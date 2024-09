Aston Martin se queda con la joya de la corona de la F1: Adrian Newey

Es una gran noticia. Adrian es el mejor del mundo en lo que hace, está en lo más alto de su carrera, y estoy increíblemente orgulloso de que se una al equipo Aston Martin Aramco. Es la historia más grande desde que el nombre Aston Martin regresó al deporte y otra demostración de nuestra ambición de construir un equipo de Fórmula 1 capaz de luchar por campeonatos mundiales.



En cuanto Adrian estuvo disponible, supimos que teníamos que hacerlo realidad. Nuestras conversaciones iniciales confirmaron que había un deseo compartido de colaborar en una oportunidad única en la vida. Adrian es un corredor y una de las personas más competitivas que he conocido. Cuando vio lo que hemos construido en Silverstone -nuestro increíble Campus Tecnológico AMR, el talentoso grupo de personas que hemos reunido y el túnel de viento más moderno del deporte- comprendió rápidamente lo que intentamos conseguir.



Vamos en serio, y él también. Adrian comparte nuestra hambre y ambición, cree en este proyecto y nos ayudará a escribir el próximo capítulo de la historia de Aston Martin Aramco en la Fórmula 1

Estoy encantado de unirme al equipo Aston Martin. Me he sentido enormemente inspirado e impresionado por la pasión y el compromiso que Lawrence aporta a todo en lo que está involucrado. Lawrence está decidido a crear un equipo líder mundial. Es el único propietario mayoritario de un equipo que participa activamente en el deporte.



Su compromiso se demuestra en el desarrollo del nuevo Campus Tecnológico AMR y el túnel de viento de Silverstone, que no sólo son lo último en tecnología, sino que tienen un diseño que crea un gran ambiente para trabajar. Junto con grandes socios como Honda y Aramco, tienen todas las piezas clave de la infraestructura necesaria para hacer de Aston Martin un equipo ganador del campeonato del mundo y tengo muchas ganas de ayudar a alcanzar ese objetivo

Los rumores sobre el futuro de Adrian Newey han llegado a su fin con el anuncio de esta mañana por parte de Aston Martin. El equipo británico bajo el mando del multimillonario Lawrence Stroll, fichó al talentoso y exitoso ingeniero, luego de realizarle una propuesta difícil de rechazar.Newey no solo llega al equipo a aportar su espléndido conocimiento técnico, sino que además será accionista. Bajo esta figura y además viviendo y trabajando en Gran Bretaña, su país, contó con todos los elementos para decidirse por esta opción.El rol que tendrá en Aston Martin será el de socio técnico director y comandará un equipazo iniciando con Enrico Cardile, proveniente de Ferrari - anunciado el mes pasado -, y Andy Cowell, ex director de motores en Mercedes-Benz.Su inicio de actividades será el 1 de marzo de 2025, luego de concluir el período establecido con Red Bull tras la finalización de su contrato.La escudería Aston Martin Racing viene realizando cambios e inversiones gigantes, con el objetivo de ser campeón mundial en los próximos años. En 2026 con el cambio de reglamento técnico se presenta una gran oportunidad y desde allí Honda se unirá al equipo como proveedor de unidad de potencia.Lawrence Stroll, presidente ejecutivo del equipo, declaró: "", indicó el magnate canadiense.En algún momento se rumoró que Adrian Newey llegaría a Ferrari, especialmente por el arribo de Lewis Hamilton al equipo italiano en 2025 . El heptacampeón no ocultó la ilusión que le genera trabajar con él, pero esta vez no podrá ser.En la presentación de hoy, Adrian Newey comentó: "", indicó el genio de la aerodinámica de la F1.La marcha de Newey de Red Bull está marcando el declive del equipo austriaco. Los resultados cada vez están más lejos de lo que eran en el pasado, en especial con Max Verstappen.El británico tiene en su palmarés en la Fórmula 1 un total de 25 títulos mundiales entre pilotos y equipos. Sin duda es sinónimo de éxito. Eso sin duda le genera a Aston Martin y a sus pilotos, Fernando Alonso y Lance Stroll, una gran ilusión.