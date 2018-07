Publicidad

Hamilton se llevó la victoria y se va tranquilo a las vacaciones - Reporte Carrera - GP de Hungría

Posiciones Finales del Gran Premio de Hungría 2018

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos 1. Lewis Hamilton Mercedes 1:37.16.427 25 2. Sebastian Vettel Ferrari + 17.1 18 3. Kimi Räikkönen Ferrari + 20.1 15 4. Daniel Ricciardo Red Bull + 46.4 12 5. Valtteri Bottas (*) Mercedes + 60.0 10 6. Pierre Gasly Toro Rosso + 73.2 8 7. Kevin Magnussen Haas + 1 Vuelta 6 8. Fernando Alonso McLaren + 1 Vuelta 4 9. Carlos Sainz Renault + 1 Vuelta 2 10. Romain Grosjean Haas + 1 Vuelta 1 Pilotos sin puntos: 11. Brendon Hartley Toro Rosso + 1 Vuelta 12. Nico Hülkenberg Renault + 1 Vuelta 13. Esteban Ocon Force India + 1 Vuelta 14. Sergio Pérez Force India + 1 Vuelta 15. Marcus Ericsson Sauber + 2 Vueltas 16. Sergey Sirotkin Williams + 2 Vueltas 17. Lance Stroll Williams + 2 Vueltas No finalizaron: - Stoffel Vandoorne McLaren - - Max Verstappen Red Bull - - Charles Leclerc Sauber -

Previo al receso de verano de cuatro semanas que tendrá la Fórmula 1, el piloto británico Lewis Hamilton obtuvo la victoria en el Gran Premio de Hungría, la quinta de la temporada, ampliando así su diferencia respecto a Sebastian Vettel en el campeonato. El alemán finalizó segundo, mientras que el finlandés Kimi Räikkönen, también de Ferrari, fue tercero.Iniciando desde la pole position, Lewis Hamilton pudo mantener su lugar gracias a una largada perfecta y sin errores. Tras él, su escudero Valtteri Bottas, hizo su trabajo de forma perfecta, mientras que Sebastian Vettel con la obligación de ascender lo más rápido posible para acercarse a Lewis Hamilton, pensando en el campeonato, saltó rápidamente al tercer lugar tres superar a Kimi Räikkönen en la curva 2.Desde allí, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas con neumáticos ultrablandos, hicieron todo lo posible para que el primer stint de carrera fuera altamente competitivo, mientras que Sebastian Vettel con blandos tenía como meta preservar y alargar este compuesto la mayor distancia posible, para poder atacar en el último stint de carrera con el compuesto ultrablando.El primero en entrar fue Bottas en la vuelta 16. Diez vueltas después lo hizo Hamilton, quedando así Vettel en el liderato provisional. En el giro 40 fue el turno para Vettel. Hasta allí todo iba bien para el piloto de Ferrari, pero uno de los mecánicos no logró colocar bien el neumático delantero derecho y le hizo perder cerca de dos segundos, los cuales lo hubieran dejado por delante de Bottas tras la detención.Una vez sucedido esto, Vettel se dedicó perseguir a Bottas, quien ya giraba con un compuesto blando bastante desgastado. A pesar de esto el piloto de Mercedes resistió y le complicó la vida al alemán de Ferrari. Luego de 25 vueltas en esta situación, Vettel realizó un ataque sobre Bottas y en la curva 2 se tocaron luego que el finlandés alargara la frenada. Por suerte para Vettel su auto no tuvo daños, pero el de Bottas sí. También esto generó el adelantamiento de Kimi Räikkönen al tercer lugar.Posteriormente Valtteri Bottas tuvo un toque con Daniel Ricciardo en la vuelta 68 al llegar a la curva 1. Por esta maniobra, el finlandés recibió diez segundos de penalización.Mientras todo esto pasaba y Bottas servía como tapón, Lewis Hamilton se escapa para evitar un eventual ataque de Sebastian Vettel. Trabajo en equipo por parte de Mercedes, para ampliar la diferencia en el campeonato.Como lo mencionamos anteriormente, el podio fue completado por los pilotos de Ferrari, Sebastian Vettel y Kimi Räikkönen. Tras ellos terminaron Daniel Ricciardo (Red Bull), Valtteri Bottas (Mercedes), Pierre Gasly (Toro Rosso), Kevin Magnussen (Haas), Fernando Alonso (McLaren), Carlos Sainz (Renault) y Romain Grosjean (Haas) completando el top 10.Por problemas en sus autos no terminaron la carrera Stoffel Vandoorne (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) y Charles Leclerc (Sauber).Con