Norris gana tras una tarde caótica en Albert Park - Reporte Carrera - GP de Australia

Vuelta a vuelta del GP de Australia 2025:

Posiciones Finales del Gran Premio de Australia 2025 (tras eliminación de la penalización de Antonelli)

Con el pie derecho inició Lando Norris su temporada 2025 al ganar el Gran Premio de Australia, luego de una carrera caótica debido a las difíciles condiciones climáticas en Melbourne. El podio lo completaron Max Verstappen y George Russell. Siete de los diez equipos, sumaron sus primeros puntos.La carrera comenzó con un incidente insólito incluso antes de que los semáforos se apagaran. Isack Hadjar, en su debut en la Fórmula 1, colisionó en la curva 1 durante la vuelta de formación, quedando fuera de carrera de manera inmediata.La dirección de carrera decidió abortar la salida, lo que obligó a los pilotos a realizar una segunda vuelta de formación. Las condiciones climáticas, con una temperatura ambiente de 15 ºC, asfalto a 19 ºC y una humedad del 73%, añadieron un factor adicional de complejidad.El caos continuó en la primera vuelta oficial. Jack Doohan perdió el control de su monoplaza, mientras que Carlos Sainz (Ferrari) también se vio involucrado en un trompo bajo Safety Car, lo que lo dejó fuera de la competencia. El español pidió disculpas a su equipo por el error, que ocurrió en la última curva.Con el Safety Car en pista durante varias vueltas, los equipos comenzaron a ajustar sus estrategias. Lando Norris y Oscar Piastri (McLaren) demostraron un fuerte, liderando la carrera y manteniendo a raya a Verstappen.Sin embargo, la lluvia apareció en la vuelta 44, cambiando por completo el panorama. Norris y Piastri sufrieron un momento crítico cuando ambos se salieron de la pista en la penúltima curva, lo que permitió a Verstappen tomar el liderato temporalmente.Norris, con una rápida decisión de cambiar a neumáticos intermedios, recuperó el primer lugar y mantuvo la cabeza hasta el final. Piastri, por su parte, logró reincorporarse a la pista y terminó en el noveno puesto, en lo que fue una carrera emocionante para el piloto australiano en su casa.Max Verstappen, a pesar de un error en la curva 11 que lo relegó al tercer puesto en ese momento, logró recuperarse y asegurar el segundo lugar. George Russell, con una conducción consistente, subió al podio y obtuvo un buen resultado para Mercedes.Alex Albon logró puntos importantes para Williams con el cuarto lugar. Resistió en pista la presión de Charles Leclerc y al final con un buen auto consiguió un gran resultado para la moral del equipo de Grove.Andrea Kimi Antonelli de Mercedes fue una de las grandes sorpresas del día. El joven piloto italiano mostró un ritmo competitivo y luchó desde atrás, para luego terminar cuarto. Sin embargo, una penalización de 5 segundos por una liberación insegura en pits lo relegó al quinto puesto final, aunque su desempeño dejó claro que es un nombre a seguir en el futuro.Lance Stroll y Nico Hülkenberg de Aston Martin y Sauber respectivamente, fueron otros de los pilotos que se encontraron el momento correcto para ingresar a pits durante la lluvia y por esa razón terminaron en el sexto y séptimo lugar.Ferrari desaprovechó una enorme oportunidad de haber conseguido un mejor resultado. Resultó inexplicable la decisión de mantener sus pilotos en pista con slicks pese a la lluvia. Charles Leclerc tuvo un trompo y finalizó octavo, mientras que Lewis Hamilton en su debut con los de Maranello fue tan solo décimo.La salida de pista de Oscar Piastri en la última parte de la carrera lo ubicó penúltimo, pero fue escalando posiciones hasta alcanzar el noveno lugar. Una tarde decepcionante para el piloto local, ya que se encontraba segundo y tan solo se llevó dos puntos.Las condiciones climáticas generaron seis retiros, todos por colisión. Esto ocurrió por parte de Isack Hadjar, Jack Doohan, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Gabriel Bortoleto y Liam Lawson.El japonés Yuki Tsunoda venía realizando una gran carrera en el quinto puesto, pero la lluvia lo afectó y terminó decimosegundo.Entretanto los Haas de Ocon y Bearman terminaron decimosegundo y decimotercero, en una tarde en la que pasaron totalmente desapercibidos.Con esta victoria, Lando Norris se coloca como líder del campeonato