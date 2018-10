Home >> Noticias

Sergio Pérez asciende al séptimo lugar en el campeonato de pilotos

Fue mejor de lo esperado. Una súper carrera, un gran ritmo, una buena estrategia del equipo -muy agresiva- y creo que la manejamos muy bien. Teníamos que haber pasado a (Romain) Grosjean antes, hacerle el undercut, teníamos confianza en que podíamos manejar los neumáticos mejor que los demás, por eso entramos tan temprano, pero (Charles) Leclerc me hizo una maniobra en la curva uno, donde se mueve dos veces, tengo que levantar y pierdo un segundo detrás de él, y no le puedo hacer el undercut a Grosjean.



Después del virtual safety car me tiro con todo contra Grosjean y ahí llegó la oportunidad. Estoy contento porque creo que era lo mejor que podíamos soñar el día en esta jornada y lo conseguimos, grandes puntos para el equipo.



Tengo muchas ganas de regresar a casa, de hacer grandes carreras allá y de darles lo mejor. Otra vez llegamos en un gran momento a nuestro continente

El equipo sumó algunos buenos puntos, pero no estoy totalmente feliz porque nuestro resultado final fue dictado por la pena de ayer. Hemos demostrado una gran velocidad de todo el fin de semana - como el cuarto mejor equipo - pero si no empezamos más arriba es difícil demostrarlo en la carrera.



Hubo algunos momentos de diversión y puede hacer algunos adelantamientos. Cuando tuve neumáticos nuevos no tuve una gran ventaja, pero el ritmo y nuestra estrategia dio sus frutos al final. Yo estaba cerca de alcanzar a Grosjean durante las últimas vueltas, pero no había oportunidad de hacer un movimiento

El piloto mexicano Sergio Pérez logró finalizar en el séptimo en el GP de Japón, su tercer resultado similar al hilo en el Circuito de Suzuka, con lo cual se coloca séptimo del Mundial de Pilotos, empatado en 53 puntos con Nico Hülkenberg y Kevin Magnussen, cuando restan 4 carreras para el cierre de temporada.".".