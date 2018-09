Publicidad

Buena cosecha de puntos para Fernando Alonso en el Gran Premio de Singapur

Estoy muy feliz con la séptima posición. Normalmente pasa algo por delante nuestra, pero hoy los seis autos de delante terminaron la carrera; así que quedamos P7, detrás de los seis mejores. Es una pequeña victoria para nosotros.



Hicimos una carrera perfecta con una buena estrategia. Maximizamos la ventaja de neumáticos al empezar con el compuesto morado ultrablando y luego cambiamos al blando, y al final conseguimos unos buenos puntos para el equipo.



En algún punto de la carrera fuimos también el coche más rápido en pista, algo que me hace aún más feliz tratándose de un circuito tan exigente. No fue una carrera aburrida para mí, ya que necesitábamos abrir huecos en caso de que hubiera Safety Car; no sabíamos cuando pararía la gente que iba por detrás. Así que, aunque estuvimos solos, había que ir controlando las distancias.



Al llegar aquí sabíamos que las características de este circuito se adaptarían mejor a nuestro paquete. Creo que va haber muchos altibajos en lo que resta de temporada, en algunas carreras esperamos ser competitivos y en otras no tanto. El objetivo es conseguir puntos los domingos y ayudar al equipo en el Campeonato de Constructores

Creo que la de hoy fue una carrera decente considerando que no hubo mucha acción durante la misma y que no hubo coches de seguridad después del de la salida. Sólo hubo un incidente en la primera vuelta, pero la verdad es no pudimos sacar provecho.



Éramos rápidos y tuvimos buen ritmo cuando era importante, en la primera tanda, especialmente cuando empezaron a parar coches. Decidimos ir largos en esa primera tanda y así es como recuperamos algunos puestos.



Los neumáticos no se sentían tan bien en el momento de parar, pero más o menos tuvimos el mismo ritmo. Los otros iban teniendo banderas azules así que iban perdiendo mucho tiempo, eso es lo que importo.



Siempre se ha sabido que somos mejores los domingos que los sábados, pero en circuitos urbanos como Singapur todo depende de la clasificación. Es una lástima no haber conseguido ningún punto

Creo que podemos estar muy felices con el resultado de hoy. En general, ha sido un fin de semana positivo. El auto mostró un gran ritmo en la carrera y nuestra estrategia fue ejecutada perfectamente para ambos, tanto para Fernando como para Stoffel.



Stoffel también condujo bien. Tuvo una carrera limpia y mostró un gran ritmo cuando tuvo la pista limpia por delante; eso fue crucial para ganar seis posiciones en una carrera que no tuvo muchos incidentes de los que aprovecharse.



Siendo honesto, el ritmo de Fernando fue bastante increíble durante la carrera para terminar en P7. En un momento, tuvimos la vuelta más rápida de la carrera; algo que es una gran recompensa por todo el duro trabajo que se ha realizado entre bastidores. No sólo por la gente que está aquí en el circuito, sino también por la de la fábrica

Luego de estar ausente en el top 10 en los pasados Grandes Premios de Bélgica e Italia, el piloto español Fernando Alonso tuvo una muy buena presentación en Singapur al terminar séptimo, llevándose seis puntos para completar cincuenta esta temporada. Caso contrario con su coequipero Stoffel Vandoorne, quien no suma desde el GP de Azerbaiyán, hace once carreras.".".".