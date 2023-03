Hamilton no continuará con su entrenadora y fisioterapeuta Angela Cullen

Durante los últimos siete años Angela ha estado a mi lado, empujándome a ser la mejor versión de mí mismo. Gracias a ella soy una atleta más fuerte y una mejor persona.



Así que hoy espero que todos se unan a mí para desearle lo mejor mientras da los siguientes pasos para perseguir sus sueños. Gracias por todo Ang, estoy deseando ver lo que te depara el futuro

Hace exactamente 7 años en este día yo estaba de pie en el paddock de F1 por primera vez en el GP de Australia. Hoy me emociona compartir que me voy a mi próxima aventura.



Estoy muy agradecida y bendecida por haber tenido este increíble viaje en la F1 y sé que mi historia continuará. Gracias al equipo Mercedes-Benz, que ha sido mi familia durante los últimos 7 años. Y a Lewis Hamilton, el GOAT (el más grande de todos los tiempos).



Ha sido un honor y un placer estar a tu lado, estoy muy orgulloso de ti y de todo lo que has conseguido. Gracias por apoyarme, creer en mí y mostrarme el potencial ilimitado que todos llevamos dentro.



Estoy tan emocionada de ver el próximo capítulo para ti. No hay nada que no puedas hacer. No dejes de creer... El viaje de la vida es una gran ola, sigue cabalgando, sueña en grande como los sueños se hacen realidad. Por siempre a tu lado

Mediante un mensaje en redes sociales, el piloto británico Lewis Hamilton dio a conocer que Angela Cullen no seguirá siendo su entrenadora y fisioterapeuta.Mediante un mensaje en su cuenta de Instagram, el piloto de Mercedes comentó: "", declaró el heptacampeón de la F1.Entretanto Angela publicó: "", dijo la carismática entrenadora británica.Angela era prácticamente la sombra de Lewis Hamilton. Estaba con él siempre y sin duda su profesionalismo y buena energía fueron fundamentales para que el piloto de Mercedes consiguiera los éxitos que hoy tiene. La última vez que estuvieron juntos trabajando fue en el pasado GP de Bahrein.En F1LATAM.COM le deseamos lo mejor a Angela en sus próximos proyectos. No olvidaremos su amabilidad y los grandes detalles que tuvo con nosotros. Estamos seguros que nos volveremos a encontrar en el paddock de F1.