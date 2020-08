Verstappen sorprende a los Mercedes y gana por primera vez en Silverstone - Reporte Carrera - GP del 70 Aniversario

Posiciones Finales del Gran Premio del 70 Aniversario 2020

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Max Verstappen Red Bull 1:19.41.993 25 - 25 2. Lewis Hamilton Mercedes +11.326 18 1 19 3. Valtteri Bottas Mercedes + 19.231 15 - 15 4. Charles Leclerc Ferrari +29.289 12 - 12 5. Alexander Albon Red Bull +39.146 10 - 10 6. Lance Stroll Racing Point +42.538 8 - 8 7. Nico Hülkenberg Racing Point +55.951 6 - 6 8. Esteban Ocon Renault +64.773 4 - 4 9. Lando Norris McLaren +65.544 2 - 2 10. Daniil Kvyat AlphaTauri +69.669 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Pierre Gasly AlphaTauri +70.642 12. Sebastian Vettel Ferrari +73.370 13. Carlos Sainz McLaren +74.070 14. Daniel Ricciardo Renault + 1 vuelta 15. Kimi Räikkönen Alfa Romeo + 1 vuelta 16. Romain Grosjean Haas + 1 vuelta 17. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo + 1 vuelta 18. George Russell Williams + 1 vuelta 19. Nicholas Latifi Williams + 1 vuelta No terminó: 20. Kevin Magnussen Haas -