los resultados de este GP de Hungría, el líder del campeonato de pilotos sigue siendo Lewis Hamilton con 213 puntos. Segundo Sebastian Vettel (189), tercero Kimi Räikkönen (146), cuarto Valtteri Bottas (132), quinto Daniel Ricciardo (118), sexto Max Verstappen (105), séptimo Nico Hülkenberg (52), octavo Kevin Magnussen (45), noveno Fernando Alonso (44) y décimo Sergio Pérez (30).En el campeonato de constructores, Mercedes adelante con 345 puntos, segundo Ferrari (335), tercero Red Bull (223), cuarto Renault (82), quinto Haas (66), sexto Force India (59), séptimo McLaren (52), octavo Toro Rosso (28), noveno Alfa Romeo Sauber (18) y décimo Williams (4).Ahora la Fórmula 1 entre en un receso de cuatro semanas y se reanudará con decimotercera válida del 24 al 26 de agosto con GP de Bélgica en el mítico Circuito de Spa-Francorchamps.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Hungría:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia el GP de Hungría! Hamilton mantiene el P1. Vettel pasa a Räikkönen y es P3. Sebastian se conecta a Bottas para intentar llegar lo más rápido posible a Hamilton. Ericsson golpea a Ricciardo y luego a Leclerc. El monegasco quedó fuera de carrera.Hamilton se aleja de Bottas a 1.7s. Valtteri entretanto mantiene distancia con Vettel a 1.4s.Sainz cae al P8. Es presionado por Hartley. Había iniciado P5.Hamilton con un fuerte ritmo, se aleja a 3s de Bottas. Vettel no logra conectarse a Valtteri. No es fácil en este trazado por la turbulencia que se genera por la carga aerodinámica.Problemas para Max Verstappen. Es la unidad de potencia.Virtual Safety Car por el abandono de Max Verstappen. Una pena. Este auto fue el más veloz el viernes.Se reanuda la carrera. Se habilita el DRS. Pérez presiona a su compañero Ocon por el P14.Duelo entre Ricciardo y Alonso por el P11. Resiste el español.Ricciardo pasa a Alonso al final de la recta principal. Räikkönen se acerca a Vettel por el P3. Gap de 1s.Ahora Ricciardo va por Grosjean, ubicado en el P10.Räikkönen no tiene bebida en su auto. Es un gran problema porque la temperatura ambiente es de 33 ºC y en el asfalto 49 ºC.Gran trabajo de Pierre Gasly, rodando con el Toro Rosso Honda STR13 en el P5. Esta será marca la unidad de potencia de Red Bull en 2019.Ricciardo pasó a Grosjean y Hülkenberg. P9 para el australiano.Hamilton y Bottas con ultrablandos y Vettel con blandos. En teoría deberían detenerse primero los Mercedes, pero todo dependerá del desgaste de los neumáticos.Räikkönen en pits. Problemas al colocar el neumático delantero. Detención de 5.1s.Bottas en pits. Sale con blandos el de Mercedes. Detención de 2.5s.Hamilton presiona para alejarse lo que más pueda de de Vettel. Gap de 8.8s. Todo dependerá de la primera detención de cualquiera de los dos. En teoría será Hamilton.Räikkönen pasa a Magnussen y es P5. Entretanto Bottas toma el P4 de Gasly.Hamilton y Vettel en 1:22.4. Entretanto Bottas en 1:22.1. De seguir así, Sebastian no estaría cubierto a pesar de tener un stint más largo.Ricciardo presiona a Magnussen por el P6. El de Haas no es fácil para adelantar, es agresivo.Gran adelantamiento de Daniel Ricciardo a Kevin Magnussen en la parte exterior de la curva 2. Chapeau!Räikkönen pasa a Gasly y es P4.Hamilton está perdiendo tiempo respecto a Vettel. Tiene tráfico.Vettel presiona nuevamente y está a 6.5s de Hamilton.Sigue acercándose Vettel. Va con todo el alemán.Hamilton en pits. Cae al P2. Está a 13.1s de Vettel, quien lidera provisionalmente.Ricciardo toma el P5 de Gasly. Gran ritmo del australiano de Red Bull con el compuesto blando.Vettel a 12.8s de Hamilton. Ricciardo sin embargo tiene mejor ritmo que el alemán. Es 0.4s más veloz que el de Ferrari.Räikkönen se acerca a Bottas por el P3. Gap de 2s y cayendo.Fuerte ritmo de Vettel. Ahora a 14.7s de Hamilton. Fue 1.1s más veloz en esta vuelta.Hamilton logra estabilizar la diferencia con Vettel. Giran en 1:22.7.Räikkönen a 1s de Bottas. Lo tiene en activación de DRS.Magnussen y Gasly en pits.Räikkönen no logra conectarse a Bottas, debido a que tienen tráfico y no