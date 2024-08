Paliza de Norris en casa de Verstappen - Reporte Carrera - GP de Países Bajos

Posiciones Finales del Gran Premio de Países Bajos 2024

El piloto británico Lando Norris se impuso en el GP de Países Bajos de forma contundente al superar a Max Verstappen por 22.8s. Adicionalmente logró la vuelta más rápida en el último giro. El podio lo completaron el tricampeón neerlandés y Charles Leclerc.En el inicio de la carrera, Lando Norris no logró mantener la pole position tras una pésima largada y esto fue aprovechado por Max Verstappen , quien lo hizo de forma impecable.El neerlandés se mantuvo adelante hasta la vuelta 18, instante en el que Norris lo pasó con DRS en la recta principal.En la vuelta 27 Verstappen intentó hacer el undercut pero Norris respondió una vuelta después y desde allí el británico de McLaren marcó un ritmo imparable y contundente, tanto que fueron 22.8 segundos los que lo separaron del tricampeón. Además Lando marcó la vuelta más rápida en el último giro para llevarse el punto adicional.De esta forma Norris le dice a Verstappen que está presente y que quiere ir por el campeonato. Ahora los separan 70 puntos a nueve Grandes Premios del final de la temporada.Para Verstappen y Red Bull una enorme preocupación la baja de rendimiento. Desde hace mucho tiempo no se generaba una diferencia tan grande en su contra y además en un trazado favorable para sus autos. En el campeonato de constructores McLaren se acercó por el liderato que ostenta a tan solo 30 puntos.Para Ferrari este fin de semana fue mejor de lo esperado con el tercer y quinto lugar de Charles Leclerc Carlos Sainz . Cada uno recuperó tres y cinco posiciones respectivamente y con este resultado llegan a Monza la próxima semana con un fuerte impulso. Oscar Piastri terminó cuarto y por un momento se creyó que podía superar a Charles Leclerc y así terminar en el podio. Sin embargo el monegasco lo sorprendió con su ritmo y ni siquiera lo pudo intentar.El mexicano Sergio Pérez terminó sexto en una carrera difícil. No pudo contener a Carlos Sainz pero sí a los Mercedes , quienes fueron a dos detenciones con George Russell Lewis Hamilton , finalizando séptimo y octavo.El top 10 fue completado por Pierre Gasly de Alpine Fernando Alonso de Aston Martin Todos los pilotos terminaron la carrera y los últimos de la parrilla fueron los Stake Kick Sauber de Valtteri Bottas La única penalización fue para Lance Stroll por exceder la velocidad en el pit lane. La sanción fue de cinco segundos.Con los resultados finales de este GP de Países Bajos, en el campeonato de pilotos Max Verstappen sigue en el liderato con 295 puntos,Lando Norris (225),Charles Leclerc (192),Oscar Piastri (179),Carlos Sainz (172),Lewis Hamilton (154),Sergio Pérez (139),George Russell (122),Fernando Alonso (50) yLance Stroll (24).En el campeonato de equipos , Red Bull continúa al mando con 434 puntos,McLaren (404),Ferrari (370),Mercedes (276),Aston Martin (74),RB (34),Haas (27), octavo Alpine (13),Williams (4) yKick Sauber (0).Ladel Campeonato Mundial de Fórmula 1 se realizará delen elA continuación el vuelta a vuelta del GP de Países Bajos 2024:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Verstappen le gana la partida a Norris. Pérez cae al P6, lo pasó Leclerc. Russell supera a Piastri y Oscar cae al P4Hamilton sube al P12 tras superar a Tsunoda. Norris a 0.9s de Verstappen. Pérez conectado a Leclerc.Piastri presionando a Russell por el P3. Entretanto Verstappen se aleja a 1.5s de Norris. El top 10 salió con el compuesto medio.Russell intenta alejarse de Piastri pero no lo logra. Verstappen a 1.3s de Norris. Alonso a 0.4s de Gasly por el P7.Pérez no baja la presión sobre Leclerc por el P5. Charles también se acerca a Piastri. Se forma un tren DRS.Norris se aleja a 1.8s de Russell. Toda la presión sobre el piloto de Mercedes, quien tiene en su alerón trasero a Piastri, Leclerc y Pérez.Verstappen a 1.5s de Norris. Magnussen se sale en la curva 1. Inició desde el pit lane. Piastri se aleja un poco de Russell.Alonso en el P9 se defiende de Stroll, Hülkenberg y Hamilton. Hace instantes Sainz pasó a Fernando y es P8A 1.4s el gap entre Verstappen y Norris. Leclerc con Piastri a 0.4s.Pérez se desconecta de Leclerc. Gap de 1.2s.Sainz pasa a Gasly por el P8. Duelo rueda a rueda en las curvas 1 y 2.Hamilton a 0.4s de Stroll por el P10. Verstappen a 1.1s de Norris.Albon en pits. Medios por duros. Norris se acerca a Verstappen. Gap de 1s. Puede estar gestionando Max los neumáticos y forzando a que Norris los gaste.Norris entra en DRS de Verstappen.Hamilton pasa a Stroll y ahora el objetivo es Alonso por el P9.Hamilton es P9 tras superar a Alonso. Norris se acerca a Verstappen. Gap de 0.6s.Norris atacando a Verstappen. Casi se le pone a la