Montoya se alista para defender su corona en la Race of Champions en Arabia Saudita

Luego de obtener hoy el subtítulo en la Copa de Naciones representado a Latinoamérica junto a Hélio Castroneves, el piloto colombiano Juan Pablo Montoya está preparado para defender mañana su título como campeón de la Race of Champions, el cual logró el año pasado en Miami.Tras una final reñida con el equipo alemán conformado por Timo Bernhard (campeón 2017 de las 24 Horas de Le Mans) y René Rast (campeón 2017 del DTM), la cual tuvo que definirse en un tie-break, la dupla latinoamericana tuvo que conformarse con el segundo lugar, aunque hasta el último instante demostró contar con un gran nivel de competitividad para las series de mañana, las cuales serán individuales.El evento se está realizando en el Estadio Rey Fahad en Riad, capital de Arabia Saudita, y cuenta con la participación de reconocidos pilotos a nivel mundial de Fórmula 1, IndyCar, WRC, IMSA, WEC, DTM, Rallycross, F3, entre otras.Para la Race of Champions, los pilotos de dividen en cuatro grupos a través de un sorteo. A Juan Pablo Montoya le correspondió el grupo A, en el cual se enfrentará a los también ganadores de las 500 millas de Indianápolis, Helio Castroneves y Ryan Hunter-Reay.Los dos mejores pilotos en cada grupo avanzan a los cuartos de final. Es un torneo eliminatorio hasta la gran final.Uno de los atractivos para los fanáticos este año luego del sorteo es el enfrentamiento entre 'Mr Le Mans' Tom Kristensen (9 veces ganador de las 24 Horas de Le Mans) con el ganador de las 24 Horas de Le Mans, Timo Bernhard, y con el gran campeón de Fórmula 1, David Coulthard. El aspirante saudita Yazeed Al-Rajhi hará una oferta para animar a la afición local al enfrentar al campeón mundial de Rallycross de la FIA Petter Solberg y al actual campeón de IndyCar, Josef Newgarden.El campeón reinante de F3 de Gran Bretaña, Lando Norris, intentará demostrar su talento contra dos campeones del 2017: el Campeón Mundial de Rallycross de la FIA, Johan Kristoffersson, y el actual monarca del DTM, René Rast.Cada grupo también incluirá al ganador de una serie de series de la Ronda 1 con algunos de los otros corredores reunidos en Riad. Eso incluye a los aspirantes locales que prevalecen en las competiciones de ROC Factor Middle East y ROC Factor Arabia Saudita, además de muchos de los mejores del mundo que participan en la eROC inaugural.Hay tres equipos de Medio Oriente en acción, todos en el mismo Grupo C: Arabia Saudita, Líbano y Emiratos Árabes Unidos. Eso significa que se garantiza que habrá un equipo de la región en las semifinales, donde jugarán el ganador del Grupo A (Alemania, América Latina, México y EE. UU.). El Grupo B presenta aNordic, Gran Bretaña, Suecia y Sim Racing All Stars, compuestos por participantes de la competencia inaugural eROC.Grupo AJuan Pablo MONTOYA (Colombia) reinante campeón de campeones - ROC• Helio CASTRONEVES (Brasil) triple ganador de Indianápolis 500• Ryan HUNTER-REAY (EE.UU.) 2014 ganador de Indianapolis 500• Ganador de la Ronda 1 entre Memo ROJAS y Abraham CALDERONGrupo B• Tom KRISTENSEN (Dinamarca) nueve veces ganador de 24 Horas de Le Mans• David COULTHARD (Gran Bretaña) 13 veces ganador del Gran Premio de Fórmula 1• Timo BERNHARD (Alemania) 2017 Ganador de las 24 Horas de Le Mans• Ganador de la Ronda 1 entre Rudy van BUREN y el ganador de eROCGrupo C• Johan KRISTOFFERSSON (Suecia) 2017 campeón mundial de Rallycross de la FIA• René RAST (Alemania) 2017 Campeón DTM• Lando NORRIS (Gran Bretaña) 2017 de F3 Europea• Ganador de la Ronda 1 entre Joel ERIKSSON y el piloto más rápido del Líbano en ROC Factor Middle EastGrupo D• Josef NEWGARDEN (EE.UU.) 2017 Campeón IndyCar• Petter SOLBERG (Noruega) doble campeón FIA World Rallycross• Yazeed AL-RAJHI (Arabia Saudita) WRC2 ganador del rallyGanador de la Ronda 1 entre el piloto más rápido de los Emiratos Árabes Unidos en ROC Factor Middle East y ganador del ROC Factor Arabia Saudita.Los dos mejores de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. Entonces es un torneo directo de nocaut hasta la Gran Final de tres, en la que se coronará al Campeón de Campeones 2018.7:30 AM Show de estrellas 8:00 AM Race Of Champions - Carrera de Campeones 11:00 AM Fin del evento