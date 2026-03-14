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FIA confirma que no se realizarán los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita en abril
FIA confirma que no se realizarán los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita en abril
   mar 14 /2026 23:01 GMT
 París, Francia
 Red Bull Content Pool

Por: Gonzalo Mejía
Redactor F1LATAM.COM
La Federación Internacional del Automóvil (FIA) ha anunciado la suspensión de los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita, que estaban programados para disputarse durante el mes de abril. La medida, de carácter preventivo, responde a la escalada de tensión y a la inestabilidad en la región de Medio Oriente.

En un comunicado oficial, la FIA confirmó que, tras un exhaustivo análisis de la situación, ninguna de las dos citas podrá llevarse a cabo en las fechas inicialmente previstas. "Debido a la situación actual en la región de Oriente Medio", reza el texto, "los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí no se celebrarán en abril".

El organismo rector del automovilismo mundial también aclaró que, si bien se barajaron diversas alternativas para intentar mantener la actividad, finalmente se optó por no incluir ninguna carrera sustituta en el calendario del mes de abril.

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Esta decisión afecta no solo a la Fórmula 1, sino también a las categorías soporte, ya que las rondas programadas del Campeonato de Fórmula 2 de la FIA, la Fórmula 3 de la FIA y la F1 Academy quedan igualmente suspendidas en sus fechas originales.

La FIA ha querido subrayar que la determinación se ha tomado en plena coordinación con todas las partes implicadas, incluyendo el Formula One Group, los promotores locales de los eventos y los clubes automovilísticos miembros en la región.

De momento, no se ha anunciado una posible nueva fecha para la celebración de estos Grandes Premios, a la espera de la evolución de los acontecimientos en las próximas semanas.

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