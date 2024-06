Russell hereda la victoria tras colisión de Norris y Verstappen - Reporte Carrera - GP de Austria

Posiciones Finales del Gran Premio de Austria 2024

El piloto británico George Russell logró su segunda victoria en la F1 y la consigue gracias a un incidente entre Max Verstappen y Lando Norris en la parte final de la carrera.Luego de haber conseguido ayer la victoria en la Sprint y la pole en la clasificación, Max Verstappen llegaba con gran confianza a la carrera de esta tarde en casa de Red Bull De hecho su ritmo inicial fue contundente y mantuvo una diferencia de 7 segundos con su principal rival, en este caso Lando Norris . Sin embargo todo cambió en el último pit stop, cuando Red Bull puso el compuesto medio usado en el auto de Verstappen y McLaren medio nuevo en el de Norris. Adicionalmente la detención de Verstappen fue más larga debido a un problema con el neumático trasero izquierdo.Una vez salieron ambos a pista en la vuelta 52, la diferencia cayó a tan solo 2.7s. Lando intentó en varias ocasiones pasar a Max, pero sin éxito. Sin embargo en la vuelta 64 el británico llega a la par del neerlandés en la curva 3, pero el de Red Bull se hizo el ancho y se tocaron. Esto provocó el pinchazo para los dos.Eventualmente Verstappen entró a pits para cambiar a blandos y Norris tuvo que retirarse por los daños en el auto. Esta acción generó penalización de 10 segundos para el tricampeón y adicionalmente dos puntos en su carnet.Con el camino despejado, George Russell tomó el primer lugar a siete giros del final, logrando mantener la diferencia de dos segundos con Oscar Piastri , quien tuvo una carrera intensa dese el séptimo puesto tras haber sido penalizado ayer en la clasificación por límites de pista. Tras él terminó Carlos Sainz en el podio.En el cuarto puesto terminó Lewis Hamilton , en una carrera que dejó muy buenos puntos para Mercedes . El británico tuvo una penalización de 5s por pisar la línea blanca del pit lane.Max Verstappen finalizó quinto, sumando puntos importantes para el campeonato, teniendo en cuenta que su rival Lando Norris se fue en cero.Jornada destacada de los Haas en el Red Bull Ring, sumando por partida doble. Nico Hülkenberg fue sexto y Kevin Magnussen octavo. Este resultado elevó al equipo al séptimo lugar del campeonato con 19 puntos, desplazando un lugar a Alpine.En medio de ellos terminó Sergio Pérez , quien no tuvo una jornada brillante. La falta de ritmo por un toque con Piastri en la curva 4 afectó el downforce del RB20. Posteriormente recibió una penalización de cinco segundos y terminó séptimo.El top 10 lo completaron Daniel Ricciardo Charles Leclerc tuvo una carrera difícil desde el inicio por causa de una colisión con Oscar Piastri en la curva 1. Esto lo obligó ir a pits a cambiar el alerón delantero. Cayendo hasta el último lugar se fue recuperando, pero se fue con las manos vacías en el undécimo puesto.En Alpine continuaron las disputas entre Pierre Gasly y Esteban Ocon . Este último piloto terminó decimosegundo.Fin de semana para el olvido tuvo el equipo Aston Martin . En ningún momento figuraron y terminaron la carrera en el decimotercer y decimoctavo lugar con Lance Stroll Fernando Alonso . El español logró la vuelta rápida.Con los resultados finales de este GP de Austria, en el campeonato de pilotos Max Verstappen sigue en el liderato con 237 puntos,Lando Norris (156),Charles Leclerc (150),Carlos Sainz (135),Sergio Pérez (118),Oscar Piastri (112),George Russell (111),Lewis Hamilton (85),Fernando Alonso (41) yYuki Tsunoda (19).En el campeonato de equipos , Red Bull continúa al mando con 355 puntos,Ferrari (291),McLaren (268),Mercedes (196),Aston Martin (58),RB (30),Haas (19), octavo Alpine (9),Williams (2) yKick Sauber (0).Ladel Campeonato Mundial de Fórmula 1 se realizará delen elFernando Alonso registró la vuelta más rápida con 1:17.115 en el giro 51. No se lleva el punto adicional por terminar fuera del top 10.