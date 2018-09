Publicidad

Vettel y Räikkönen decepcionados con el tercer y quinto lugar en Marina Bay

Nunca es fácil venir y ganar, incluso si este era nuestro objetivo. La clasificación no salió como queríamos y no logramos extraer lo mejor de nosotros. La carrera la iniciamos desde la tercera posición, intentamos algo diferente, pero no funcionó y terminamos donde iniciamos. Estuvimos segundos tras una buena largada, superando a Max, estaba contento y tenía confianza al entrar a pits, sabía que necesitamos una mega vuelta de salida para intentar luchar por el liderato, pero no funcionó para mí.



Perdí tiempo detrás de otro auto y los frenos estaban un poco calientes, estuvo cerca pero no funcionó. Apoyo totalmente la decisión del equipo, ya que estoy sentado en el auto y no puedo estar atento a todo, así que lo dejo en manos de ellos. Nuestro objetivo no era terminar tercero, pero no tuvimos la velocidad suficiente

No sucedieron muchas cosas en la carrera. El auto se estaba comportando bien y tuvimos una velocidad promedio, pero en una buena parte de la carrera estuvimos detrás de alguien y cuidando los neumáticos. En esta pista era imposible adelantar, a menos que el piloto que esté adelante cometa un gran error. Pude ver a Bottas luchando con su neumático delantero derecho y bloqueando varias veces. Estuve cerca de él, pero no lo suficiente para pasarlo.



En la parte media de la pista era complicado seguirlo porque perdía carga aerodinámica. Alargamos el primer stint esperando el Safety Car, pero no sucedió. La clasificación es la clave aquí y obviamente cuando se inicia atrás, la carrera se vuelve un poco aburrida siguiendo otros autos. No hubo otra forma en la que pudiéramos desplegar nuestra velocidad. Obviamente queríamos más, hicimos lo que pudimos, pero así pasaron las cosas

Poco a poco los pilotos de la Scuderia Ferrari siguen perdiendo batallas claves. El alemán Sebastian Vettel perdió diez puntos más y ya son cuarenta los que lo separan del líder Lewis Hamilton, luego de terminar en el tercer puesto mientras que su mayor rival ganó la competencia. Entretanto el finlandés Kimi Räikkönen solo pudo terminar en el quinto lugar.".".