris tras supera a Tsunoda. Ahora Lando tiene a 3.4s de Russell por el P4.Pérez en pits. Sale de nuevo con duros. Cae al P6 el mexicano. Su próximo objetivo es Tsunoda a 1.5s. HamiltonVerstappen en pits. Sigue adelante el neerlandés a 5s de Leclerc. Pérez pasa a Tsunoda y es P5. Alonso presiona a su compatriota Sainz. Luchan por el P4 del campeonato.Pérez marca la vuelta rápida. Está a 1.2s de Norris por el P4. Alonso ataca a Sainz por el P8.Hamilton será investigado tras la carrera por una infracción en el pit. Alonso pasa a Sainz y es P8. Lewis es testigo de este duelo.Pérez y Norris se tocan en la curva 6. El mexicano estaba por dentro. Anotada la maniobra. El británico se mantiene adelante.Checo Pérez pasa a Norris en la curva 6. Bajo investigación la maniobra de la vuelta anterior por parte de los comisarios. Piastri pasa a Tsunoda por el P6. Verstappen a 8.3s de Leclerc.Pérez a 3.8s de Russell por el P3 y cayendo la diferencia.Penalización de 5 segundos para Pérez por colisión con Norris.Bajo investigación Verstappen, Sargeant y Zhou por infracción en pits. Se resolverá tras la carrera.Pérez protesta la penalización. Dice que estaba adelante. Está en P4 y trata de abrir la diferencia con Norris. Son 5s y está a 4.6s de Lando.Verstappen a 11.3s de Leclerc.Pérez pasa a Russell y sube al P3. Tiene una misión titánica el mexicano. Tratar de ampliar la diferencia a más de 5s con el británico para terminar en el podio.De momento Ferrari 407 puntos vs Mercedes 406. Atención que todo puede cambiar en los próximos giros.Pérez a 3.2s de Leclerc por el P2. En Ferrari se alista para la detención obligatoria de Sainz para colocar medios.Verstappen a 14s de Leclerc.¡Última vuelta en Las Vegas! Leclerc deja pasar a Pérez y es P2 el mexicano de momento. Charles trata de contener a Russell para que pierda la posición con Checo y los 5s de penalización. Hamilton pasó a Tsunoda pero al acelerar pierde el auto y Yuki recupera el P8.Max Verstappen (Red Bull) logró la victoria en el GP de Abu Dhabi. 2º Charles Leclerc (Ferrari), 3º George Russell (Mercedes), 4º Sergio Pérez (Red Bull), 5º Lando Norris (McLaren), 6º Oscar Piastri (McLaren), 7º Fernando Alonso (Aston Martin), 8º Yuki Tsunoda (AlphaTauri), 9º Lewis Hamilton (Mercedes), 10º Lance Stroll (Aston Martin).Max Verstappen registró la vuelta más rápida con 1:25.993 en el giro 45. Se lleva un punto adicional por terminar fuera del top 10.Con los resultados finales de este GP de Abu Dhabi, el campeonato de pilotos se cierra con Max Verstappen campeón suma 575 puntos,Sergio Pérez (285),Lewis Hamilton (234),Fernando Alonso (206),Charles Leclerc (206),Lando Norris (205),Carlos Sainz (200),George Russell (175),Oscar Piastri (97) yLance Stroll (74).En el campeonato de equipos , Red Bull termina campeón con 860 puntos,Mercedes (409),Ferrari (406),McLaren (302),Aston Martin (280),Alpine (120),Williams (28), octavo AlphaTauri (25),Alfa Romeo (16) yHaas (12).Ladel Campeonato Mundial de Fórmula 1 se realizará delen el