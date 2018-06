Home >> Noticias

Pérez llega a un circuito que lo favorece - Previo GP de Canadá - Force India

Me decepcionó no obtener el resultado que creo que merecíamos en Mónaco. El auto fue rápido, pero la suerte no estuvo de mi parte. Nos estamos volviendo más competitivos con cada fin de semana de carrera y quiero volver al monoplaza para olvidarme de Mónaco.



Disfruto visitar Canadá y tengo muy buenos recuerdos de Montreal. Terminé en el podio allí en 2012 en una de las carreras más emocionantes de mi carrera, y he tenido algunas otras actuaciones fuertes allí, incluso el año pasado.



Montreal es una ciudad genial con un ambiente fantástico y siempre veo a muchos fanáticos mexicanos en las gradas, lo que siempre es especial para mí. Tengo muchas ganas de estar allí porque es uno de esos eventos realmente divertidos, con muchos fanáticos teniendo una gran fiesta en la ciudad.



La pista en sí misma no es fácil. Hay algunas curvas que pueden atraparte fácilmente y es difícil obtener una vuelta limpia. Mi parte favorita es la chicana final: llegas allí desde una recta muy larga y tienes que frenar y ser realmente preciso. Es fácil cometer un error y el Muro de Campeones está allí sin escapatoria. Un error puede costarte toda la vuelta, o incluso toda la carrera, porque no hay margen de error

Me siento muy feliz luego de lo de Mónaco. Finalmente, es genial obtener un buen resultado después de algunas carreras difíciles y siento que mi temporada realmente ha comenzado ahora. Hemos dado algunos buenos pasos hacia adelante desde el comienzo de la temporada y estoy ansioso por más carreras como la que tuvimos en Mónaco.



El circuito de Montreal es definitivamente uno de mis circuitos favoritos y es un evento fantástico. El ambiente en la ciudad es grandioso: todo Montreal se convierte en un festival gigante de deportes de motor. Sientes la energía y la emoción en todas partes en la ciudad.



Siempre digo que me gustan las chicanas y eso es casi todo lo que tienes en Montreal. Es una pista desafiante y muy técnica, y realmente disfruto manejarla. Mi parte favorita es la última chicana, con el Muro de Campeones muy cerca de ti. Es un rincón muy complicado y es muy fácil equivocarse.



El año pasado tuvimos un muy buen fin de semana en Montreal, peleando con los Ferrari y saliendo con un buen resultado. Parece que nos va bien en pistas como esta, así que con suerte podremos seguir sumando puntos y mantener nuestro impulso

Con un podio en 2012 y un cuarto lugar el año pasado, el Circuit Gilles Villeneuve es un trazado en el que el mexicano Sergio Pérez se siente cómodo y en el que espera dejar atrás el resultado poco favorable en el pasado GP de Mónaco, en el cual quedó fuera de los puntos.".".