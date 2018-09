Publicidad

Home >> Noticias

OPINIÓN: Kimi Räikkönen a Sauber ¿Es la mejor decisión?



La última victoria de Räikkönen en la F1 fue en el GP de Australia 2013 La última victoria de Räikkönen en la F1 fue en el GP de Australia 2013

Un tipo como Kimi Räikkönen, de pocas palabras, paradójicamente siempre da mucho para hablar. Y es que aunque su salida de la escudería Ferrari era algo que muchos esperaban, si sorprendió su anuncio de correr con Sauber las dos próximas temporadas.Escueto en sus respuestas, como es habitual, el finlandés dio algunas luces sobre su movida al equipo de Hinwil dando a entender que dejar Ferrari no fue una decisión suya, pero la de ir a Sauber sí. ¿La motivación? Seguir corriendo en Fórmula 1 parece ser la respuesta lógica, porque la actualidad del equipo no invita a pensar que dispondrá de un auto para pelear por podios o victorias como si las tiene hoy con los de Maranello.Lo cierto es que este intercambio de pilotos entre Ferrari y Sauber en el papel beneficia a todas las partes. Räikkönen regresa al equipo que lo vio debutar allá por 2001, tendrá status de piloto número 1 y disfrutará de un ambiente menos exigente para dedicarse a hacer lo que le gusta: correr.Sauber se lleva a un campeón del mundo, experimentado, rápido y que, sin la necesidad de demostrar nada, les puede ayudar a desarrollar un auto ganador, además de la implicación que ya tienen Ferrari y el Grupo Fiat en el proyecto.Para Charles Leclerc, vestirse con los colores de la Scudería es cumplir el sueño de cualquier piloto y este año ha demostrado que tiene los galones suficientes para asumir el reto de correr con Ferrari. El monegasco es veloz y maduro, tiene sus metas claras y sabe que si le dan el auto va a pelear por cosas grandes. En Ferrari lo saben y apuestan por él para el futuro, aun sabiendo el desafío que implica emparejarlo con un Vettel aun con cuerda y con hambre de ganar un título con el equipo italiano.¿Correr sigue siendo una pasión para Räikkönen? Su particular respuesta sobre los juegos mentales indica que sí, a eso hay que sumarle la gran temporada que está teniendo, la de este año es su mejor versión, similar a la del 2007 cundo quedó campeón con Ferrari justamente. Este es el Kimi que gusta a la afición y que todos quieren ver en Sauber.No sabe qué va a pasar el próximo año, no sabe si tendrá un auto para pelear por victorias, podios o simplemente entrar en zona de puntos y lo mejor de todo es que no le importa... Suena irónico y hasta podemos estar hilando muy fino pero a este Kimi no lo desvela ganar, solo quiere seguir corriendo y disfrutando a bordo de un F1.Y ustedes, ¿creen que Räikkönen tomó la mejor decisión? ¿Debió retirarse?