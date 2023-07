Ricciardo cumple sin problemas su primera jornada con AlphaTauri en Budapest

Creo que la posición no es demasiado relevante en este momento. Hoy se trataba más de sentir dónde estoy con el auto. Obviamente, hay mucha atención exterior, pero en cuanto me puse el casco y me subí al auto, me sentí familiar, como si nunca me hubiera ido. Obviamente, esta mañana no hemos rodado más que una vuelta en seco, pero esta tarde, el auto se sentía bien y no demasiado mal.



Me he sentido cómodo bastante rápido y he empezado a sentir el límite del auto. Mañana sacaré un poco más de mí, y seguro que hay algunas cosas del auto que podemos mejorar. Esta noche trabajaremos un poco, pero nada del otro mundo. Ahora mismo, soy optimista. Yuki ha tenido un buen día, así que si mañana lo ponemos todo junto, podemos hacerlo bien

Estoy seguro de que otros equipos no han mostrado todo su potencial, así que es difícil saber nuestra posición en comparación con el resto de la parrilla, pero de momento estoy contento con cómo han ido las sesiones de hoy.



Hungría es dura con los neumáticos, especialmente con el compuesto blando C5 que estamos usando este fin de semana, pero nos ha permitido recopilar más datos sobre el auto, donde me he sentido seguro con el equilibrio consistente a lo largo de las tandas largas. Probamos el compuesto medio, pero como la pista estaba más fría de lo que esperamos el domingo, creemos que no es representativo. En general, el paso que sentí al pasar del compuesto medio al blando fue grande y positivo en comparación con la temporada hasta ahora

El piloto australiano Daniel Ricciardo inició hoy una nueva fase en la F1, esta vez de la mano de AlphaTauri. Al reservarse la primera sesión por las condiciones de la pista, en la segunda completó su programa y está listo para continuar el proceso de adaptación a su nuevo equipo.Luego de terminar los entrenamientos de hoy en el decimocuarto puesto y 30 vueltas, el carismático piloto señaló: "", dijo Ricciardo.Finalmente Yuki Tsunoda tras culminar cuarto, comentó: "", concluyó el asiático.