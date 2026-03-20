La pasión por el automovilismo conquistó Ciudad de México con la apertura de Fórmula 1: La Exhibición

Autos icónicos que definieron una era

Estamos encantados de dar la bienvenida oficial a los aficionados a la Exposición de Fórmula 1 en la Ciudad de México y de ver la gran acogida local, con varias fechas ya agotadas, lo que demuestra la profunda pasión del país por el automovilismo. Nos entusiasma compartir la historia de la Fórmula 1 con los aficionados mexicanos y, al mismo tiempo, brindar a una nueva generación la oportunidad de descubrir este deporte

Tras recorrer ciudades como Londres, Melbourne, Madrid, Toronto y Buenos Aires, nos enorgullece traer esta experiencia de primer nivel a la Ciudad de México, en colaboración con nuestros socios de Round Room Live. México vive y respira la Fórmula 1 con una intensidad única, desde su apasionada afición hasta su Gran Premio de renombre internacional, y traer esta exposición aquí es una verdadera celebración de ese espíritu. En Fever, creemos que la cultura debe ser vibrante, accesible y compartida, y esta exposición es un poderoso ejemplo de cómo el deporte y la tecnología pueden unirse para crear algo verdaderamente memorable para los aficionados mexicanos

Ha sido maravilloso ver una respuesta tan increíble a la Exposición de Fórmula 1 incluso antes de su inauguración. El evento es una verdadera celebración de la pasión de México por el automovilismo y su contribución a este deporte. Espero que tanto los aficionados de siempre como los nuevos disfruten de este recorrido por la historia de la Fórmula 1