par en la curva 1.Norris pasa con DRS a Verstappen y toma el liderato. Hamilton con blandos está a 1.2s de Gasly, acercándose.Piastri bajo presión de Leclerc por el P4. Pérez a 2.2s del monegasco de Ferrari.Norris se aleja a 1.4s de Verstappen.Hamilton presiona a Gasly por el P8. Sus blandos siguen entregando un muy buen rendimiento.Fuerte presión de Leclerc a Piastri por el P4. Aprovecha el DRS para no perder contacto.Hamilton en duelo rueda a rueda en la curva 1 con Gasly. El francés se defiende y mantiene el P8.Norris a 3.6s de Verstappen. Hamilton en pits.Leclerc en pits. Medio por duros. Cae al P9. Genera la reacción inmediata de sus rivales.Russell en boxes. Sale en el P9. Leclerc avanzó al P7. En medio Alonso. Piastri tiene que presionar para no perder posición.Norris a 6.3s de Verstappen.Verstappen en pits. Medios por duros. Sale en el P5. Pérez en P3 a 4.5s de Piastri, ambos sin detenerse.Norris en pits. Piastri líder provisional. Sale lando en el P4 por delante de Verstappen a 5s.Pérez en pits, mala detención de 4.4s. El mexicano sale en el P9. Hamilton pasa a Magnussen y es P11. Piastri a 8s en el liderato sobre Sainz, ambos sin detenerse.Sainz en pits. Sale en el P9 el español cerca de Pérez. También ingresan Stroll y Ocon.Norris marca la vuelta rápida. Está P2 a 5.7s de Piastri, quien es líder provisional y sin ingresar aún a pits. Alonso en pits.Gasly y Tsunoda en boxes.Piastri en pits. El australiano sale en P5. Lo pasan Leclerc y Russell.Pérez en el P6 a 2.8s de Piastri. Norris con gap de 7.6s sobre Verstappen.Norris aprieta el ritmo y se aleja a 8s de Verstappen. Sainz se acerca a 2.1s de Pérez por el P6.Piastri marca la mejor vuelta. Tiene a Russell a 2.8s por el P4. Stroll presiona a su compañero de equipo Alonso por el P13.Stroll bajo investigación por exceder la velocidad en el pit lane. Piastri a 1.6s de Russell.Norris a 9.5s de Verstappen. Piastri entra en DRS con Russell. Gap de 0.7s.Penalización de 5s para Stroll por exceder la velocidad en el pit lane. Fue entrando. Piastri pasa a Russell y es P4. Gasly pasa a Albon y es P10.Alonso ahora pasa a Albon. Cae el tailandés al P12. Sainz marca la vuelta más rápida. Está a 0.7s de Pérez por el P6.Piastri ahora presiona para alcanzar a Leclerc por el P3. Gap de 2.5s y cayendo. Le cayó muy bien este juego de neumáticos duros.Norris a 10.6s sobre Verstappen.Piastri se acerca a Leclerc. Gap de 1.4s. Sainz con todo sobre Pérez a 0.5s.Piastri a 1s de Leclerc. Se acerca activación de DRSSainz y Pérez lado a lado en la curva 1. El mexicano sufriendo para defender el P6.Toma el P6 Sainz luego de superar a Pérez.Norris a 13s de Verstappen. Paliza de momento.Hamilton en pits. Duros por blandos nuevos.Piastri a 0.5s de Leclerc con DRS. Hamilton sale en el P8. Tiene vía libre. Está a 26s de Pérez por el P7.Hamilton con la vuelta rápida. Es 1.5s más veloz que Pérez. Piastri se aleja a 1.1s de Leclerc.Sainz se acerca a Russell por el P5. Gap de 1.6s y cayendo.Piastri continúa perdiendo ritmo. Ahora el gap sube a 1.5s.Norris a 15s de Verstappen..Russell en pits. Cae al P7 el piloto de Mercedes. Su compañero Hamilton a tan solo 2.4s.Albon en pits. Norris a 15.5s de Verstappen.Piastri administrando el neumático para poder atacar próximamente a Leclerc por el P3. Gap de 1.3s. Entretanto Sainz recorta distancia con Oscar a 6.8s.Russell con blandos usados le va descontando a Pérez. Gap de 13.2s y cayendo.Norris sigue aumentando la diferencia con Verstappen. Ya son 16s.Gasly buscando el P9 de Hülkenberg. Gap de 0.5s.Gasly aprovecha el DRS y pasa a Hülkenberg. P9 para el francés y un punto más para Alpine de momento.Piastri sigue la huella de Leclerc buscando el momento preciso para atacar. Gap de 1.3s.Alonso pasa a Hülkenberg y entra en los puntos el piloto español. Stroll en el P12 tiene 5s de penalización pendientes. Está a 2.1s de Ricciardo.Pérez en el P6 a 9.1s de Rusell. De momento está seguro.Norris bloqueando un poco en la curva 12 sobre el bordillo. Gap de 18.4s sobre Verstappen.Hamilton presiona y se cerca a Russell por el P7. Gap de 1.2s.Pérez marca su mejor vuelta con 1:14.610. Gap de 7.5s con Russell. Piastri se acerca a Leclerc. Gap de 1s.Norris a 19s de Verstappen. Leclerc a 4.7s de Max por el P2.Norris a 20s de Verstappen.Piastri a 1.5s de Leclerc. No logra estar cerca para atacarlo y buscar el podio.Russell se aleja de Hamilton a 3.8s en el P7.¡Última vuelta en Zandvort! Norris a 22s de Verstappen.Lando Norris (McLaren) logró laen el GP de Bélgica.Max Verstappen (Red Bull),Charles Leclerc (Ferrari),Oscar Piastri (McLaren),Carlos Sainz (Ferrari),Sergio Pérez (Red Bull),George Russell (Mercedes) ,Lewis Hamilton (Mercedes),Pierre Gasly (Alpine),Fernando Alonso (Aston Martin).Lando Norris registró la vuelta más rápida con 1:13.817 en el giro 72. Se lleva el punto adicional por terminar en el top 10.