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Max Verstappen debutará en las 24 Horas de Nürburgring con Mercedes-AMG
Max Verstappen debutará en las 24 Horas de Nürburgring con Mercedes-AMG
   mar 18 /2026 21:33 GMT
 Salzburgo, Austria
 Red Bull Content Pool

Por: Henry Barreto
Redactor F1LATAM.COM
El cuádruple campeón del mundo de Fórmula 1 diversifica su actividad deportiva y confirma su participación en la legendaria carrera de resistencia alemana. Max Verstappen competirá al volante de un Mercedes AMG-GT3 bajo la estructura de Winward Racing y con el respaldo técnico de Red Bull.

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La búsqueda de nuevos desafíos es una constante en la carrera de Max Verstappen. El piloto neerlandés ha hecho oficial su debut en las 24 Horas de Nürburgring el próximo mes de mayo, un evento que, según sus palabras, ha sido una prioridad en su lista de objetivos personales durante años.


Un proyecto con visión de largo plazo


La incursión de Verstappen no es un evento aislado. La participación forma parte de la hoja de ruta de Verstappen Racing, cuya visión a largo plazo es consolidar una presencia competitiva en las pruebas de resistencia de máximo nivel. Para ello, el equipo ya ha dado pasos concretos: en septiembre de 2025, el neerlandés debutó con victoria en un evento GT3 dentro de las Nürburgring Endurance Series (NES), demostrando una adaptación inmediata a las exigencias del trazado.

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Para preparar la cita del 14 al 17 de mayo, Verstappen volverá a la acción el próximo sábado 21 de marzo en la prueba NLS2, donde competirá con el dorsal número 3, un guiño a su identificación actual en la Fórmula 1.


Preparación y alineación de alto nivel


El proyecto cuenta con una integración técnica de primer nivel. El monoplaza será un Mercedes AMG-GT3 con una librea diseñada específicamente por Red Bull. Para maximizar sus opciones en el 'Infierno Verde', Verstappen estará acompañado por una alineación de pilotos de experiencia contrastada en GT: Dani Juncadella, Jules Gounon y Lucas Auer.

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"El Nordschleife es un lugar especial; no hay otro circuito como este", declaró Verstappen. "El año pasado obtuve mi permiso DMSB y ganamos la NLS9. Esa preparación ha sido muy valiosa para entender cómo maximizar el rendimiento del paquete técnico este año".


Presentación espectacular


Fiel al estilo de marketing de su marca patrocinadora, el anuncio se realizó mediante una puesta en escena impactante. El especialista en salto BASE, Max Manow, realizó un salto de 131 metros hacia el interior de una torre de refrigeración para revelar la librea del Mercedes, simbolizando el inicio de esta nueva etapa en la trayectoria del campeón.

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Con esta decisión, Verstappen no solo busca expandir su palmarés, sino también aplicar su ética de trabajo de F1 a la gestión de tráfico y resistencia en una de las pistas más peligrosas y técnicas del automovilismo mundial.

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