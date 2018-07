Publicidad

Dani Pedrosa anuncia su retiro del Campeonato Mundial de MotoGP

El año que viene no competiré en el campeonato. Terminaré mi carrera en MotoGP. Es una decisión dura porque amo este deporte. Pese a que este año tenía buenas oportunidades para seguir compitiendo. Este es el camino que tengo que coger, ahora tengo otras prioridades en mi vida. Ha sido increíble pilotar para un equipo tan importante, y en frente de tantos fantásticos fans. Puedo decir que he conseguido más de lo que soñé. He cumplido mi sueño de ser piloto

Es algo que he estado pensando durante mucho tiempo. Pero no siento que viva las carreras con la misma intensidad de antes. Me gustaría expresar lo afortunado que me siento de haber vivido esta experiencia. Todo esto es algo que no me imaginaba cuando era un niño y veía las carreras por televisión. Gracias a Dorna y a Honda por darme la oportunidad allá por el 1999. Quiero dar las gracias a mi familia, y gracias a los fans, que me han apoyado en los momentos difíciles durante el pasado y me han ayudado con todos los mensajes y el apoyo. Pero ahora comienza un nuevo capítulo, y estoy contento de ello

Quiero darle las gracias

Dani ha sido un ídolo para los niños que seguían sus sueños

Creía que iba a continuar; con Yamaha; pero al final ha cambiado de idea. Creo que perdemos a uno de los mejores pilotos de los últimos tiempos

Estar en una moto es como hacerlo en un caballo salvaje, pero al estar en un auto que va tan rápido es algo realmente que te pega al piso. Es increíble. Estoy súper sorprendido. La velocidad en curva es asombrosa y… en las curvas es muy fuerte con el cuello. El auto siempre quiere ir más rápido.



Estoy realmente impresionado. Aún tengo en mi mente completamente reventada, ya que las sensaciones en pistas son irreales. Cada vez se aprenden cosas nuevas. Increíble, increíble

El piloto español de MotoGP, Dani Pedrosa, anunció su retiro a final de la presente temporada. Una hora antes del comienzo la rueda de prensa oficial del GP de Alemania, el piloto de Repsol Honda Team comunicó su decisión de poner punto y final a una trayectoria de 18 años, avalada por tres títulos mundiales y 54 victorias por el momento. ¿Estará pensando en Fórmula 1?", declaraba el piloto de Honda.", profundizaba el tres veces campeón.", declaraba Marc Márquez. "", admitía su compañero de equipo. "", aportaba Valentino Rossi.Y no le falta razón a Rossi. Dani Pedrosa acumula 153 podios y 54 victorias en su palmarés sumando sus logros en las extintas categorías de 125cc y 250cc, fruto de una trayectoria de 18 años durante los que se ha labrado un hueco en la historia. El piloto catalán es el sexto piloto de la historia con mayor número de poles (49), el séptimo de la historia en victorias (54), empatado con Mick Doohan, y el tercero con más podios, solo superado por Giacomo Agostini y Valentino Rossi.El pasado mes de junio, Dani Pedrosa realizó un test de Fórmula 1 con Toro Rosso en el Red Bull Ring, junto a Marc Márquez y Tony Carioli. Tras la prueba, el español comentó: "", declaró Pedrosa.