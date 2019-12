Posiciones Finales del Gran Premio de Abu Dhabi 2019

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Lewis Hamilton Mercedes 1:34.05.715 25 1 26 2. Max Verstappen Red Bull + 16.7 18 - 18 3. Charles Leclerc Ferrari + 43.4 15 - 15 4. Valtteri Bottas Mercedes + 44.3 12 - 12 5. Sebastian Vettel Ferrari + 64.3 10 - 10 6. Alexander Albon Red Bull + 69.2 8 - 8 7. Sergio Pérez Racing Point + 1 vuelta 6 - 6 8. Lando Norris McLaren + 1 vuelta 4 - 4 9. Daniil Kvyat Toro Rosso + 1 vuelta 2 - 2 10. Carlos Sainz McLaren + 1 vuelta 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Daniel Ricciardo Renault + 1 vuelta 12. Nico Hülkenberg Renault + 1 vuelta 13. Kimi Räikkönen Alfa Romeo + 1 vuelta 14. Kevin Magnussen Haas + 1 vuelta 15. Romain Grosjean Haas + 1 vuelta 16. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo + 1 vuelta 17. George Russell Williams + 1 vuelta 18. Pierre Gasly Toro Rosso + 2 vueltas 19. Robert Kubica Williams + 2 vueltas No terminaron: - Lance Stroll Racing Point -

Se podría decir que la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi fue un calco de la temporada 2019 de Fórmula 1. El hexacampeón Lewis Hamilton la ganó, dominando de principio a fin y consiguiendo su quinto Grand Chelem de su carrera (pole, victoria, vuelta rápida y liderato en todas las vueltas). Lo acompañaron en el podio Max Verstappen y Charles Leclerc.Como es habitual en los últimos años, Yas Marina cierra el calendario de la máxima categoría del automovilismo. A pesar de ser un escenario suntuoso y de enorme excentricidad, desafortunadamente las carreras allí son planas y de pocas emociones.Lewis Hamilton demostró esta noche por qué es el nuevo hexacampeón mundial, imponiendo un ritmo demoledor e inalcanzable por parte de sus rivales. Luego de salir desde la pole position, de inmediato fue aumentando la diferencia respecto a su inmediato perseguidor. En ningún momento estuvo en riesgo su primer lugar y con una estrategia una sola detención, se llevó su triunfo número 84 en la Fórmula 1 y el undécimo de 2019.En el segundo lugar finalizó el piloto holandés Max Verstappen de Red Bull, quién durante una parte de la competencia se estuvo quejando por problemas en el auto, pero posteriormente estas molestias fueron disminuyendo, para terminar así una buena temporada en la que obtuvo tres victorias. Nota positiva para él por su entrega y tenacidad.El podio del GP de Abu Dhabi fue completado por el piloto monegasco Charles Leclerc. La carrera no inició tranquila para él, debido a un error del equipo con el combustible. Se presentó una inconsistencia con el peso declarado y el que tenía el auto a bordo. Por esa razón FIA lo investigación y al final Ferrari fue multado con €50.000.Tras el término muy cerca el piloto finlandés Valtteri Bottas, quien había iniciado la carrera desde el último lugar como consecuencia de la penalización por múltiples cambios en la unidad de potencia. El piloto de Mercedes aprovechó el gran auto que tiene para comenzar a recuperar posiciones y por tan sólo nueve décimas se le escapó un meritorio podio.El quinto y sexto lugar quedó en manos del piloto tailandés Alexander álbum de Red Bull y del alemán Sebastian Vettel de Ferrari. No tuvieron mayor trascendencia durante la competencia, pero sumaron puntos importantes para sus equipos.Mención meritoria para el piloto mexicano Sergio Pérez, quien durante el fin de semana estaba dando señales de lo podría ser la carrera de hoy. Ejecutó una estrategia perfecta a una sola detención, iniciando con el compuesto medio y ampliando el primer stint lo máximo posible. Posteriormente con el neumático duro pudo atacar y en la última vuelta superó a un difícil y aguerrido Lando Norris de McLaren, para consagrarse así como el mejor del resto en esta competencia.El noveno y décimo lugar para el ruso Daniil Kvyat de Toro Rosso y el español Carlos Sainz de McLaren. Para el madrileño este resultado le representó el sexto lugar en el campeonato de pilotos.Los pilotos de Renault, Daniel Ricciardo y Nico Hülkenberg, finalizaron el GP de Abu Dhabi en la undécima y decimosegunda posición. Para el alemán representó su última carrera en la Fórmula 1. Fue elegido como 'el piloto de la noche' parte de los aficionados mediante voto por Internet.Poca figuración tuvieron los