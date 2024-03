Mercedes destaca un gran avance en el ritmo del W15 a una sola vuelta







No nos vamos a dejar llevar por la euforia, ya que hay mucho margen dentro de los modos de la unidad de potencia y las cargas de combustible para que varios autos encuentren un poco de tiempo antes de mañana. Sin embargo, es alentador que la imagen que teníamos la semana pasada parezca haber mejorado Tuvimos a los dos pilotos en el simulador antes de volver aquí. Por lo visto hoy, parece que hemos mejorado.No nos vamos a dejar llevar por la euforia, ya que hay mucho margen dentro de los modos de la unidad de potencia y las cargas de combustible para que varios autos encuentren un poco de tiempo antes de mañana. Sin embargo, es alentador que la imagen que teníamos la semana pasada parezca haber mejorado

Los datos de tandas largas también parecen ajustados. Verstappen sigue cómodamente al frente, como vimos la semana pasada, pero detrás de él va a ser una batalla apretada por los puestos restantes del podio. Sabemos que tenemos mucho que afinar en el equilibrio. Todavía es pronto con el W15, y estamos aprendiendo a sacarle tiempo por vuelta con cada carrera, pero ya se siente muy diferente a los dos últimos años que hemos estado aquí

Ha hecho mucho viento en la PL1 y la pista era muy diferente a la del tests. No sabíamos exactamente cuál sería nuestra posición respecto a los demás, pero hemos tenido una sesión FP2 positiva. El auto se sentía bien, pero no podemos adelantarnos. Sabemos que hay más que extraer, y nuestro ritmo en tandas largas no está en la lucha con los Red Bull.



En general, estoy muy contento con este auto que con el del año pasado. Hemos hecho algunas mejoras y parece mucho más un auto de carreras. Es una buena plataforma sobre la que construir. Sólo tenemos que agachar la cabeza y seguir persiguiendo

No vamos a dejarnos llevar por un día de entrenamientos. Nuestro ritmo de clasificación parecía fuerte. Hemos hecho algunos cambios con respecto a los entrenamientos y la mejora ha superado nuestras expectativas. Pero, en última instancia, nuestro ritmo en tandas largas es lo que cuenta.



Verstappen parecía cómodamente el más rápido, y estaba muy apretado con los Ferrari, los McLaren y los Aston Martin. Así que es probable que tengamos una lucha real en nuestras manos allí.



No obstante, estamos contentos con cómo nos ha ido el día; el auto está rindiendo bien. Nos sentaremos y comprenderemos de dónde proceden las principales mejoras e intentaremos mantenerlas. Queremos luchar por buenas posiciones el sábado por la noche

La jornada de hoy en Sakhir ha sido altamente productiva para los pilotos de Mercedes, Lewis Hamilton y George Russell. El resultado de hoy es de gran valía para la escuadra germana, debido a que mejoraron a una sola vuelta tras los tests. El resultado: los más rápidos en la segunda sesión.Y esta precisamente era una gran preocupación para Andrew Shovlin, director de ingeniería. Así lo comentó hoy: "".Respecto a su visión del fin de semana, el ingeniero dijo: "".Entretanto los pilotos dieron su retroalimentación de esta primera jornada. Lewis Hamilton, quien fue el más rápido en la noche, dijo: "", dijo el heptacampeón.Entretanto George Russell señaló: "", dijo el joven británico.