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Podio, adelantamientos y buenos duelos: así fue la intensa y positiva carrera de Ferrari en Shanghai
Podio, adelantamientos y buenos duelos: así fue la intensa y positiva carrera de Ferrari en Shanghai
   mar 18 /2026 14:36 GMT
 Shanghai, China
 Ferrari S.p.A.

Por: Gonzalo Mejía
Redactor F1LATAM.COM
La Scuderia Ferrari completó en el Circuito Internacional de Shanghái una actuación sólida que refuerza sus aspiraciones en el arranque de la temporada. Lewis Hamilton se adjudicó la tercera posición del Gran Premio de China, por delante de su compañero Charles Leclerc, en una carrera marcada por un intenso duelo entre ambos pilotos que mantuvo la atención durante buena parte de las 56 vueltas.

Con el resultado del pasado domingo, que se suma al obtenido en la Sprint del sábado, Ferrari consolida la segunda posición en el Campeonato de Constructores con 40 unidades.


El podio de Hamilton, primero con la escudería italiana desde su llegada, se suma al conseguido por Leclerc en Australia, confirmando el potencial del SF-26 aunque evidenciando la brecha existente con un Mercedes que continúa como referencia.

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Estrategia unificada y evolución en pista


El desarrollo de la carrera para los pilotos de Maranello siguió una pauta común en cuanto a estrategia. Tras una salida limpia que permitió a Hamilton colocarse líder y a Leclerc superar a George Russell para situarse tercero, la dirección del equipo optó por llamar a ambos a boxes en la vuelta 10, coincidiendo con la neutralización por el abandono de Lance Stroll. El compuesto duro elegido tenía como objetivo completar el resto de la distancia sin nuevas paradas.


En el relanzamiento, Hamilton superó a Russell para recuperar la segunda posición, maniobra que Leclerc replicó instantes después. Sin embargo, el ritmo superior del Mercedes permitió a Russell recuperar la posición, lo que dio inicio a un extenso intercambio de posiciones entre los dos Ferrari por el último escalón del podio.

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Batalla interna sin órdenes de equipo


El duelo entre Hamilton y Leclerc se prolongó durante cerca de dos decenas de vueltas, con múltiples cambios de posición caracterizados por la deportividad y el uso táctico de la energía, una de las claves de la nueva regulación. La diferencia final de tres segundos y medio a favor del británico reflejó la intensidad de un pulso que el equipo decidió no interferir.


El director del equipo, Frédéric Vasseur, justificó la decisión de no congelar posiciones. "Confío en ambos y no quise pedirles que mantuvieran las posiciones porque habría sido injusto. Son profesionales y la batalla de hoy ha sido buena para el equipo y para el deporte. Fue tan emocionante que tuve que controlar mi ritmo cardíaco", declaró el francés.

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Análisis de los protagonistas


Lewis Hamilton valoró positivamente su primera experiencia en el podio con Ferrari. "Ha sido una de las carreras más disfrutables de los últimos años, con batallas duras pero justas, especialmente con Charles. Aún tenemos trabajo por delante, pero estamos en el camino correcto. Estoy muy agradecido a todo el equipo en Maranello mientras seguimos presionando para acercarnos más a Mercedes en las próximas semanas", señaló el heptacampeón.


Charles Leclerc coincidió en la valoración del espectáculo en pista y puso en valor las prestaciones de los nuevos autos. "Ha sido una carrera realmente emocionante, con muchos adelantamientos. Estos coches son muy divertidos para competir, todo es cuestión de táctica y gestión de la energía, y puedes jugar con eso para superar a tus rivales. Lewis ha sido fuerte durante todo el fin de semana, así que no es una sorpresa que haya terminado tercero. Se lo merece", afirmó el monegasco.

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Próxima cita: Suzuka


El campeonato se reanudará dentro de dos semanas con el Gran Premio de Japón en el Circuito de Suzuka, una prueba considerada por los equipos como un termómetro fiable de la jerarquía real debido a sus exigencias técnicas.

Tanto Hamilton como Vasseur coincidieron en señalar que, pese al avance mostrado en Shanghai, la diferencia con Mercedes sigue siendo significativa y requerirá progresos en diversas áreas del paquete, dado que la unidad de potencia se encuentra actualmente homologada.

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