Estrategia y manejo de los neumáticos. Esas fueron las dos claves para que el piloto holandés Max Verstappen lograra su nueva victoria en la F1 y la primera en Silverstone. Sorpresa absoluta para Mercedes, quienes han sufrido con los neumáticos. Lewis Hamilton y Valtteri Bottas completaron el podio.A continuación el vuelta a vuelta del GP del 70 Aniversario:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Se apagan los semáforos! Inicia el GP del 70 Aniversario. Bottas mantiene el P1. Verstappen pasa a Hülkenberg. Nico cae a P4. Presión intensa de Lewis sobre Valtteri. Vettel cae a P20.Bottas a 0.8s de Hamilton. No logra alejarse el finlandés. Stroll en P5 presiona a su compañero Hülkenberg. Ricciardo P6.En la partida, Vettel en la curva 1 perdió el auto y casi se lleva puesto a Sainz. Bottas a 1s de Hamilton. Hace todo lo posible para que no active el DRS.Norris tiene la presión de Albon y Leclerc por el P8. Entretanto su compañero Sainz en P11 con un ritmo inferior.Verstappen con un buen ritmo. Fue 0.4s más veloz que Hamilton en este giro. Gap de 2.0s.Bottas mantiene una diferencia de 1.3s con Hamilton.Albon en pits. Sale con duros el tailandés de Red Bull.Gasly y Giovinazzi en boxes. También salen con duros.Verstappen cada vez más cerca de Hamilton. Gap de 1.2s. Recordemos que los Mercedes van con medios y Max con duros. Tendrá el de Red Bull un stint más largo.En la mira tiene Verstappen a Hamilton. Intenta entrar en activación de DRS.Albon casi pierde el auto en Stowe. El tailandés de Red Bull en el P16.Se desgastan de forma importante los neumáticos de Lewis Hamilton. Verstappen está conectado. Bottas se aleja a 2.1s.Verstappen on fire sobre Hamilton. Lewis aguanta.Bottas en pits. Sale con duros el piloto de Mercedes. Cae al P6.Hamilton en pits. Verstappen es el nuevo líder de carrera. Ricciardo también entra. Hülkenberg y Stroll suben a P2 y P3.Hülkenberg en pits. Hamilton pasa a Leclerc y toma el P4. En clara desventaja el Ferrari con su unidad de potencia.Verstappen en P1 gira un segundo más lento que Bottas. Su ventaja con los duros cae gradualmente. Maneja los neumáticos para tener un segundo stint rápido con medios.Stroll y Leclerc en pits. Salen en P6 y P12 respectivamente.Vettel sigue escalando. De último pasa a P9. Aún no se detiene el piloto de Ferrari.Verstappen con un mejor ritmo en sus neumáticos respecto a Bottas. Gap de 14.9s y aumentando.Buen adelantamiento de Albon a Gasly. Luchan por el P12. Es el duelo por el puesto en Red Bull.Verstappen administrando muy bien los neumáticos. Es cada vez más rápido a medida que se descarga el auto y tiene controlado el desgaste.Sainz, Ocon y Vettel en pits. La detención de Carlos fue malísima. Pierde tiempo importante el madrileño de McLaren.Verstappen a 17.6s de Bottas. Hamilton en problemas con los neumáticos. Reporta blistering y gira 1.8s más lento en comparación a Max.Impecable el manejo de Verstappen y la administración de los neumáticos duros. Se ven bastante bien. Guantes de seda por parte del holandés de Red Bull.Se van alistando en Red Bull para la detención.Verstappen en pits. Cambia a medios nuevos. Bottas sale adelante pero luego lo pasa en Luffield. Gran trabajo de Max, recupera el liderato y se va alejando.Verstappen a 2.2s de Bottas y 3.9s de Hamilton. Los Mercedes intentando estirar este stint.Penalización de 5s a Magnussen por maniobra peligrosa contra Latifi.Buen sobrepaso de Albon a Norris en Luffield. Sube al P7 el tailandés de Red Bull.Hülkenberg y Albon en pits. Bottas marca la vuelta más rápida. Trompo de Ricciardo en The Loop. Cae el australiano de Renault al P12.Stroll en pits.Verstappen y Bottas, los líderes de la carrera, en pits. Salen con duros ambos. Hamilton líder y marca su mejor vuelta personal.Los neumáticos traseros de Hamilton, en especial el izquierdo, con altísima degradación. Vettel y Giovinazzi en pits.Sainz en pits. Albon presiona a Ocon por el P8.Kvyat y Ricciardo en boxes. Buena carrera de Hülkenberg. Está en P5 y ascenderá una posición cuando Leclerc entre a pits. Está a 2.1s de Stroll.La diferencia entre Hamilton y Verstappen es de 10.8s. El británico aún no se han detenido. Al límite Mercedes con sus neumáticos.Albon marca la vuelta más rápida. Está en P7 el tailandés.Hamilton intentará hacer la heroica al terminar la carrera con este compuesto duro. Lleva 25 vueltas y le restan otras 12. Gap de 10.4 s con Verstappen.Verstappen marca su mejor vuelta y se acerca a 8.2s de Hamilton.Hamilton comienza a perder ritmo.Hamilton en pits. Duros por duros. Cae al P4 Lewis. Verstappen lidera de nuevo y está a 4.3s de Bottas. Leclerc en P3.Verstappen con su mejor vuelta. Hamilton marca récord en los primeros sectores.Hamilton con la vuelta rápida. Tiene a 1.3s a Leclerc por el P3.Hülkenberg en pits y sale con blandos. Va a buscar la vuelta rápida. Verstappen sigue ampliando su ritmo. Está a 5s de de Bottas. Hamilton pasa a Leclerc y es P3.Verstappen marca su mejor vuelta y sigue distanciándose de Bottas. Gap de 6s. Bottas a 3.2 de Hamilton.Muy bien Verstappen. Sigue alejándose de Bottas. Ya son 6.8s. Entretanto Albon a 2.8s de Stroll, buscando el P5.Hamilton con todo sobre Bottas. Gap de 1s.Excelente el Red Bull RB16 de Verstappen con los neumáticos. El auto ha mejorado radicalmente. La estrategia de ayer en clasificación para iniciar con duros la carrera, está dando resultado.Duelo entre los Mercedes. Hamilton con mejores neumáticos, pasa a Bottas en Brooklands y asciende al P3. Gap de 8.8s entre Max y Lewis.Albon pasa a Stroll y es P5. Buena carrera de Alex.Verstappen sigue aumentando su ritmo sobre Hamilton. Muy constante el holandés de Red Bull, no cede.Max Verstappen (Red Bull) logró la victoria en el GP del 70 Aniversario. 2º Lewis Hamilton (Mercedes) , 3º Valtteri Bottas (Mercedes), 4º Charles Leclerc (Ferrari), 5º Alex Albon (Red Bull), 6º Lance Stroll (Racing Point), 7º Nico Hülkenberg (Racing Point), 8º Esteban Ocon (Renault), 9º Lando Norris (McLaren), 10º Daniil Kvyat (AlphaTauri).Lewis Hamilton registró la vuelta más rápida con 1:28:451 en el giro 43 y se lleva un punto adicional de acuerdo al cambio en las regulaciones deportivas para esta temporada.