de pilotos con 25 puntos, seguido por Max Verstappen (18) y George Russell (15). En el campeonato de constructores, McLaren lidera con 27 puntos, seguido de Mercedes (25) y Red Bull (18).Colisión de Hadjar. Trompo e impacto en la curva 1. Queda fuera de carrera en su debut en la F1. Insólito. Estaba en la vuelta de formación. Iniciaba en el P11. Dirección de carrera informa que se aborta la partida.Temperatura ambiente de 15 ºC, asfalto 19 ºC, humedad 73%, viento 16.6 km/h dirección este. La brisa es bastante fuerte.La segunda vuelta de formación se realiza a las 15:15 hora local. La buena noticia es que la pista tiene buenas condiciones para correr.Se apagan los semáforos. ¡Comienza la carrera del GP de Australia. Norris mantiene el P1. Verstappen ataca y pasa a Piastri al llegar a la curva 3. Leclerc pasa a Tsunoda y Albon y es P5. Colisión de Jack Doohan. Pierde el auto solo. También queda Sainz fuera de carrera. Pide disculpas el español. Trompo bajo Safety Car.Un inicio de carrera muy complicado. Asistentes de pista removiendo los autos y limpiando el asfalto.Los pilotos deben pasar por el pit lane para permitir que los asistentes de pista retiren el auto de Sainz. El golpe del español fue en la última curva.Sigue el Safety Car en la pista. Recién llega la grúa para retirar el Alpine A525 de Doohan. Está a la salida de la curva 5.Las líneas blancas con esta pista húmeda han sido las causantes de las colisiones. En pits Ocon y Lawson. Salen en el P15 y P16 respectivamente.Sigue el Safety Car en la pista.El Safety Car se alista para abandonar la pista. Verstappen muy cerca de Norris, presionándolo.Se reanuda la carrera. Albon ataca a Tsunoda por el P6. Piastri cerca de Verstappen para intentar recuperar el P2. Norris a 1.097s de Verstappen.Alonso y Tsunoda bajo investigación por infracción durante período de Safety Car. Es por dejar una distancia superior a la de 10 autos.También Tsunoda es investigado. Norris se va un poco ancho en la curva 1.Norris busca los charcos para poder preservar este compuesto intermedio. La pista se va secando. Se acerca Piastri a Verstappen.Se habilita el DRS. Piastri a 0.5s de Verstappen. Oscar marca la vuelta rápida. Russell en el P4 se va alejando del grupo de punta a 5.3s.Hamilton presiona a Albon por el P7. Gap de 1s.Verstappen se acerca a Norris y logra activar por primera vez el DRS. Piastri hace todo lo posible para seguir la huella de Max.Antonelli pasa a Hülkenberg y asciende al P12. Ahora su objetivo son los Aston Martin de Stroll y Alonso.Trompo de Antonelli entrando a la curva 4. Hülkenberg recupera el P12. Norris acelera y se aleja a 1.8s de Verstappen. Estaba intentando ayudarle a Piastri para que se acercara a Verstappen, pero Oscar aún no lo logra.Verstappen comete un error y se sale en la curva 11. Piastri lo pasa y cae al P3. Antonelli recupera el P12 con Hülkenberg.Norris a 2.9s de Piastri. Verstappen ahora a 4s de Oscar. Los McLaren adelante en esta carrera.Hamilton bajo investigación por infracción durante período de Safety Car. Es por dejar una distancia superior a la de 10 autos. No hay acción en contra ni de él, ni de Albon, Alonso y Tsunoda.Norris a 2.3s de Piastri. El australiano presiona para disminuir el gap. Corre en casa.Hamilton sigue presionando a Albon. Ahora Alonso busca a Gasly por el P9. Gap de 0.9s.Vuelta rápida para Piastri. Gap de 1.9s con Norris. Se aleja de Verstappen a 8.8s.Antonelli pasó a Stroll y es P11. Ahora tiene a Alonso a 4s. Hamilton sigue la presión sobre Albon por el P7.Piastri sigue presionando y marca de nuevo la vuelta rápida. Ahora a 1.4s de Norris.Norris reacciona y marca la vuelta rápida, aunque Piastri nuevamente gira más veloz. Verstappen a 13.5s de Piastri y a 15.1s de Norris.Piastri no baja el ritmo. Ahora a 1.2s de Norris.Hamilton pide que no le sigan dando información por radio. Antonelli a 1s de Alonso por el P10.Piastri a 0.7s de Norris por el P1. El piloto australiano va por todo.Tráfico para los líderes con los Haas. Va con todo Piastri sobre Norris. Es su carrera en casa.Le dicen a Piastri que mantenga la posición. Oscar dice que es más rápido. McLaren desde muy temprano se vuelve calculador y evita problemas entre sus pilotos. Ya piensa en los dos campeonatos.Alonso responde ante la presión