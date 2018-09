Publicidad

Home >> Noticias

ANÁLISIS: El Mundial 2018 y una balanza que se inclina a favor de Hamilton



Así va el duelo de la temporada 2018 entre Hamilton y Vettel hasta el GP de Singapur Así va el duelo de la temporada 2018 entre Hamilton y Vettel hasta el GP de Singapur



Hamilton liderando la primera vuelta de la temporada en Australia Hamilton liderando la primera vuelta de la temporada en Australia



Vettel celebrando su victoria en el mítico Spa-Francorchamps Vettel celebrando su victoria en el mítico Spa-Francorchamps



Hamilton en su estilo tras la carrera en el Marina Bay Circuit Hamilton en su estilo tras la carrera en el Marina Bay Circuit

La 69ª temporada de la Fórmula 1 se presentó con una declaración de intenciones: hacernos vibrar desde Australia hasta Abu Dhabi con la lucha entre Lewis Hamilton y Sebastian Vettel, dos fuera de serie, buscando su quinto título mundial y un lugar entre las grandes leyendas de la máxima categoría.Aunque matemáticamente este Mundial sigue siendo asunto de dos, el británico salió de Singapur con su candidatura al título más fortalecida que nunca, dejando a su máximo rival con muchas dudas y pocas certezas con 6 carreras restantes y obligado sí o sí a ganarlo todo.Pero, ¿cómo explicar la abismal diferencia de puntos entre ambos pilotos?En términos generales Ferrari ha hecho un buen trabajo esta temporada. El SF71H se construyó para plantarle cara a las "flechas plateadas" y ha sido regularmente el auto más veloz y con mejor ritmo de la parrilla, pero algunas decisiones estratégicas, como el undercut fallido en China, la parada adelantada con Räikkönen en Italia o la selección de neumáticos en la Qualy de Singapur, sumado a los errores de pilotaje los han privado de mejores resultados.Por su parte, el equipo Mercedes entendió (sin estar ajenos a la polémica por algunas declaraciones de sus referentes) que este año no iba a tener la solvencia que tuvo en temporadas pasadas para controlar las carreras y con movidas estratégicas magistrales, Monza por ejemplo, han podido darle la vuelta a Grandes Premios que en el papel no los favorecían.La fiabilidad no ha sido un factor determinante en esta temporada, Mercedes y Ferrari han entregado a sus pilotos estelares las mejores máquinas posibles para luchar por el campeonato. Los de Brackley sumaron un doble retiro en Austria y la falla hidráulica que comprometió la clasificación de Hamilton en Alemania. Ferrari solo registra un abandono y fue por un problema con el turbo en el auto de Kimi Räikkönen en España.Lo que está marcando la diferencia son los pilotos, especialmente en esta parte final del año. Vettel empezó la temporada con sendas victorias en Australia y Bahrein, mientras que Hamilton consiguió su primera victoria hasta la cuarta fecha del calendario en Azerbaiyán, justamente donde el alemán cayó en el primero de los errores clave que ha cometido en 2018.Allí, Sebastian partiendo desde la Pole bloqueó luchando con Valtteri Bottas en la curva 1 y finalizó cuarto. En Francia golpeó al finlandés al inicio de la carrera y fue penalizado, terminó quinto. Pero el error que está condicionando su temporada llegó en la vuelta 52 del Gran Premio de Alemania...cuando se encaminaba a una victoria de esas incontestables, el teutón perdió el control de su monoplaza en piso mojado y debió abandonar. Hubiera sido su primera victoria en Hockenheim, en casa.Desde ahí vemos a un Vettel intermitente, imbatible cuando todo va perfecto como en Spa Francorchamps, pero tomando decisiones equivocadas en pista como le pasó en Italia cuando quiso atacar a su compañero en la primera vuelta y terminó abriendo la puerta a un Hamilton que lo aprovechó y construyó desde ahí su camino a una nueva victoria.Los pilotos de Fórmula 1 transitan en cada vuelta una línea muy delgada entre el acierto y el error, y si bien Vettel ha pilotado brillantemente en buena parte de la temporada como lo demuestran sus 5 victorias, sus errores le han costado puntos importantes y lo que se ve desde afuera es que le cuesta rehacerse cuando las cosas no van bien.En la otra cara de la moneda está Lewis Hamilton. El británico no tiene matices, lo amas o lo odias. Sus actitudes fuera de la pista y su anárquico estilo de vida contrastan con la contundencia y seriedad con la que hoy afronta los fines de semana de carrera. Cuando es al 'Do or Die' Lewis es el hombre que quieres tener pilotando tu auto.En Silverstone consiguió un Pole magnífica, pero una mala salida y un posterior toque con Räikkönen condicionaron su carrera. Desde el último lugar Hamilton hizo una gran remontada y finalizó segundo por detrás de Vettel, minimizó daños de cara al campeonato y desde ahí está en estado de gracia. Ganó 4 de los últimos 5 Grandes Premios.En Alemania la falla hidráulica lo marginó en la Q2 y debió partir desde la posición 14. El domingo todo le salió bien, su máximo rival cometió un error, un llamado a pits por parte de su equipo fue abortado justo a tiempo y su ritmo en condiciones de piso mojado le dieron un victoria de esas que ganan títulos.En Hungría volvió a mostrar sus condiciones bajo la lluvia firmando la pole position y el domingo solo tuvo que administrar y controlar los momentos de la carrera para irse a las vacaciones de verano con una ventaja de 24 puntos.Spa se le escapó, pero una semana más tarde en Italia celebró un nuevo triunfo luego de salir indemne de un toque con Vettel en la primera vuelta, sacando máximo provecho a su ritmo de carrera y unas gomas en mejor estado para superar a Räikkönen por la primera posición. Ese día el equipo Mercedes tiró de repertorio en la estrategia para "engañar" a sus colegas italianos y Bottas hizo el trabajo de desgaste. Todos trabajan para Lewis.Singapur solo fue la confirmación del pleno estado de forma físico y sobre todo mental de Hamilton. En el callejero de Marina Bay el británico se sacó una vuelta mágica de la chistera y se agenció otra Pole Position, la 79 de su historial. Ganó con contundencia y fue inalcanzable para sus rivales en una carrera sin muchas emociones. Los segundos que le sacó a Vettel en pista hoy son las unidades que le lleva de ventaja en la lucha por el título: 40.Sería una desacierto atreverse a asegurar que Hamilton ya es campeón, un abandono o una mala carrera podrían cambiar el panorama y esto es Fórmula 1, pero lo cierto es que el británico parece tenerle tomada la medida a este campeonato y Sebastian Vettel ya no tiene margen.Y Ustedes, ¿qué opinan? ¿Tiene Vettel cómo darle la vuelta a su situación o en este punto es imposible vencer a Hamilton? Por lo pronto, mañana un nuevo round en la carrera del Gran Premio de Rusia.