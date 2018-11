Home >> Noticias

Robert Kubica regresa como piloto titular al Campeonato Mundial de Fórmula 1

Primero, quiero agradecerle a todos quienes me han ayudado durante un tiempo muy difícil de mi vida en estos últimos años. Ha sido un periodo exigente para regresar la Fórmula 1, pero se demuestra que no es imposible hacerlo posible. Estoy muy emocionado por decir que estaré en la grilla de la Fórmula 1 en 2019.



Ha sido un largo camino para llegar a este punto, pero este reto llega a su fin con el anuncio, y un nuevo desafío inicia al trabajar con Williams en la pista. No será fácil, pero con duro trabajo y dedicación, tanto George como yo trabajaremos juntos para ayudar al equipo, para estar en mejor forma para avanzar en la grilla. Este año ha sido duro, pero he aprendido mucho y quiero agradecerle a sir Frank y a Claire por esta oportunidad.



Regresar a la Fórmula 1 en la próxima temporada será uno de los grandes logros de mi vida, y estoy seguro que con duro trabajo y compromiso podré ayudar a motivar al equipo para conseguir buenas cosas juntos. Muchas gracias a todos los que me han apoyado y creído en mí. Finalmente estaré detrás del volante de un auto de Fórmula 1 y no puedo esperar para volver a competir

Durante esta temporada su compromiso con el equipo y el trabajo que ha colocado detrás de escena, ha sido increíble. Ha generado un enorme respeto como integrante del equipo Williams. Tiene un nivel de determinación destacado y verdaderamente representa el espíritu de lucha de Williams.



Contar con la consistencia de Robert este nuevo rol, será un paso muy importante para nosotros y tenemos muchos deseos de luchar nuevamente en las primeras posiciones. Estoy muy emocionada por tener una mezcla de juventud y experiencia en 2019, y anhelamos ver lo que podemos lograr en la pista. También quiero agradecerle a Lance y a Sergey por su arduo trabajo en la que ha sido una temporada exigente. Les deseamos lo mejor para el futuro en sus carreras

La escudería Williams anunció que el polaco Robert Kubica volverá a la competición en la Fórmula 1, al confirmarlo como piloto titular del equipo para la próxima temporada. Será compañero de equipo del joven británico George Russell.Desde 2017 el polaco está vinculado con el equipo. En dicho año participó en varias sesiones de pruebas, mientras que en 2018 fue piloto de reserva y desarrollo.Durante este tiempo, Kubica ha trabajado intensamente tanto en la fábrica como en el garaje y también ha podido probar el auto en varias sesiones de viernes.Desafortunadamente la promisoria carrera de Robert Kubica se vio afectada por un accidente en 2011, mientras participaba en un rally. A pesar de sus complicadas lesiones, el experimentado piloto no se rindió y de nuevo se incorpora a la máxima categoría del automovilismo como piloto titular.Antes de su accidente, Robert Kubica había conseguido 12 podios, además de su primera pole position y victoria en 2008. En dicho año terminó en el cuarto lugar en el campeonato.Robert ha completado un riguroso programa de rehabilitación para preparar la siguiente temporada y tiene muchos deseos de competir con su compañero de equipo George Russell, quien debutará el próximo año en Fórmula 1.Al conocerse este anuncio, Robert Kubica comentó: "", señaló el piloto de 33 años.Entretanto Claire Williams, directora adjunta del equipo dijo: "", indicó la hija del fundador del equipo.