Bradley Lord es promovido en Mercedes: de las comunicaciones a la dirección adjunta del equipo

Mi rol y mis responsabilidades generales no cambiarán ni un milímetro

miembro dedicado y de larga trayectoria

Mercedes AMG Formula One Team anunció un cambio importante en su organigrama directivo con el nombramiento de Bradley Lord como director adjunto del equipo, con efecto inmediato.Lord, hasta ahora miembro del equipo en funciones vinculadas a la comunicación y la estrategia institucional, pasará a reportar directamente al director ejecutivo y jefe de equipo, Toto Wolff, con el objetivo de redistribuir las cargas operativas en un momento en que la estructura de Brackley enfrenta un crecimiento sostenido tanto en escala como en complejidad.La decisión se enmarca dentro de un proceso de evolución organizativa que busca alinear la estructura de liderazgo de Mercedes con el modelo predominante en la parrilla, donde la figura del director adjunto se ha consolidado como un elemento habitual para gestionar la creciente demanda operativa que impone el actual calendario y la expansión global de la categoría.Toto Wolff ha querido enfatizar que el cambio no altera sus competencias ni su nivel de implicación al frente del equipo. "", ha asegurado el austriaco, quien ha subrayado que la promoción de Lord responde a una necesidad estructural más que a una reconfiguración de poder.Wolff ha destacado la trayectoria de Lord dentro de la organización, describiéndolo como un "", que ha contribuido al período más exitoso en la historia moderna de la escudería.Con este movimiento, Mercedes busca optimizar su grupo de liderazgo senior para responder a las exigencias de un deporte en plena fase de expansión, distribuyendo de manera más eficiente las responsabilidades en los distintos frentes, tanto en la fábrica como en el circuito.