puede aprovechar el DRS.Mitad de carrera. La diferencia entre Vettel y Hamilton es de 12.4s. El alemán aún tiene pendiente su detención, pero saldrá con ultrablandos. Lo tiene a su favor el piloto de Ferrari.Mucho tráfico para Vettel. De sortearlo bien, ganaría un gran terreno respecto a Hamilton.Vettel pierde tiempo importante. Hamilton aprieta. Lewis va llegando al tráfico.Ricciardo sigue presionando para acercarse a Räikkönen.Räikkönen en pits. Sale en el P5 con blandos nuevos.Vettel en pits. Problemas con el neumático delantero izquierdo. Pit stop de 4.2s. Pierde la ventaja y sale en el P3, atrás de Hamilton y Bottas.Vettel se acerca a Bottas. Gap de 1s. Momento clave de la carrera. Sebastian con ultrablandos nuevos.Stroll en medio de la pista en la curva 2 con un ritmo inferior. Räikkönen se queja. Luego lo pasa en la 3.Vettel conectado a Bottas. No es fácil en este trazado. Valtteri hace su labor de escudero de Hamilton.El neumático trasero derecho en el auto de Vettel con mucho graining. Lleva tan solo 4 vueltas. Será un dolor de cabeza para el alemán de Ferrari.Ricciardo en pits. Sale con ultrablandos nuevos. Detención de 2.2s. Sale en el P5. Recordemos que inició en el P12. Muy bien el australiano.Vettel se aleja de Bottas. Sus neumáticos los ponen en alerta porque en teoría irá hasta el final de la carrera con este compuesto. Hay que esperar.Bottas a 2.6s de Vettel. Hamilton a 10.5s de Bottas. Todo a favor de Mercedes ahora.De los cinco primeros, Vettel es el más lento. Pierde 0.9s con Hamilton, 0.6s con Bottas, 0.8s con Räikkönen y 0.4s con Ricciardo.Vettel se sacude y gira en 1:22 bajos, aunque sigue siendo el más lento del top 5.Vettel de nuevo se acerca a Bottas. Gap de 1.3s.Vandoorne queda fuera de carrera. Virtual Safety Car.Mercedes saca a sus mecánicos para una detención, pero parece ser una distracción para colocar en alerta a Ferrari.De mantenerse este resultado, con Hamilton P1 y Vettel P3, la diferencia en el campeonato sería de 27 pts a favor de Lewis.Sebastian Vettel está conectado a Valtteri Bottas. Entretanto Lewis Hamilton en el P1 marca un fuerte ritmo. Está a 14.5s del alemán de Ferrari.Hülkenberg pasa a Pérez por el P13.Vettel pegado a Bottas. Trata de buscar la oportunidad para adelantarlo. Valtteri lleva compuesto blando de 41 vueltas.Hamilton a 15s y 16s de Bottas y Vettel respectivamente.Räikkönen se acerca a Vettel. Fuerte ritmo del finlandés. Entretanto Valtteri contiene a Sebastian y Hamilton se aleja.Bottas sigue conteniendo a Vettel. Räikkönen se suma al grupo.El error en pits de Ferrari, esos dos segundos, le están costando a Vettel no estar en el P2 en este momento. Bottas sigue aguantando.Hamilton a 19.2s de Bottas y 20.3s de Vettel. Tranquilo el líder del campeonato.Magnussen se acerca a Gasly por el P6. Gap de 5.4s y cayendo.Räikkönen tiene mejor ritmo que Vettel y Bottas. Ferrari podría intentar algo con Kimi para desgastar a Valtteri y favorecer a Sebastian.Vettel se conecta a Bottas, pero no consigue estar lo suficientemente cerca.Vettel se la juega y pasa a Bottas entre las curvas 1 y 2. Valtteri alcanza a tocar a Sebastian, pero el Ferrari sale indemne y toma el P2.Bottas sigue en pista con el alerón delantero averiado. Ricciardo se acerca.Ricciardo con todo sobre Bottas. Atención .Ricciardo pasa a Bottas en la curva 1. Luego Valtteri no dobla e impacta al australiano. Muy mal el de MercedesBajo investigación los incidentes entre Vettel-Bottas y Ricciardo-Bottas.Última vuelta - Ricciardo pasa a Bottas, luego que Mercedes le indicara a Valtteri que se lo facilitara por la investigación que está pendiente.Lewis Hamilton (Mercedes) logró la victoria en el GP de Hungría. 2º Sebastian Vettel (Ferrari), 3º Kimi Räikkönen (Ferrari), 4º Daniel Ricciardo (Red Bull), 5º Valtteri Bottas (Mercedes), 6º Pierre Gasly (Toro Rosso), 7º Kevin Magnussen (Haas), 8º Fernando Alonso (McLaren), 9º Carlos Sainz (Renault), 10º Romain Grosjean (Haas).Daniel Ricciardo registró la vuelta más rápida con 1:20:012 en el giro 46.*. Penalización de 10 segundos por causar colisión.