de Antonelli y se aleja a 1.5s en el P10.Piastri sale ancho en la curva 4 y se desconecta de Norris. Gap de 2.1s.McLaren a Piastri: "Oscar, somos libres de correr. Ya sabes las reglas".Colisión de Alonso en la curva 7. En boxes: Tsunoda, Albon, Hamilton, Gasly, Antonelli, Stroll, Hülkenberg, Bortoleto y Lawson.Safety Car. Ahora entran Norris, Piastri, Verstappen, Russell y Leclerc. Todos con duros excepto Verstappen, Albon, Hülkenberg, Bortoleto y Lawson quienes salen con medios.El auto de Alonso a la salida de la curva 7. Tomará un tiempo evacuarlo.La grúa en la pista. Los pilotos deben tener toda la precaución.El Safety Car sigue al mando del grupo.Los Haas son los únicos que giran con intermedios. Están esperando la lluvia. El resto con slicks.Dirección de carrera habilita a Bortoleto, Ocon, Bearman y Lawson para que recuperen la vuelta. Se les permite pasar al Safety Car.Bearman y Ocon en pits. Sale Oliver por delante de Verstappen y casi lo choca. Norris bloquea su neumático duro para evitar el Safety Car. Se alista para abandonar la pista el auto de seguridad.Se reanuda la carrera. Norris a 0.9s de Piastri. Verstappen con medios se acerca a Oscar.Le indican a Leclerc que se aproxima una lluvia de clase 3. Se habilita el DRS. Norris marca la vuelta rápida y se aleja a 2.1s de Piastri. Verstappen a 1.1s de Oscar.Penalización de 5s para Bortoleto por ser liberado de forma insegura. Leclerc presiona a Tsunoda por el P5. Comienza a llover. Los McLaren se salen de pista. Oscar queda fuera en la penúltima curva.Norris en pits. Sale con intermedios y cae hasta el P7. Verstappen es el nuevo líder. Piastri logra salir del césped y va a pits. Hamilton pasa a Gasly y Tsunoda. Es P2 el británico en su estreno con Ferrari.Verstappen va con toda la precaución. Le dicen que se quede afuera. Tsunoda cae al P5. Lo pasa Leclerc. Norris es P6 tras pasar a Lawson.Verstappen en pits. Colisión de Lawson y retiro de Bortoleto. Norris con intermedios vuelve al P1 tras pasar a Hamilton, Leclerc, Russell y Tsunoda.Hamilton, Leclerc y Tsunoda en pits. Antonelli asciende al P5. Norris, Verstappen, Russell y Albon en las cuatro primeras posiciones. ¡Qué carrera!.Seis pilotos se han retirado. Restan 14 en pista. Le permiten a Bearman recupera la vuelta.La pista está de nuevo en condición para correr.El Safety Car se retira de la pista en esta vuelta. Norris, Verstappen, Russell, Albon, Antonelli, Stroll, Hülkenberg, Gasly, Hamilton y Leclerc, el top 10.Se reanuda la carrera. Norris a 1.1s de Verstappen. Russell cerca de Max. Leclerc pasa a Hamilton en la curva 1. Se tocaron levemente.Norris a 1.5s de Verstappen. Antonelli presiona a Albon por el P4. Leclerc en el P9 intenta pasar a Gasly pero no lo consigue. Se le acerca Hamilton.Leclerc y Hamilton pasan a Gasly. Error del francés de Alpine en la curva 1. Ahora Piastri con todo sobre Pierre para entrar en el top 10.Antonelli asfixiando a Albon por el P4. Piastri pasa a Albon y es P10. Verstappen a 1.1s de Norris, se acerca el tetracampeón.Verstappen está sobre Norris. Utiliza el DRS en las 4 zonas. Con todo Max. ¡Qué final! Antonelli conectado a Albon y lo pasa.¡Última vuelta en el Circuito Albert Park! Piastri pasó a Hamilton en la curva 10 y ascendió al noveno lugar. Bajo investigación Antonelli por ser liberado de forma insegura en pits. Recibe 5 segundos de penalización.Lando Norris (McLaren) logró laen el GP de Australia.Max Verstappen (McLaren),George Russell (Mercedes),Alex Albon (Williams),Andrea Kimi Antonelli (Mercedes),Lance Stroll (Aston Martin),Nico Hülkenberg (Sauber),Charles Leclerc (Ferrari),Oscar Piastri (McLaren),Lewis Hamilton (Ferrari).Lando Norris registró la vuelta más rápida con 1:22.167 en el giro 43. Este año no se otorga el punto adicional por este item.Con los resultados finales de este GP de Australia, en el campeonato de pilotos Lando Norris se coloca adelante con 25 puntos,Max Verstappen (18),George Russell (15),Alex Albon (12),Andrea Kimi Antonelli (10),Lance Stroll (8),Nico Hülkenberg (6),Charles Leclerc (4),Oscar Piastri (2) yLewis Hamilton (1).En el campeonato de equipos , McLaren lidera con 27 puntos,Mercedes (25),Red Bull (18),Williams (12),Aston Martin (8),Sauber (6),Ferrari (5), octavo Alpine (0),RB (0) yHaas (58).Te podría interesar: