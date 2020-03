Home >> Noticias

Reacciones de los equipos tras la cancelación del Gran Premio de Australia de F1 2020

La cancelación del Gran Premio de Fórmula 1 ha marcado un inicio inesperado de la temporada 2020. La rápida propagación del coronavirus ha obligado a tomar esta medida a los organizadores, en conjunto con la FIA y la F1. Los equipos, en consenso general, estuvieron de acuerdo con la medida.



Estas fueron sus comentarios:



Alfa Romeo:



A la luz de los recientes acontecimientos en Melbourne, con la confirmación de un caso de COVID-19 dentro del paddock, Alfa Romeo Racing ORLEN acoge la decisión de FIA, Fórmula 1 y Australian Grand Prix Corporation de cancelar el Gran Premio de Australia 2020 por circunstancias de fuerza mayor.



La salud y seguridad del personal de nuestro equipo, así como la de nuestros invitados, compañeros competidores, personal de Fórmula 1 y fanáticos, es nuestra principal prioridad. Respaldamos esta decisión en nuestro compromiso de garantizar que hagamos todo lo posible para mantener a cada uno de los integrantes de nuestro equipo seguros.



Ferrari:



El equipo respalda plenamente la decisión tomada por FIA y Fórmula 1 en conjunto con Australian Grand Prix Corporation de cancelar el Gran Premio de Australia (del 13 al 15 de marzo) en el circuito Albert Park de Melbourne.



La seguridad de todos los miembros del equipo es nuestra principal prioridad número, especialmente a medida que la pandemia de COVID-19 continúa evolucionando rápidamente.



Lo sentimos mucho por los fanáticos que debían venir a Albert Park a apoyar la carrera, con todo su entusiasmo habitual, así como a todos aquellos que habrían estado siguiéndola desde todo el mundo.



Renault:



El equipo Renault DP World F1 Team reconoce y respalda plenamente la decisión de F1 y FIA de cancelar el Gran Premio de Australia 2020.



Estamos desilusionados por no poder competir frente a los apasionados fanáticos australianos que han demostrado tanto apoyo de nuestro equipo y de Daniel, sin embargo, la salud y la seguridad de los miembros de nuestro equipo y la comunidad de F1 en general es de suma importancia.



Nuestros pensamientos también están con nuestro equipo asociado, McLaren Racing, ya que se ocupan de un caso confirmado de COVID-19.



Williams:



ROKiT Williams Racing respalda plenamente la decisión tomada por FIA, la Fórmula 1 y Australian Grand Prix Corporation de cancelar el Gran Premio de Australia FIA Fórmula 1 2020 de este fin de semana (13-15 de marzo).



Si bien la decisión tomada, después de la confirmación de que un miembro de otro equipo ha dado positivo por COVID-19, privará tristemente a los muchos fieles fanáticos en Melbourne de la oportunidad de ver la carrera, la seguridad de cada miembro del equipo y de los fans es absolutamente nuestra prioridad.



Red Bull:



Tras la confirmación de Fórmula 1, FIA y AGPC que el Gran Premio de Australia ha sido cancelado, y a la luz de los eventos de fuerza mayor que estamos experimentando respecto a la pandemia de COVID-19, el enfoque del equipo ahora cambia para garantizar que todo el personal regrese a sus hogares de la manera más segura y rápida posible. Y que se tomen todas las precauciones necesarias de acuerdo con las pautas del Gobierno y de la OMS.



Compartimos la desilusión de los fanáticos de la Fórmula 1, pero la seguridad de los equipos, de los fans, de los medios y del personal del circuito sigue siendo una prioridad absoluta. Ahora esperamos más información de la FIA sobre el estado de las próximas carreras.



Honda:



Estamos totalmente de acuerdo con la decisión de cancelar el Gran Premio de Australia. Todos vinimos aquí ansiosos por correr, pero la situación de COVID-19 cambió de una forma negativa muy rápidamente. Desde el momento en que se ha declarado oficialmente una pandemia, esta cancelación se convirtió en la única forma de avanzar.



La salud y la seguridad de todo nuestro equipo, de toda la comunidad de F1 y de los fanáticos en la pista son la principal prioridad. Lo sentimos mucho por los fanáticos que estaban planeando asistir a esta primera carrera del año. Esperemos que el campeonato pueda reanudarse tan pronto como sea seguro.



Pirelli:



Pirelli reconoce la decisión tomada por Fórmula 1, FIA y la Australian Grand Prix Corporation de cancelar la carrera de este fin de semana. Como socio del campeonato, Pirelli comprende y está totalmente de acuerdo con esta decisión, tomada después de los recientes problemas de salud que han afectado al mundo.



Obviamente nos sentimos desilusionados por los fanáticos de la Fórmula 1 que vinieron a Melbourne para ver la primera carrera de la temporada.



Mercedes:



El equipo Mercedes-AMG Petronas F1 ha enviado hoy una carta a FIA y a F1 solicitando la cancelación del Gran Premio de Australia 2020.



Compartimos la desilusión de los fanáticos del deporte de que esta carrera no pueda continuar como estaba previsto. Sin embargo, la salud física y mental y, el bienestar de los miembros de nuestro equipo y de la comunidad de F1 son nuestra prioridad absoluta.



A la luz de los eventos de fuerza mayor que estamos experimentando respecto a la pandemia de Coronavirus, no sentimos que se pueda garantizar la seguridad de nuestros empleados si continuamos participando en el evento.



Nos solidarizamos con el empeoramiento de la situación en Europa, especialmente en Italia, y además no creemos que sea correcto participar en un evento en el que otros competidores como McLaren no pueden hacerlo debido a circunstancias más allá de su control.



Por lo tanto, nuestro equipo comenzará los preparativos para empacar en el circuito esta mañana.



Haas:



Haas F1 Team acepta la decisión de cancelar el Gran Premio de Australia 2020 y toda la actividad de Fórmula 1 programada en Melbourne como se anunció en la declaración conjunta entre Fórmula 1, FIA y con el apoyo de Australian Grand Prix Corporation (AGPC).



La seguridad y la salud de todos los involucrados en la celebración del evento es primordial, al igual que la de los miles de fanáticos que habrían asistido al Gran Premio de Australia y, aunque decepcionados de no poder competir este fin de semana en Melbourne, y compartir esa pasión por la Fórmula 1, Haas F1 Team acepta las acciones posteriores tomadas por las partes interesadas a la luz de las circunstancias que enfrenta la situación global de COVID-19.



AlphaTauri:



Al igual que todos los fanáticos del automovilismo, estamos muy decepcionados de que el Gran Premio de Australia no se realice. Sin embargo, dada la creciente situación con respecto al Coronavirus, el cual ahora se clasifica como una pandemia, la decisión de cancelar el evento, tomada por FIA, Fórmula 1 y Australian Grand Prix Corporation, es la correcta.



La salud y la seguridad de nuestra fuerza laboral debe ser nuestra principal prioridad y, como equipo con sede en Italia, también somos conscientes del empeoramiento de la situación en Europa, lo que preocupa a todo nuestro personal.



La Fórmula 1 se recuperará de esta situación, y confiamos en su órgano rector y en el titular de los derechos comerciales para monitorear la situación y guiar a todos los equipos de F1 apropiadamente.