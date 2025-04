Norris y Piastri de nuevo dejan adelante a McLaren - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Japón

No hay ninguna duda que McLaren tiene el auto más veloz en Suzuka, bueno, por lo menos en todas las sesiones de entrenamientos. Lando Norris fue el más veloz esta mañana en el trazado nipón, repitiendo el resultado de ayer en la primera práctica. Para no desentonar, Oscar Piastri fue segundo a tan solo 0.026s.Desafortunadamente se volvió a repetir la situación de ayer: el fuego a un costado de la pista. Esto se genera por el césped seco el cual recibe las chispas de los autos tras el rozamiento del plank con el asfalto. Fue en dos ocasiones, a diez minutos de comenzar a seis del final.Antes de la sesión, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) comentó que el césped se había recortado al mínimo y además humedeciéndolo. Ahora acaba de confirmar que lo mojarán lo que más se pueda antes de la clasificación.Volviendo a lo sucedido en pista, Lando Norris confirmaron el gran momento de McLaren. Sin embargo, George Russell sorprendió con un Mercedes a tan solo 0.0112s. Estos tres pilotos tienen en sus autos la unidad de potencia Mercedes.A casi medio segundo, una distancia importante se ubicaron Charles Leclerc de Ferrari, Max Verstappen de Red Bull y Lewis Hamilton de Ferrari del cuarto al sexto lugar respectivamente. Los pilotos del equipo italiano solo rodaron con el compuesto blando.El japonés Yuki Tsunoda continuó su proceso de adaptación al difícil Red Bull RB21. Esta vez fue noveno pero lo positivo es que se va acercando a su referente, Max Verstappen. Terminó a 0.3s de su compañero de equipo.Otro rendimiento a destacar es el del joven francés Isack Hadjar cerrando el top 10 con el equipo Racing Bulls.Fueron varias las salidas de pista, en especial en Degner 2. Leclerc, Piastri, Antonelli y Norris no lograron tomarla de forma adecuada y pasaron sus autos sobre el bordillo. Entretanto Carlos Sainz se salió en la curva 6, en las S, tras encontrarse a uno de los McLaren.Entretanto un gran susto se llevó el brasilero Gabriel Bortoleto al pisar el césped antes de llegar a la veloz curva 130R. Por poco casi pierde el auto.A las 16:00 hs de Suzuka comenzará la clasificación del Gran Premio de Japón con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Estos fueron los tiempos de la sesión.