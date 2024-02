Presión de Ford a Red Bull para conocer el resultado de investigación a Christian Horner

Estamos frustrados por la carencia de completa transparencia en torno a este asunto con nosotros, sus socios corporativos, y esperamos recibir un informe completo de todos los hallazgos

La situación actual de Christian Horner pasa por un momento delicado al interior de Red Bull y se acentúa con una comunicación del director ejecutivo de Ford, Jim Farley, en la que exige una resolución en la investigación que se le está realizando al reconocido directivo británico de F1.Según informa la agencia de noticias The Associated Press, Farley expresó que: "".Esta declaración fue extraída de la carta que Ford le envío a Red Bull Racing, en su calidad como socio técnico a partir de 2026 y de la cual AP obtuvo una copia.Esta misiva se genera ante la falta de respuesta del equipo austriaco la cual completó once días y en la que se les pide información sobre la investigación a Christian Horner tras una acusación por parte de una empleada del equipo.Los ojos del mundo estuvieron puestos en el lanzamiento del Red Bull RB20 del pasado 15 de febrero. Allí se presentó Christian Horner en su rol de jefe de equipo y a la prensa no se le permitió indagar sobre este asunto.Lo único que dijo Horner en aquel momento fue negar las acusaciones y que desea que se emita una rápida resolución de la investigación.Ante la falta de información concisa, en los medios de comunicación se especula que Christian Horner estaría vinculado en una situación que va desde maltrato laboral hasta una conducta sexual inapropiada.Hace unos días FIA y F1 también se pronunciaron y expresaron que están atentos al resultado de la investigación, subrayando que priman los valores y el respeto.Situación complicada para un equipo que en pista hace todo perfecto, destrozando a sus rivales, pero fuera de esta está en el ojo del huracán debido a este incómodo impase previo al inicio de la temporada 2024 este fin de semana en Bahrein.Noticia en desarrollo…