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Austria 2024:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Buena partida de Verstappen. Norris mantiene el P2. Toque de Piastri. Algo se desprende de su auto. Lo pasan Pérez y Leclerc.Verstappen a 1.1s de Norris. No le permite de momento abrir DRS. Hamilton pasa a Sainz. Los Mercedes en 3-4 con Russell y Lewis. Leclerc en pits.Hamilton presiona a Russell por el P3. Pérez se conecta a Sainz por el P5. En la vuelta anterior, Leclerc en pits.Verstappen abre el gap sobre Norris a 2.1s. Russell está a 1.6s de Lando. Todos los pilotos bastante juntos en esta fase inicial. Apenas tengan que cuidar los neumáticos, las diferencias se ampliarán. Todos iniciaron con medios menos Zhou desde pits con duros.Volando Verstappen a 2.7s de Norris. Sainz pasa a Hamilton y es P4. Pérez ahora presionando a Lewis por el P5.Piastri ahora se acerca a Pérez por el P6. Atacan Hamilton y Piastri a Sainz y Pérez.Piastri pasa a Pérez y toma el P6. Verstappen a 3.2s de Norris.Hamilton conectado a Sainz. El español se cuida ante los ataques de Lewis, quien lo reemplazará el próximo año en Ferrari. Verstappen a 3.3s de Norris.No hay investigación para Pérez por forzar salida de pista de Piastri hace un par de vueltas. Ocon conectado a Hülkenberg por el P8.Verstappen a 4.2s de Norris. Fuerte ritmo del tricampeón. Pérez se desconecta de Piastri quedando a 1.8s.Magnussen y Ricciardo en pits. Medios por duros.Ahora en pits Hülkenberg y Alonso. Verstappen a 4.8s. Es 0.2s más veloz por vuelta el neerlandés que el británico.Magnussen pasa a Hülkenberg. Verstappen 5.1s sobre Norris.Las diferencias comienzan a estabilizarse entre los pilotos, evitando estar cerca del otro. Hay que conservar neumáticos. Se acerca el cambio de medios para la parte alta de la tabla. Albon pasa a Leclerc y es P18.Gap de 5.7s de Verstappen con Norris. Gasly se acerca a Ocon por el P9. Gap de 1.1s.Pérez sigue perdiendo contacto con Piastri. Gap de 3.4s. El mexicano no logra tener el mismo ritmo de su compañero Max Verstappen, quien lidera la carrera.Leclerc en pits. Cambia duros por medios. Está último el piloto de Ferrari, ganador del GP de Mónaco.Hülkenberg presionado por Magnussen y Zhou por el P13.Leclerc pasa a Sargeant y es P19. Logan pierde la vuelta con Verstappen. Ahora Max va por Charles.Ocon y Bottas en pits. Salen con duros. Verstappen a 5.9s de Norris. ¿Puede estar cuidando Norris neumáticos para tener un stint más largo respecto a Verstappen?.Gasly y Stroll en pits. Toque entre Alonso y Zhou en la curva 3. El chino por la parte exterior. Bajo investigación esta maniobra.Hamilton, Pérez, Tsunoda en pits. Colocan duros.Russell y Sainz en boxes. Salen también con duros. Verstappen a 5.7s de Norris. Penalización para Alonso de 10s por toque con Zhou.Verstappen y Norris en pits. Duros para los dos. Piastri asume el liderato. Gap de 2.4s sobre Max. Ahora Lando a 6.8s con Verstappen.Penalización de 5s para Hamilton por pisar la línea blanca entrando al pit lane.Piastri en boxes. Sale en el P6 el australiano con duros. Pérez se acerca a Hülkenberg por el P7.Bajo investigación Verstappen por salida insegura de pits en frente de Norris.Pérez pasa a Hülkenberg y sube al P7. Verstappen a 7s de Norris. Russell es el único del top 10 que montó medios en vez de duros en este segundo stint.Se estabiliza el ritmo entre Verstappen y Norris. 6.9s entre el P1 y P2. Piastri marca su mejor vuelta y comienza a descontarle a Hamilton. Gap de 5s, los mismos de penalización que tiene Lewis.Ricciardo bajo presión de Alonso, Ocon y Gasly.Bajo investigación Pérez por exceder la velocidad en el pit lane.Gap de Verstappen y Norris en 7.6s. Penalización de 5s para Pérez. Qué complicado el mexicano. Está fuera de foco en estas últimas carreras.Gasly le muestra el auto a Ocon. Atención a esto porque puede terminar mal entre los Alpine. Norris marca la vuelta rápida.Gasly dice que Ocon debe pasar a Alonso porque están perdiendo tiempo. Presión psicológica entre los compañeros de Alpine. Leclerc de nuevo en pits.Ocon y Gasly pasan a Alonso. Pierre quería hacer 