Home >> Noticias

Un renovado Kimi Räikkönen quiere seguir dejando huella en Ferrari

Por supuesto, como equipo vamos a dar lo mejor - pero no podemos garantizar nada. Ahora mismo estamos trabajando normal como lo haríamos de viernes a domingo y entonces al final de la carrera veremos que pudimos conseguir. Pero vamos a dar nuestro máximo y esperemos que podamos luchar por la victoria

Fue un gran resultado obviamente, una buena carrera, tuvimos que pelearla un poco así que creo que no fue fácil

No veo mucho sentido mirar atrás sobre lo que hemos hecho (durante la temporada). No va a cambiar nada y veremos dónde terminamos. No es el resultado final que queríamos, pero hicimos nuestro mejor esfuerzo y terminaremos quizás tercero, quizás cuarto, quizás en algún lugar detrás de eso. No es ideal, pero podría ser peor

No tiene sentido empezar a adivinar desde ya quien estará adelante, o si un equipo va a estar mejor que otro. Si vemos las carreras pasadas, puede ser para cualquiera, los tres equipos han estado arriba y a veces depende de cosas pequeñas

Esas cosas suceden, y él presiona y presiona y a veces le sale mal, infortunadamente le ha sucedido algunas veces. Creo que todos hemos pasado por eso, es parte del juego

La victoria en el Gran Premio de Estados Unidos nos dejó algo claro: un Kimi Räikkönen sin presión disfruta en sus últimos días en Ferrari y la escudería, que aún tiene chances matemáticas en el campeonato de constructores, disfruta la mejor versión del finlandés. En México tienen ganas de repetir.", expresó Räikkönen en rueda de prensa.El triunfo en el Circuito de las Américas es para Kimi el punto más alto de su mejor temporada (1 victoria, 10 podios y la tercera posición en el campeonato de pilotos con 221 puntos) desde que volvió con los de Maranello en 2014, justamente en el año en que deja el equipo. "".".Räikkönen ganó su más reciente carrera con 39 años, tras 5 años de no subir a lo más alto del podio (Australia 2013 con Lotus). Pero sus años y la experiencia que pueda tener para competir no lo desvela, incluso parece que ni ganar lo hace. Solo disfruta correr, manejar un Fórmula 1...y bueno la celebración tras una victoria, aunque a su edad cueste recuperarse. "La experiencia para mí es útil. Me siento mejor que cuando empecé en mi primer año, eso es seguro. Pero creo que ya llegas a ciertos puntos donde eso ya deja de hacer alguna diferencia", agrega.A Kimi Räikkönen no le gusta pensar en el futuro, ni siquiera en lo que podría pasar en dos o tres días, por eso cuando le preguntan si el Autódromo Hermanos Rodríguez es un circuito que favorece a Mercedes o si los 3 equipos de punta podrían pelear por la victoria, dice que no se desgasta en eso. "".Esa mentalidad de Kimi, es la que algunos le reclaman a su compañero de equipo Sebastian Vettel, sobre todo en momentos decisivos de la temporada. Él no juzga y entiende la situación del alemán. "".