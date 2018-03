Home >> Noticias

Resultado inesperado para Hamilton y Bottas en el inicio de la temporada 2018

Hice todo lo que pude, pero no es algo que esperaba que sucediera. Aún estoy un poco incrédulo ya que no sé lo que sucedió. Me reuniré con los ingenieros y sabremos lo que pasó. El fin de semana se hablaba del 'party mode' o si Ferrari sería lo suficientemente rápido. No creo que la diferencia sea tan grande como se observó en clasificación, tan solo tuve una buena vuelta y quizá Sebastian no.



Ferrari fue muy muy rápido. He luchado un poco al final, pero estaban en la misma décima nuestra. Al menos en mi corazón, sé que di todo este fin de semana. Estoy seguro que el equipo está sintiendo dolor en este momento, pero nos reagruparemos y trabajaremos en esto

Fue una jornada frustrante. Logré algunos puntos, pero no tantos como esperaba, incluso iniciando desde el decimoquinto lugar. Tuvimos un buen auto, se sentía como en clasificación y el auto realmente hizo un buen trabajo. Desafortunadamente no pudimos hacer nada más, ya que en esta pista es muy complicado adelantar en esta pista.



También luche un poco con la temperatura en el motor cuando seguía otros autos, así que tuve que ceder muchas veces. Ha sido un fin de semana decepcionante y no es ideal para la primera carrera, pero aún quedan otras 20. Necesitamos aprender de lo sucedido aquí e intentarlo nuevamente en dos semanas en Bahrein

Sin duda la escudería Mercedes AMG tiene nuevamente el auto más veloz y por ende espera siempre el doblete en cada carrera. Sin embargo, esa no fue la situación en la apertura de la temporada 2018, luego que Lewis Hamilton finalizara segundo al perder la carrera con su rival Sebastian Vettel, mientras que Valtteri Bottas terminó octavo luego de iniciar decimoquinto.".".