2x1 en la curva 3. Esteban se hace el ancho y su compañero debe tomar la parte exterior de la pista.Verstappen a 8s de Norris. Piastri a 1.8s de Hamilton.Gasly sigue presionando a Ocon por el P11. Eso puede terminar mal, les estamos avisando.Piastri sigue con su fuerte ritmo ya tiene en la mira a Hamilton por el P5. Ricciardo en pits.Magnussen en pits. Stroll pasa a Albon y sube al P12.Pérez en P7 a 14s de Piastri. Qué paliza.Gasly pasa a Ocon en la curva 5.Sufren en Alpine con los duelos entre Ocon y Gasly. Norris mejora su ritmo y está a 7.2s. Le descuenta 0.8s.Piastri se mantiene a 1.5s. Norris sigue siendo más rápido que Max. Hace la diferencia en el sector 2. Allí es 0.6s más veloz y 0.2s en el sector 3. Gap de 6.4s ahora.Gasly en pits. Ocon pasa fuerte sobre un bordillo y se desprende un elemento.Ocon en boxes. Gasly sale por delante en el P13 a 2s.Tsunoda en pits. Penalización de 5s para Albon por pisar la línea blanca en la entrada del pit lane. Se mantiene el gap de 6.4s entre Verstappen y Norris.Russell en pits. Medios por duros. Verstappen mejora y recupera el gap a 6.7s.Sainz en pits. Sale medios. Piastri pasa a Hamilton y es P3.Russell marca la vuelta más rápida. Entretanto Hamilton intenta seguir el ritmo de Piastri por el P3. Gap de 0.8s con DRS.Gasly presiona a Leclerc por el P11. Ocon aprovecha esto y se acerca. Verstappen a 6.8s de Norris.Pérez en pits. Sale con medios usados.Verstappen y Norris en pits. Salen con medios usados y nuevos respectivamente. La detención de Verstappen fue larga. Se bloquea el neumático trasero izquierdo. El gap se reduce a 2.7s. Mantienen el P1 y P2. Max se pasa en la curva 3.Norris se acerca a Verstappen. Atención, es la lucha por el liderato.Norris entra en el DRS de Verstappen. El compuesto medio de Max tiene tres vueltas más que el de Norris.Norris le muestra el auto a Verstappen en la curva 3. Lando debe tener la tranquilidad para atacar y no ser su propio enemigo. Tiene una gran oportunidad.Verstappen aprovecha el DRS con los rezagados y amplia un poco el gap con Norris. Sainz se acerca poco a poco a Russell. Gap de 3.3s por el P3.Gasly a 0.5s de Ricciardo por el P10. Verstappen se queja de la adherencia de los neumáticos. Gap de 0.6s con Norris.Advertencia para Norris por exceder los límites de pista. Lleva 3. En la siguiente tendrá 5s de penalización.Norris pasa a Verstappen en la curva 3 pero lo hace fuera de la pista. Lando le devuelve la posición a Max en la 4 para evitar la penalización.Norris tiene más auto y neumáticos que Verstappen. Necesita encontrar el momento preciso para atacar. Anotan límites de pista para Norris nuevamente. Atención porque puede ser penalización de 5s.Norris se coloca a la par de Verstappen en las curvas 3 y 4. Espera Lando pero tiene la presión de los track limits.Verstappen resiste a pesar de estar en inferioridad de condiciones. ¡Qué bravo es Max!.Norris pasa a Verstappen en la curva 3 pero Max debe tomar la escapatoria y se mantiene en el P1.Se tocan Norris y Verstappen en la curva 3. Pinchazo para ambos. Penalización de 5s para Norris. Russell asume el liderato.Verstappen y Norris en pits. Salen Max con blandos. Norris se retira. Piastri pasa a Sainz y es P2.Virtual Safety Car.Se reanuda la carrera. Sainz intenta conectarse a Piastri por el P2. Pérez presiona a Hülkenberg por el P6.Verstappen penalizado con 10s por el incidente con Norris. Está en el P5. No le afecta porque tiene a 17s a Hülkenberg en el P6.Russell a 2s de Piastri. Pérez sigue presionando a Hülkenberg por el P6. Gap de 0.4s.V70/71: Magnussen en el P8 bajo presión de Ricciardo y Gasly. Albon se acerca a Stroll por el P13.¡Última vuelta en el Red Bull Ring! Norris y Hamilton completan el podio. Lando quedó a 2.2s de Max. Russell defendió el P4 y superó a Leclerc por tan solo 0.3s.George Russell (Mercedes) logró laen el GP de Austria.Oscar Piastri (McLaren),Carlos Sainz (Ferrari),Lewis Hamilton (Mercedes),Max Verstappen (Red Bull),Nico Hülkenberg (Haas),Sergio Pérez (Red Bull),Kevin Magnussen (Haas),Daniel Ricciardo (RB),Pierre Gasly (Alpine).