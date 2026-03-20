La pasión por el automovilismo conquistó Ciudad de México con la apertura de Fórmula 1: La Exhibición
Los motores han rugido en la Ciudad de México, donde la Fórmula 1: La Exhibición abrió hoy oficialmente sus puertas. La experiencia ha sido recibida con una enorme pasión, ya que los primeros días se encuentran ya agotados y la disponibilidad es limitada en futuras sesiones. Ubicada en Yama Punta Museo, la exposición - producida por Round Room Live y Pathfinder, y presentada por Fever - ha ofrecido a sus primeros visitantes un viaje inmersivo a través de lo mejor del automovilismo global y local.
En más de 2000 m², los aficionados revivirán los momentos más emblemáticos de la historia de la Fórmula 1 y podrán ver de cerca algunos de los autos más icónicos de este prestigioso deporte, incluidos dos conducidos por el héroe local Sergio Pérez, además de contemplar monos de carreras originales, diseñar sus propios cascos e incluso conducir simuladores de carreras que recrean el circuito mexicano: el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Distribuida en siete salas temáticas, la exposición invita a los visitantes a disfrutar de una variedad de experiencias únicas e interactivas, explorando entrevistas exclusivas realizadas para la muestra y admirando objetos históricos, incluidos trofeos y cascos originales.
Uno de los aspectos más destacados es la sala dedicada a la historia del automovilismo mexicano, cuidadosamente diseñada para ofrecer una experiencia inmersiva a través de los momentos clave, las figuras legendarias y los logros más importantes que han marcado este deporte en el país. Con un atractivo contenido audiovisual, piezas históricas y exhibiciones interactivas, los visitantes pueden revivir las hazañas de pilotos icónicos y comprender la evolución del automovilismo en México y su influencia a nivel mundial.
Este espacio no solo celebra las victorias y los hitos deportivos, sino que también rinde homenaje al esfuerzo, la pasión y la perseverancia que han posicionado a los deportistas nacionales como referentes dentro y fuera de las pistas.
Autos icónicos que definieron una era
Como parte de la experiencia, la exposición presentará en exclusiva varios monoplazas emblemáticos que representan diferentes etapas en la evolución de la Fórmula 1:
· Lancia D50 (1954)
– Uno de los autos más innovadores de su época, con depósitos de combustible laterales y un motor V8 integrado como elemento estructural del chasis; su legado técnico continuó tras evolucionar al Lancia-Ferrari D50 que impulsó a Juan Manuel Fangio al Campeonato Mundial de 1956.
· Sauber C30 (2011)
– El monoplaza con el que Sergio Pérez debutó en la F1, propulsado por un motor V8 de Ferrari. En su año de debut, Pérez rápidamente se hizo un nombre con este auto gracias a su inteligencia estratégica. Representa los cimientos de su trayectoria en la Fórmula 1, con Pérez sumando puntos en cinco de las carreras de la temporada.
· Sauber C32 (2013)
– El monoplaza con el que debutó Esteban Gutiérrez en la Fórmula 1. Con él, fue el mejor debutante en Australia y marcó la vuelta rápida en España, demostrando eficiencia aerodinámica y un rendimiento constante en carrera.
· Force India VJM08 (2015)
– Pilotado por Sergio Pérez y equipado con una unidad de potencia híbrida Mercedes, el Force India VJM08 recibió una mejora a mitad de temporada que ayudó a Pérez a conseguir un podio en Rusia. Para Pérez, el auto simbolizó su evolución como piloto consistente y oportunista, sumando puntos en 11 carreras de la temporada.
· Haas VF-20 (2020)
– Pilotado por Kevin Magnussen y Romain Grosjean durante una de las temporadas más difíciles de la historia reciente de la F1, representa la resiliencia en la era híbrida y se exhibirá con la cubierta del motor retirada para ofrecer una vista interior excepcional.
Jonathan Linden, codirector ejecutivo de Round Room Live y productor de la Exposición de Fórmula 1, declaró: "Estamos encantados de dar la bienvenida oficial a los aficionados a la Exposición de Fórmula 1 en la Ciudad de México y de ver la gran acogida local, con varias fechas ya agotadas, lo que demuestra la profunda pasión del país por el automovilismo. Nos entusiasma compartir la historia de la Fórmula 1 con los aficionados mexicanos y, al mismo tiempo, brindar a una nueva generación la oportunidad de descubrir este deporte
".
Santiago Muñoz Bullosa, director general de Fever México, declaró: "Tras recorrer ciudades como Londres, Melbourne, Madrid, Toronto y Buenos Aires, nos enorgullece traer esta experiencia de primer nivel a la Ciudad de México, en colaboración con nuestros socios de Round Room Live. México vive y respira la Fórmula 1 con una intensidad única, desde su apasionada afición hasta su Gran Premio de renombre internacional, y traer esta exposición aquí es una verdadera celebración de ese espíritu. En Fever, creemos que la cultura debe ser vibrante, accesible y compartida, y esta exposición es un poderoso ejemplo de cómo el deporte y la tecnología pueden unirse para crear algo verdaderamente memorable para los aficionados mexicanos
".
Emily Prazer, directora comercial de Fórmula 1, señaló: "Ha sido maravilloso ver una respuesta tan increíble a la Exposición de Fórmula 1 incluso antes de su inauguración. El evento es una verdadera celebración de la pasión de México por el automovilismo y su contribución a este deporte. Espero que tanto los aficionados de siempre como los nuevos disfruten de este recorrido por la historia de la Fórmula 1
".
La Exposición de Fórmula 1 ha abierto oficialmente sus puertas en la Ciudad de México, y las entradas ya están disponibles a través de Fever y la página web oficial de la exposición. Si eres fan de la Fórmula 1, no te pierdas la oportunidad de vivir una de las atracciones más fascinantes del mundo del automovilismo.
Más información:
Lugar:
Yama Punta Museo - Av. División del Nte. 3572, San Pablo Tepetlapa, Coyoacán, 04610 Ciudad de México, CDMX, México
Fechas:
a partir del 20 de marzo de 2026
Precios:
a partir de los $295 pesos mexicanos
Accesibilidad:
Recinto accesible para personas con movilidad reducida
Página web oficial
Boletos:
ya disponibles en la plataforma Fever