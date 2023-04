FIA desestima los argumentos de Ferrari sobre la sanción de Sainz en el GP de Australia

no existe ningún elemento nuevo significativo y pertinente del que no dispusieran las partes que solicitan la revisión en el momento de la decisión en cuestión. Por consiguiente, se desestima la petición

No existe ningún elemento nuevo significativo y pertinente del que no dispusieran las partes que solicitan la revisión en el momento de la decisión en cuestión. Por consiguiente, se desestima la petición.La razón de nuestra decisión de que Carlos Sainz infringió el Apéndice L, Capítulo IV, Artículo 2 d) del Código Deportivo Internacional de la FIA por causar la colisión con Fernando Alonso fue tomada en carrera (Documento nº 46). Decidimos que Sainz era totalmente culpable de la colisión.Consideramos el hecho de que esta colisión tuvo lugar en la primera curva de la primera vuelta de la reanudación, cuando, por convención, los comisarios suelen ser más indulgentes con los incidentes. Sin embargo, decidimos que a pesar de que era el equivalente a un incidente en la primera vuelta, consideramos que había espacio suficiente para que SAI tomara medidas para evitar la colisión y no lo hizo. Por lo tanto, le impusimos una penalización de 5 segundos.La petición de Ferrari sostiene que hay nuevos elementos significativos y relevantes, que no estaban disponibles en el momento de tomar nuestra decisión (y presumiblemente, si hubiéramos tenido el beneficio de estos elementos, no habríamos tomado nuestra decisión).Nos basamos en tres elementos:a) los datos de telemetría del auto de SAI después del segundo reinicio (anexo 4).b) la declaración del testigo de SAI (anexo 5); yc) las declaraciones de testigos de otros pilotos (anexos 6 y 7), que equivalen a registros de entrevistas posteriores a la carrera concedidas por ALO (anexo 6) así como por otros conductores (anexo 7).Ferrari afirma que existen precedentes de que estas cuestiones se consideren nuevos elementos significativos y relevantes. Señala la decisión de los comisarios en relación con la petición del equipo Sahara Force India F1 Team (choque entre Sergio Pérez y Felipe Massa en el GP de Canadá 2014), que solicitaba un derecho de revisión como precedente de la proposición de que el testimonio verbal de un piloto y la telemetría pertinente pueden constituir un nuevo elemento significativo y relevante.Las circunstancias de hecho de la decisión de los comisarios objeto de revisión en ese asunto son muy diferentes de las que se dan en este tema.El asunto del equipo Sahara Force India F1 se refería a una audiencia posterior a un incidente (en otras palabras, para los comisarios no estaba claro quién era el culpable de la colisión en cuestión). El piloto del equipo no pudo asistir a declarar porque había sido trasladado al hospital tras el incidente. La audiencia se celebró sin que el equipo pudiera hablar con su piloto para obtener una versión. Eso ocurrió después de la audiencia y la versión del piloto dio una luz diferente a los hechos que se habían presentado a los comisarios.La característica distintiva aquí es que nuestra decisión se tomó en carrera. Consideramos innecesario escuchar a Sainz o a cualquier otro piloto para decidir que era totalmente culpable de la colisión. Una decisión que nosotros, y otros paneles de comisarios, tomamos rutinariamente y se nos anima a tomar, cuando la causa de la colisión está clara y hay una necesidad de que las sanciones de tiempo se emitan lo más rápidamente posible.Además, y en cualquier caso, también consideramos lo siguiente:1. Telemetría: Los datos de telemetría (anexo 4) por sí mismos no son un elemento nuevo significativo y relevante necesario para decidir quién tuvo la culpa de la colisión. Los comisarios tienen acceso a una cantidad considerable de datos de telemetría. Nosotros también estábamos en condiciones de acceder a esos datos. Los datos de telemetría presentados en la petición son, en el mejor de los casos, ambiguos y, en nuestra opinión, no exculpan a Sainz, sino que corroboran nuestra decisión de que fue totalmente culpable de la colisión. Dice que frenó más fuerte pero que no pudo detener el auto debido a los neumáticos fríos. Afirma además que una vuelta de formación lenta contribuyó a que los neumáticos estuvieran fríos.Hay dos breves observaciones. En primer lugar, incluso si eso fuera cierto, la presentación de la telemetría que muestra su punto de frenado no es un elemento nuevo significativo a efectos del artículo 14.En segundo lugar, las condiciones de la pista y de los neumáticos era algo que todo competidor debía tener en cuenta y a lo que debía adaptarse. Al intentar frenar tarde mientras corría Pierre Gasly asumió el riesgo de que, como piloto, perdiera el control de su auto. En este caso, ese riesgo se materializó, con la consecuencia de una colisión sobrevenida, por la que se le impone una sanción.2. La declaración testifical escrita de Sainz (el documento en sí) no es un nuevo elemento significativo y relevante necesario para decidir quién tuvo la culpa de la colisión. En primer lugar, si hubiéramos pensado que era necesaria una declaración de SAI para poder analizar el suceso, lo habríamos citado después de la carrera. No consideramos necesario entonces oírle para decidir ese hecho.Su declaración como testigo, en esencia, afirma que el agarre era escaso (ya hemos explicado por qué no es excusa suficiente) y que el sol le daba en los ojos. Pero la lógica dictaría que la posición del sol también habría afectado a otros pilotos. No es una razón justificable para evitar una sanción por colisión. Por tanto, la declaración del testigo tampoco es un elemento nuevo.3. Las declaraciones de los otros pilotos no son nuevos elementos significativos y relevantes necesarios para decidir sobre la colisión (ninguna de las declaraciones contenía nuevas versiones significativas y relevantes sobre la colisión). Estas declaraciones eran todas actas de declaraciones posteriores a la carrera dadas por los pilotos a los medios de comunicación. Se presentaron para corroborar su posición de que el nivel de adherencia era bajo y que los neumáticos estaban fríos.Una vez más, aunque estas declaraciones se hicieron con posterioridad a nuestra decisión, y por lo tanto no podrían haber estado presentes cuando tomamos la decisión, nada de lo declarado en esos comentarios era significativo o de hecho relevante para nuestras consideraciones. Esto tampoco satisface los requisitos del artículo 14.En consecuencia, desestimamos la petición