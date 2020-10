Lance Stroll revela que salió positivo por COVID-19 tras el GP de Eifel

El sábado por la mañana comencé a sentirme mal y desperté con malestar estomacal

Seguí el protocolo de la FIA y estuve autoaislado en mi motorhome y no volví a entrar en el paddock. No estaba en condiciones de carrera, así que volé a casa el domingo por la mañana. Como todavía me sentía mal, tomé una prueba de COVID-19 el domingo por la noche.



Al día siguiente, los resultados fueron positivos, así que me quedé en casa aislado durante los siguientes 10 días. Afortunadamente, mis síntomas fueron bastante leves.



Me hicieron la prueba de nuevo el lunes de esta semana y mi los resultados fueron negativos. Me siento en muy buena forma y no puedo esperar a estar de vuelta con el equipo y correr en Portugal

Como dijo Lance en las redes sociales esta mañana, Racing Point puede confirmar que dio positivo por COVID-19 el domingo 11 de octubre. Lance había abandonado la burbuja del equipo en Alemania el sábado 10 de octubre al no poder competir debido al efecto de un malestar estomacal recurrente.



Lance había informado por primera vez de un malestar estomacal durante la semana del Gran Premio de Rusia y posteriormente dio negativo para COVID-19 en varias ocasiones, pruebas realizadas de acuerdo con los protocolos de la FIA y Racing Point.



También dio negativo antes de su llegada a Alemania en la prueba oficial previa al evento del Gran Premio de Eifel. Los síntomas de malestar estomacal volvieron el sábado, lo que obligó a Lance a retirarse de la carrera y permanecer en su autocaravana lejos del paddock. Consultó con un médico que no creía que sus síntomas indicaran COVID-19 y no aconsejó que fuera necesaria una prueba. Sobre la base de esta evaluación clínica, en ese momento no había ningún requisito de informar a la FIA sobre la naturaleza de la enfermedad.



Luego, Lance voló a casa a Suiza en un avión privado el domingo por la mañana. De acuerdo con el protocolo de pruebas mejorado de Racing Point, según el cual todos los miembros del equipo son evaluados al regresar de un Gran Premio, Lance realizó una prueba COVID-19 en casa y recibió un resultado positivo al día siguiente. Continuó aislando durante diez días a partir de la fecha de la prueba, de acuerdo con las regulaciones locales. Devolvió una prueba negativa el lunes de esta semana y viajará al Gran Premio de Portugal.



Todos los miembros del equipo Racing Point en el Gran Premio de Eifel regresaron al Reino Unido en un vuelo chárter privado y dieron negativo a su llegada, y nuevamente en su prueba previa al Gran Premio de Portugal