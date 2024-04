Fernando Alonso define su futuro en la F1 tras anunciar continuidad con Aston Martin

Estoy aquí para quedarme

Asegurar el futuro a largo plazo de Fernando con Aston Martin es una noticia fantástica. Hemos construido una fuerte relación de trabajo en los últimos 18 meses y compartimos la misma determinación para que este proyecto tenga éxito.



Hemos mantenido un diálogo constante durante los últimos meses y Fernando ha sido fiel a su palabra: cuando decidió que quería seguir compitiendo, habló primero con nosotros. Fernando ha demostrado que cree en nosotros, y nosotros creemos en él.



Fernando tiene hambre de éxito, conduce mejor que nunca, está más en forma que nunca y está completamente dedicado a hacer de Aston Martin Aramco una fuerza competitiva.



Este acuerdo multianual con Fernando nos lleva a 2026, cuando comencemos nuestra colaboración con Honda. Esperamos crear más recuerdos increíbles y lograr más éxitos juntos

Uno de los principales rumores de la F1 en los últimos días llega a su fin. El futuro del piloto español Fernando Alonso ya está definido y será la continuidad con su actual equipo, Aston Martin.Su actual contrato lo vinculaba hasta el final de la presente temporada, pero ahora con esta extensión se garantiza su vínculo con el equipo de Silverstone por lo menos hasta final de 2026, temporada en la que entrará en vigor el nuevo reglamento técnico.Adicionalmente al llegar hasta esta fecha se reencontrará con Honda, una marca con la que no tuvo la mejor relación al final de su etapa con McLaren. Sin embargo esto abre un nuevo capítulo no solo para el piloto español con los japoneses, sino que también será el inicio de la aventura de Aston Martin, reemplazando a Mercedes como proveedor de unidad de potencia.No hay duda que el liderazgo de Fernando Alonso es el que tiene a Aston Martin como equipo competitivo, gracias a su alto nivel de competitividad y entrega, algo que Lance Stroll, hijo del dueño del equipo, no ha podido brindar en los últimos años.Mediante una corta declaración, Fernando Alonso dijo: "".Entretanto Mike Krack, jefe del equipo, señaló: "", indicó el directivo británico.Con este anuncio Fernando Alonso se ratificará como el piloto que más Grandes Premios ha completado en la historia de la F1. Hasta este momento lleva 381, superando a Kimi Räikkönen quien registró 349.