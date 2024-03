Horner: ''En lo que a Red Bull y a mí respecta, seguimos adelante y miramos hacia el futuro''

Lo felicité por la actuación de su hijo. Y creo que es en el interés colectivo de todos que hayamos acordado seguir adelante, centrarnos en el futuro. Y ambos tenemos un gran interés en que su hijo obtenga lo mejor y en proporcionarle los mejores autos y sacar lo mejor de esto. Y ha empezado la temporada de la mejor manera posible. Tiene un talento extraordinario y espero que podamos seguir proporcionándole un auto muy competitivo.

La realidad es que se colocó una queja. Fue tratada de la manera más profesional por el grupo, no por Red Bull Racing, sino por los propietarios de Red Bull Racing, Red Bull GmbH, quienes nombraron a una firma independiente de investigación, que es una de las más reputadas del país. Se tomó el tiempo para investigar a fondo, todos los hechos. Entrevistó a todas las personas implicadas, junto con otras de interés. Lo examinó todo. Tenía todos los hechos. Y llegó a la conclusión de desestimar la queja. En lo que a Red Bull y a mí respecta, seguimos adelante y miramos hacia el futuro

Ha habido una cosa tras otra. Y creo que, como digo, hubo muchísimas filtraciones sobre lo que es un asunto privado y confidencial entre los empleados y la empresa. Desafortunadamente a través de eso, a través de esa filtración ha generado una gran cantidad de cobertura. Y como digo, ahora es el momento de centrarse en la pista y lo que estamos aquí para hacer que es ir a las carreras

Obviamente ha sido un periodo muy duro. Estoy casado y tengo tres hijos. Y cuando esa intrusión incluye a tus hijos y el escrutinio se pone en mi matrimonio... Soy muy afortunado de tener una familia preciosa y una esposa que me apoya mucho. Soy el único que ha sido nombrado en esto. Así que, por supuesto, es muy difícil. Es muy complicado, porque cuando hay niños involucrados, cuando hay familias, padres, etcétera, no es agradable

Hay un proceso de reclamación que tiene lugar en cualquier empresa y ese proceso es confidencial entre las personas y la propia empresa. Desgraciadamente, no tengo la libertad, debido a la confidencialidad y por respeto a la empresa y, por supuesto, a la otra parte, de respetar las mismas restricciones. Así que aunque quisiera hablar de ello, no puedo debido a esas restricciones de confidencialidad. Hay una razón para ello. Ahora, la única razón por la que esto ha ganado tanta atención, obviamente, es por la filtración y la tensión que se ha dibujado en los medios de comunicación, que ha sido muy difícil en muchos aspectos, y en particular para mi familia, porque todo se ha centrado mucho en una dirección.



Y, por supuesto, lo que ha ocurrido después es que otros han intentado aprovecharse de ello. Por desgracia, la Fórmula 1 es un negocio competitivo, y ha habido, obviamente, elementos han tratado de beneficiarse de ella, y eso es tal vez el lado no tan bonito de nuestra industria. Así que, por supuesto, siempre hay lecciones, pero hay un proceso que se rige dentro de la empresa que no es un problema de la FIA, no es un problema de la Fórmula 1, es un problema de los empleados de la empresa, y eso sería lo mismo en cualquier organización importante

Estoy seguro de que lo hará. Tiene un gran equipo a su alrededor. Tiene mucha fe en este equipo. Y, ya saben, hemos logrado mucho juntos. Así que se ha comprometido a un acuerdo hasta 2028. Y, sí, desde el lado del equipo y del de Max, estamos decididos a construir sobre el éxito que ya hemos logrado y esas 55 victorias han llegado en autos Red Bull. Todos los podios han sido con autos de Red Bull Racing y estamos decididos a seguir construyendo sobre eso y ojalá sumemos muchos más en el futuro

No puedo comentar nada que sea confidencial de un empleado de la empresa. Lo siento

Luego de semanas de escándalo por la queja que puso una empleada de Red Bull y que de cuya investigación salió exonerado, el jefe el equipo, Christian Horner, habló por primera vez con los medios de comunicación y lo hizo en la rueda de prensa oficial de FIA en el GP de Arabia Saudita.Y es que hace una semana en Bahrein quien encendió aún más el incidente fue Jos Verstappen, padre de Max, quien indicó que Horner debía renunciar, debido a que él no es la víctima y que de continuar el equipo estaría en una situación complicada.Respecto al diálogo con Jos Verstappen tras el final de la carrera en Sakhir, comentó: "".En cuanto a la investigación que se le hizo ante la queda de la empleada de Red Bull, señaló: "".Sobre los contenidos del caso que se filtraron hace unos días, indicó: "".En cuanto a lo que ha representado este asunto, Horner expresó: "".Al preguntarle más detalles sobre lo ocurrido, indicó: "".Respecto al futuro de Max Verstappen en Red Bull y si cumplirá con su contrato con el equipo, dijo: "".Finalmente sobre su opinión por la suspensión de Red Bull a la mujer que impuso la queja contra él, Horner respondió: "" .