pilotos de Alfa Romeo y Haas, terminando Kimi Räikkönen decimotercero, Kevin Magnussen decimocuarto, Romain Grosjean decimoquinto y Antonio Giovinazzi decimosexto.Los pilotos de Williams, George Russell y Robert Kubica, en el decimoséptimo y decimonoveno puesto. Para el polaco también es la despedida de la Fórmula 1. Desafortunadamente no ha tenido la mejor temporada como consecuencia del difícil momento de la escudería de Grove.En el decimoctavo lugar terminó el francés Pierre Gasly, luego de tener una leve colisión en la primera vuelta, afectando así posibilidades de lograr un buen resultado, contrario a lo que sucedió en el pasado GP de Brasil donde logró el segundo lugar.Ahora la Fórmula 1 se alista para dos días de pruebas en este mismo escenario, las cuales iniciarán próximo martes. Allí se evaluarán los neumáticos que se utilizarán el próximo año.Con los resultados finales de este GP de Abu Dhabi, Lewis Hamilton, campeón con 413 puntos. Segundo Valtteri Bottas (326), tercero Max Verstappen (278), cuarto Charles Leclerc (264), quinto Sebastian Vettel (240), sexto Carlos Sainz (96), séptimo Pierre Gasly (95), octavo Alexander Albon (92), noveno Daniel Ricciardo (54) y décimo Sergio Pérez (46).En el campeonato de constructores, Mercedes campeón con 739 puntos. Segundo Ferrari (504), tercero Red Bull (417), cuarto McLaren (145), quinto Renault (91), sexto Toro Rosso (85), séptimo Racing Point (73), octavo Alfa Romeo (57), noveno Haas (28) y último Williams (1).La próxima válida será la primera carrera de la temporada 2020 que se realizará del 13 al 15 de marzo en el Albert Park, con motivo del GP de Australia.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Abu Dhabi:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia la carrera! Hamilton mantiene el P1. Partida tranquila. Leclerc ataca a Verstappen y lo pasa. Es P2. Problemas para Gasly, cae a último. Vettel con todo sobre Max. No la pasa bien el holandés.Gasly en pits. Detención demorada. Hamilton se escapa de Leclerc a 1.7s. Entretanto Vettel sigue presionando a Verstappen.Dirección de carrera indica que no es necesario investigar el incidente entre Pérez, Gasly y Stroll. Lance toca a Pierre. Por suerte para Checo no lo afecta, pudo haber tenido un pinchazo.Dirección de carrera deshabilita el uso de DRS debido a que hay un problema en los sensores y de momento no se puede controlar su uso.Hamilton a 2.8s de Leclerc. Bottas sigue su ascenso. Partió P20 y ya está P13. Entretanto Pérez presiona a Magnussen por el P10.Bottas tiene en la mira a Giovinazzi. El Mercedes F1 W10 pasa a sus rivales fácilmente, incluso sin DRS. Gran adelantamiento de Pérez a Magnussen. Es P10 el mexicano.Hamilton comienza a escaparse de Leclerc. Gap de 4.1s. Recordemos que sobre Charles hay una investigación. No coincide la cantidad de combustible reportada con la que tenía el auto antes de la carrera. Bottas pasa a Magnussen. Es P11 el finlandés.Ricciardo conectado a Sainz por el P7. El español no tiene un buen ritmo. Su compañero de equipo, Lando Norris, se está escapando.Lando Norris y Antonio Giovinazzi en pits. Entretanto Hamilton se le sigue escapando a Leclerc. En una recta larga como la de Yas Marina, la falta de DRS es notoria. Pocos adelantamientos.Pérez tiene la presión de Bottas. Checo en el P9. Buena velocidad final del Racing Point. Sin embargo la carrera no es contra él. Con medios, el objetivo son los pilotos de Renault.Hamilton a 6.4s de Leclerc. Verstappen se estabiliza en el P3. Está a 2.5s de Leclerc y tiene atrás a 5.1s a Vettel.Ricciardo en pits. Cambia blandos por duros.Doble detención en Ferrari. Leclerc y Vettel ingresan. En la de Sebastian se demoraron mucho. Ambos salen con duros. También ingresó Sainz.Albon en pits. Cambia medios por duros. Sale por delante de Pérez en el P7. Checo lleva buen ritmo, cuidando los neumáticos. Duelo entre Sainz y Ricciardo por el P14. El español se salta la chicana.Vettel conectado a Bottas por el P5. Neumáticos duros nuevos para el alemán y usados medios para el finlandés.Hülkenberg en el P4, en su última carrera en F1, contiene a Bottas, Vettel y Albon.Presión total de Vettel a Bottas. Intentó dos veces el adelantamiento, pero sin DRS esto se complica. Entretanto Albon espera atrás cualquier error.Se habilita el DRS. De inmediato Bottas pasa a Hülkenberg.Hülkenberg en pits. Nico cambia blandos por medios. Hamilton