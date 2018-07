Publicidad

Alonso pronostica un fin de semana complicado - Previo - GP de Alemania - McLaren

Me gusta competir en Hockenheim y he ganado tres veces ahí, así es fantástico volver tras el paréntesis del año pasado. Este trazado es uno de los clásicos, es divertido y hay un par de posibilidades para adelantar – y una zona extra de DRS este año – así que espero que podamos competir con los coches de nuestro alrededor.



Sabemos que tenemos que trabajar para mejorar nuestro rendimiento en clasificación para tener más opciones el domingo, pero también hemos visto que en las carreras somos capaces de empujar y ganar puntos, así que el objetivo será el mismo el domingo que viene.



Las próximas carreras antes del parón de verano son en trazados muy distintos. Tenemos que trabajar duro y hacer todo lo posible para adaptar nuestra puesta a punto a cada uno de ellos para maximizar nuestras posibilidades. Sabemos que este fin de semana no será un trazado sencillo para nosotros pero lo daremos todo como siempre

Aunque es el único Gran Premio del calendario en el que no he competido en la Fórmula 1, he competido en la GP2 en Hockenheim y he conseguido un podio, así que tengo buenos recuerdos.



Sabemos que el Hockenheimring es un trazado exigente, con rectas largas y rápidas que requieren mucha potencia y también hay una sección más cerrada al final de la vuelta donde necesitas buen equilibrio y tracción a la salida de las curvas.



La incorporación de una tercera zona de DRS hará que las cosas sean un poco más interesantes y esa oportunidad extra para adelantar puede resultar en una carrera divertida. A los alemanes les encanta el automovilismo, así que creo que habrá un gran ambiente tras un paréntesis de dos años

Gratos recuerdos le genera el Circuito de Hockenheim al piloto español Fernando Alonso, especialmente por las tres victorias que ha obtenido en el trazado germano. Este año es un reto debido al inestable nivel de competitividad de la escudería McLaren.".".