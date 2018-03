Home >> Noticias

Hülkenberg y Sainz sumaron por partida doble para la escudería Renault en Australia

Deberíamos estar contentos. El ritmo del auto fue fuerte y competitivo, pero sabemos que tenemos mucho trabajo por hacer. Estoy contento por la forma como transcurrió el fin de semana. El viernes no fue bueno para mí, pero lo hemos convertido en un resultado decente y un domingo satisfactorio. Tuvimos suerte con los retiros, pero también mala suerte con el Safety Car aunque así son las carreras y llevarnos seis puntos es una gran recompensa por el arduo trabajo del equipo

Un Gran Premio difícil. Hemos tenido un problema con la bomba de agua, que ha escupido agua sin parar durante las 10 ó 15 primeras vueltas. No quería que se perdiera, así que he bebido demasiado. Me he empezado a sentir mal y notaba cómo el líquido se me movía de lado a lado en las curvas. He podido resistir y he llegado a la meta como he podido, pero ha sido muy incómodo.



Con las fuerzas G que tenemos este año es todavía peor; puede que incluso haya tenido un corte de digestión, porque casi me pongo a vomitar durante el período con el Safety Car. Al volante, esto también tiene consecuencias. Si no vas cómodo, tampoco puedes apretar ni ir al límite, no vas al 100%, pero al menos me voy contento porque he salvado un puntito en una situación nada favorable.



Creo que ha sido un inicio positivo para el equipo. Podemos estar orgullosos del fin de semana en general. Por mi lado, obviamente un poco frustrante por cómo han terminado las cosas tanto en clasificación como en carrera, pero hay que estar contentos de que el ritmo ha estado ahí todo el fin de semana y aprenderemos de las cosas que han pasado en carrera y nos han hecho sufrir. Ha sido mala suerte, pero sacaremos conclusiones de ello y la próxima vez irá todo mejor

Resultado positivo para la escudería Renault con sus pilotos Nico Hülkenberg y Carlos Sainz. El alemán finalizó en el séptimo lugar, mientras que el español fue décimo, rescatando el último punto de forma casi heroica debido al mareo y dolor estomacal que presentó en la parte media y final de la competencia.".".