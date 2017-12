Home >> Noticias

Sainz: ''Es un honor para mí formar parte de una marca tan grande como lo es Renault''

Es un paso muy importante en mi carrera deportiva y que quería dar desde hace un tiempo. Renault se interesó en mí desde hace un año y medio. Conseguir hacerlo realidad después de muchas negociaciones era importante. Creo que se ha visto que el paso adelante es el adecuado

Sí, es un honor para mí formar parte de una marca tan grande como lo es Renault. Sobre todo por eso, porque se expande a nivel mundial. En Latinoamérica como en Asia es enorme y de hecho ya empiezo a notar más interés de los medios de comunicación latinoamericanos y de diferentes países donde quizá antes no lo había



Estoy en un sitio inmejorable ahora mismo. Creo que si hay un equipo con recursos y facilidades para acortar la diferencia a los líderes es Renault y espero que así sea

Fue muy importante ya que con el hecho de saber que el próximo año ya tendré un input de cómo se va a desarrollar el auto, la comodidad dentro del habitáculo y demás, me deja más tranquilo para el año que viene

Yo creo que fue un comienzo muy positivo para mi etapa en Renault. No fue un fin de semana fácil y tuve que aprender muchas cosas en un período de tiempo tan corto, pero salió todo muy bien, quizá mejor de lo que todos esperábamos, así que imposible hacerlo mejor



No. Creo que ha sido uno de los fines de semana más difíciles que he tenido en mi carrera deportiva adaptándome a un auto tan diferente en comparación al que venía piloteando. Tuve una mentalidad positiva, buena disposición y con mucho trabajo pude adaptarme rápidamente y la primera toma de contacto fue positiva

Es positiva para Renault. Tendremos otra referencia de equipo puntero para nosotros, aparte de Red Bull. Para ganar hay que derrotar a todos, no solo a los que llevan motor Mercedes y Ferrari, no solo a los que llevan tu propio motor. No supone ningún problema para nosotros

Sí. Todavía falta pero están haciendo todo lo posible para que se dé lo más rápido a nivel de los equipos punteros. He estado en Enstone hace varias semanas y he visto las construcciones de nuevos edificios, del desarrollo que está teniendo la fábrica. Eso me da tranquilidad y además saber que están apretando a tope para el futuro



Ha sido un año importante para mi carrera. Gracias a esto Renault se ha interesado en mí. Durante estas dos temporadas hemos conseguido muchos puntos. Miro la clasificación de pilotos y me sorprendo verme noveno en el campeonato, cuando he visto lo difícil que ha sido conseguirlos. Ahora mi papel es seguir haciéndolo para otra escudería. Iniciamos con buen pie en Austin y seguir esta tendencia

Sinceramente no me preocupa ahora mismo. Ahora estoy en un sitio ideal para 2018. No me interesa de momento 2019. Solo quiero asegurarme que pongo todas mis energías y empeño en Renault, que es lo que se merece

El piloto español Carlos Sainz no ocultó su satisfacción por formar parte de la familia Renault. Con cuatro Grandes Premios completados en la parte final de 2017 con la escudería francesa, el madrileño está preparado para que 2018 sea un año exitoso con la marca del rombo. F1Latam.com conversó en exclusiva con este joven talento.