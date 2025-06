Hamilton se reúne con el primer ministro del Reino Unido para hablar sobre reformas en la educación

Tuve dificultades en la escuela y nunca sentí que se escuchara mi voz, por eso sé de primera mano que es fundamental garantizar que todos los alumnos se sientan integrados en la escuela

El piloto británico Lewis Hamilton se reunió con Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido y la secretaria de Estado de Educación, Bridget Phillipson, para hablar sobre cómo van a colaborar para ayudar a los colegios a fijar expectativas altas para todos los niños y poner en marcha las medidas necesarias para alcanzarlas.Este trabajo incluye un nuevo marco para que los colegios aumenten la participación de los alumnos, de modo que se apoye a más jóvenes para que alcancen sus metas.A la mesa redonda, celebrada en el número 10 de Downing Street, también asistieron representantes de Mission 44, profesores, jóvenes y otras personas que trabajan en el sistema educativo.", declaró el piloto de Ferrari." Estoy agradecido de que, tras esta reunión, el Gobierno se haya comprometido a colaborar con Mission 44 para promulgar un cambio centrado en hacer que el sistema educativo sea más inclusivo.Estoy muy orgulloso de lo lejos que ha llegado Mission 44 en tan poco tiempo y de la oportunidad que tenemos de transformar las vidas de los estudiantes vulnerables de todo el país", sentenció el heptacampeón mundial de F1.Mission 44 ha estado promoviendo la reforma a través de su campaña Nothing Happens In Isolation (Nada ocurre en aislamiento), que se basa en reducir la pérdida de aprendizaje de los estudiantes más vulnerables.La campaña destaca el aumento del número de expulsiones escolares, suspensiones y absentismo persistente, así como su impacto desproporcionado en los jóvenes más desfavorecidos de nuestra sociedad.Los últimos datos del año académico completo (2022/23) muestran que hubo 9400 expulsiones definitivas (un 44 % más que el año anterior) y 790 000 expulsiones (un 36 % más que el año anterior). En el mismo periodo, se perdieron 32 millones de días de aprendizaje.Tras la mesa redonda de hoy, el Gobierno se comprometió a:• Crear un marco nacional de buenas prácticas que ayude a las escuelas a aumentar la participación de los alumnos, que se publicará a principios de 2026. Proporcionará orientación, incluidos estudios de casos, para ayudar a las escuelas a supervisar la experiencia escolar y aprender de lo que funciona. También destacará la importancia de que los jóvenes se sientan incluidos, para que puedan asistir, disfrutar y alcanzar sus objetivos.• Amplificar las voces de los jóvenes recopilando y publicando más datos sobre sus experiencias, y que el Departamento de Educación publique datos anuales sobre, entre otras cosas, el sentido de pertenencia, el disfrute y la seguridad de los alumnos.El Gobierno también se ha comprometido a colaborar con Mission 44 y sus socios para ampliar los datos que recopilan, ayudar a las escuelas a recopilar datos relevantes y actuar en función de sus conclusiones para mejorar los resultados.En términos más generales, el Gobierno también colaborará con Mission 44 para interactuar con los alumnos, los padres y las escuelas con el fin de escuchar lo que valoran y lo que quieren que cambie, dónde existen buenas prácticas y analizar qué se necesitaría para difundirlas.• Apoyar a los profesores de todos los orígenes en las aulas: la enseñanza es el factor más importante, fuera del ámbito familiar, a la hora de determinar los resultados de los alumnos.Dado que el Gobierno busca atraer y retener a profesores brillantes e inspiradores, colaborará con Mission 44 y sus socios en el ámbito de la educación para que profesores de todos los orígenes, incluidos los pertenecientes a minorías étnicas, impartan clases en las aulas, garantizando así que nuestros profesores sean plenamente representativos de las comunidades —y del país— en las que crecen los niños.La mesa redonda se celebra una semana después de que Lewis Hamilton y Mission 44 encabezaran un llamamiento al cambio en una declaración conjunta firmada por más de 25 organizaciones de los sectores de la juventud y la educación en el Reino Unido.