volando, marca récord en el S3. Está a 13s de Verstappen.Hülkenberg pasa a Sainz. Toma el P12. Vettel se acerca a Bottas. Gap de 2s. Aún no se detiene Valtteri. Inició desde el P20 con el compuesto medio.Kvyat pasa a Räikkönen por el P8. Tras Norris en el P10 están Hülkenberg, Sainz y Ricciardo. Todos muy cerca.Hamilton a 13s de Verstappen. Cómodo, sin presión el nuevo hexacampeón.Toque entre Giovinazzi y Kubica. Se desprenden algunos elementos, pero pueden continuar. Es la última carrera de Robert en la máxima categoría.Bottas en cada vuelta sigue mejorando el tiempo. Qué bien funciona el compuesto medio en el Mercedes, en especial con esta temperatura en el asfalto de 28 ºC.Pérez tranquilo en el P7 a 10s de Albon.Verstappen en pits. Cambia medios por duros.Hamilton en boxes. Saca los medios y coloca los duros. Entretanto Max Verstappen reporta algo anormal en el auto.Verstappen se desespera un poco. Le piden paciencia desde el pit wall. Duelo entre los McLaren y Renault por el P9. Posiciones intercaladas.Verstappen marca su mejor vuelta y se acerca a Leclerc. Gap de 2.8s y cayendo.Bottas en pits. Cambio de medios por duros.Verstappen ya está conectado a Leclerc. Gap de 0.9s. El neumático de Max tiene 13 vueltas menos de uso. El holandés sigue reportando problemas, pero su ritmo en pista en bueno.Verstappen pasa a Leclerc. Charles intentó recuperar el lugar, pero Max se defendió bien. P2 para el holandés.Leclerc le pide a Ferrari cambiar al 'plan C'. Seguramente es una detención adicional para colocar blandos.Albon se va acercando a Vettel por el P4. Gap de 1.8s.Bottas con el compuesto duro nuevo, va con todo. Tiene en la mira a Albon por el P5 a 2.9s.Algo se desprendió en el auto de Vettel. Luego impacta en el Red Bull RB15 de Albon en el frente. No lo afectó.Pérez se encuentra en el P7 y aún no se detiene, al igual que Kvyat en el P8. Son los únicos en pista que no han hecho el cambio de neumáticos. El mexicano con medios y el ruso con duros.Hamilton a 15.4s de Verstappen. Sergio Pérez en pits. Cambia medios por duros.Leclerc y Vettel en pits. Salen con blandos y medios respectivamente.Bottas pasa a Albon por el P4.Leclerc de inmediato marca la vuelta más rápida y comienza el descuento. Está a 28s de Verstappen. Pérez pasa a Ricciardo por el P11. Kvyat en pits.Sainz en pits. Cae al P14 el español. Pérez sube al P9. Ahora el mexicano va al ataque con los neumáticos duros.Ricciardo en pits. Sale en el P14 el australiano. Sainz lo pasa.Pérez con todo sobre Hülkenberg. Es la lucha por el P9. Hamilton acelera para buscar la vuelta rápida y el punto adicional. Lo tiene de momento su compañero Bottas.Hamilton a 17.1s de Verstappen y a 22.8 de Leclerc.Pérez en una gran carrera pasa a Hülkenberg. El mexicano toma el P8. Lo festeja en el garaje su padre Antonio Pérez.Kvyat pasa a Hülkenberg. El ruso con medios va con todo a la caza de Sergio Pérez por el P8.Retiro para Lance Stroll. De esta forma concluye su temporada el piloto canadiense.Pérez a 1s de Norris por el P7. Entretanto Kvyat se sale de la pista y pierde tiempo en su objetivo de alcanzar a Pérez.Bottas a 6.4 de Leclerc quien marcha en el P3. Le descuenta 1.5s por vuelta el finlandés al monegasco.No les es fácil a Pérez alcanzar a Norris. Responde bien la unidad de potencia Renault en el McLaren del británico.Bottas a tan solo 3.8s de Leclerc. Hay que recordar que sobre Charles hay una investigación pendiente. Inconsistencia entre la gasolina reportada y la del auto antes de la carrera.Vettel con todo sobre Albon por el P5. Lo toma el alemán. Hamilton marca la vuelta más rápida de la carrera con 1:39.283.Pérez sigue la presión sobre Norris por el P7.¡Última vuelta! Hamilton va tranquilo rumbo a su victoria 84 en la F1. Bottas con todo sobre Leclerc por el P3, pero no se lo facilita. Pérez pasa a Norris y se queda con el P7.Lewis Hamilton (Mercedes) logró la victoria en el GP de Abu Dhabi. 2º Max Verstappen (Red Bull), 3º Charles Leclerc (Ferrari), 4º Valtteri Bottas (Mercedes), 5º Sebastian Vettel (Ferrari), 6º Alex Albon (Red Bull), 7º Sergio Pérez (Racing Point), 8º Lando Norris (McLaren), 9º Daniil Kvyat (Toro Rosso), 10º Carlos Sainz (McLaren).Lewis Hamilton registró la vuelta más rápida con 1:39:283 en el giro 53 . Se lleva el punto adicional de acuerdo al cambio en las regulaciones deportivas para esta temporada, ya que no terminó en el top 10.