Gran trabajo del brasilero Felipe Drugovich al terminar segundo en la PL1 en Abu Dhabi

¡P2 en mi segunda sesión de PL1 del año se siente bien! He disfrutado mucho. El inicio de la sesión se centró principalmente en algunas pruebas aerodinámicas, por lo que tuve una parrilla acoplada al auto. Eso significaba dar algunas vueltas constantes y consistentes para asegurarnos de que estábamos recogiendo los datos que necesitamos para optimizar la puesta a punto para las próximas sesiones. Después me han puesto neumáticos blandos y me han dejado rodar, que siempre es lo mejor. El auto se sintió rápido, hemos progresado desde Monza, y creo que empezamos el fin de semana en un buen lugar.



Ahora estoy deseando apoyar al equipo este fin de semana y volver a la pista el martes para el test de final de temporada de jóvenes pilotos. Tener un día completo de rodaje siempre es beneficioso para coger un buen ritmo y encontrar los límites del auto

Empezamos la primera de hoy con diferentes configuraciones en los autos de Lance y Felipe, lo que resultó muy fructífero desde el punto de vista de la recopilación de datos. Felipe piloteó con gran madurez y seguridad en la sesión, subrayando el gran trabajo que ha hecho para nosotros durante todo el año.



Aunque en la primera sesión no ha marcado tiempos de cabeza, al final ha dado algunas vueltas rápidas y sus esfuerzos nos dan una base sólida para el resto del fin de semana. El trabajo de hoy también significa que podemos empezar el martes cuando Felipe vuelva al AMR23 para el test de jóvenes pilotos

Una jornada notable tuvo el piloto brasilero Felipe Drugovich al finalizar en la segunda posición en su participación en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi.Esta fue la segunda ocasión que el oriundo del estado de Paraná participa en una prueba oficial de F1. La primera fue durantela prueba libre 1 en el GP de Monza.Drugovich completó 26 vueltas en la sesión de una hora de duración, estableciendo un mejor tiempo personal de 1:26.360, quedando a 0.288s de George Russell, quien estableció la vuelta más rápida.Felipe volverá a ponerse al volante del AMR23 el martes 23 de noviembre, cuando participe en el test de jóvenes pilotos de final de temporada en el circuito de Yas Marina.Felipe Drugovich, piloto de pruebas y reserva, comentó: "", declaró Felipe.Finalmente Tom McCullough, director de rendimiento, expresó: "", sentenció el directivo.