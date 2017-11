Home >> Noticias

Bottas se llevó la victoria en el cierre de la temporada 2017 - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi

Posiciones Finales del Gran Premio de Abu Dhabi 2017

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos 1. Valtteri Bottas Mercedes 1:34.14.062 25 2. Lewis Hamilton Mercedes + 3.8 18 3. Sebastian Vettel Ferrari + 19.3 15 4. Kimi Räikkönen Ferrari + 45.3 12 5. Max Verstappen Red Bull + 46.2 10 6. Nico Hülkenberg Renault + 85.7 8 7. Sergio Pérez Force India + 92.0 6 8. Esteban Ocon Force India + 98.9 4 9. Fernando Alonso McLaren + 1 Vuelta 2 10. Felipe Massa Williams + 1 Vuelta 1 Pilotos sin puntos: 11. Romain Grosjean Haas + 1 Vuelta 12. Stoffel Vandoorne McLaren + 1 Vuelta 13. Kevin Magnussen Haas + 1 Vuelta 14. Pascal Wehrlein Sauber + 1 Vuelta 15. Brendon Hartley Toro Rosso + 1 Vuelta 16. Pierre Gasly Toro Rosso + 1 Vuelta 17. Marcus Ericsson Sauber + 1 Vuelta 18. Lance Stroll Williams + 1 Vuelta No finalizaron: 19. Carlos Sainz Renault - 20. Daniel Ricciardo Red Bull -

El piloto finlandés Valtteri Bottas finalizó la temporada en lo más alto al lograr la victoria en el Gran Premio de Abu Dhabi. Resultado perfecto para la escudería Mercedes AMG en el Yas Marina Circuit gracias al segundo lugar de Lewis Hamilton para lograr el cuarto doblete de 2017. El podio lo completó el subcampeón Sebastian Vettel (Ferrari).La partida fue tranquila y Valtteri Bottas no tuvo mayores sobresaltos para mantener la primera posición gracias a la pole position que logró ayer en clasificación. Por más esfuerzo que Lewis Hamilton hizo para mantenerse cerca de su compañero de equipo, este contaba con un excelente auto para llevarse la carrera y así lo hizo.Lewis Hamilton intentó un over-cut sobre Valtteri Bottas al detenerse tres vueltas más tarde (22 a 25 respectivamente), pero el finlandés no cedió absolutamente nada y se mantuvo adelante. Con la baja degradación de los neumáticos debido al impecable asfalto de este trazado, la estrategia fue de una sola detención. En los últimos diez giros el británico estuvo cerca, pero el finlandés respondió bien, incluso con la vuelta más rápida de la carrera.De esta forma Valtteri Bottas logró su tercera victoria de la temporada. Las otras dos las había también este año en los Grandes Premios de Rusia y Austria, mientras que para Mercedes fue el cuarto doblete del año al igual que en los GP's de Canadá, Gran Bretaña e Italia.Sebastian Vettel tuvo una carrera en solitario, en una isla. Le fue imposible acercarse a los Mercedes y al final terminó quedó a 26 segundos de Lewis Hamilton. En el cuarto lugar terminó Kimi Räikkönen, seguido por Max Verstappen (Red Bull).La sexta posición fue para Nico Hülkenberg (Renault), contando con un fuerte ritmo en el auto. A pesar de perder 5 segundo por penalización al ganar ventaja fuera de la pista en la primera vuelta, se mantuvo por delante de su ex compañero de equipo, Sergio Pérez.A propósito el piloto mexicano, con el séptimo puesto de hoy 'Checo' alcanzó su objetivo para esta temporada: llegar a los 100 puntos, quedando a tan solo uno de lo conseguido el año pasado, pero ratificando que es el mejor piloto del resto (excepto de los Mercedes, Ferrari y Red Bull).El top 10 fue completado por Esteban Ocon (Force India), Fernando Alonso (McLaren) y Felipe Massa (Williams).Fuera de los puntos quedaron Romain Grosjean (Haas), Stoffel Vandoorne (McLaren), Kevin Magnussen (Haas), Pascal Wehrlein (Sauber), Brendon Hartley (Toro Rosso), Pierre Gasly (Toro Rosso), Marcus Ericsson (Sauber) y Lance Stroll (Williams).Dos abandonos tuvo esta carrera. El primero por parte de Daniel Ricciardo (Red Bull) por un problema en el auto, mientras que Carlos Sainz (Renault) por rueda suelta tras salir de su única detención en pits.Esta carrera marcó la despedida de Felipe Massa de la Fórmula 1, al igual que la alianza McLaren-Honda la cual fue tormentosa durante estos tres últimos años y no se pareció en nada a lo que fue en los 80's. Ahora el equipo británico se une a Renault, mientras que la firma japonesa será el proveedor de unidad de potencia de Toro Rosso.Con los resultados de este GP de Abu Dhabi, Lewis Hamilton alcanzó 363 puntos. Sebastian Vettel fue segundo (317), tercero Valtteri Bottas (305), cuarto Kimi Räikkönen (205), quinto Daniel Ricciardo (200), sexto Max Verstappen (168), séptimo Sergio Pérez (100), octavo Esteban Ocon (87), noveno Carlos Sainz (54) y décimo Nico Hülkenberg (43).En el campeonato de constructores, Mercedes sumó 668 puntos. Ferrari segundo (522), tercero Red Bull (368), cuarto Force India (187), quinto Williams (83), sexto Renault (57), séptimo Toro Rosso (53), octavo Haas (47), noveno McLaren (30) y décimo Sauber (5).Ahora la Fórmula 1 realizará en Abu Dhabi este martes y miércoles su último test de la temporada y se alistará para la pretemporada 2018 con dos jornadas de entrenamientos oficiales en el Circuit de Barcelona-Catalunya, del 26 de febrero al 1 de marzo y del 6 al 9 de marzo. El primer GP de 2018 será en Australia del 23 al 25 de marzo.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Abu Dhabi:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Se apagan los semáforos! Inicia el GP de Abu Dhabi, la última carrera del año. Bottas mantiene el P1. Partida tranquila. Unos metros adelante trompo de Magnussen. Alonso pasa a Massa. Es P10.Bottas se va alejando de Hamilton. Gap de 1.3s. Massa adelanta a Alonso y recupera el P10. Pérez dice que Hülkenberg cortó la pista al pasarlo y que debe retornarle el P7.Bajo investigación la maniobra de Hülkenberg por ganar ventaja fuera de la pista. Se habilita el DRS. Bottas a 1.3s de Hamilton. Lewis fuera de rango de activación.Penalización de 5s para Hülkenberg por ganar ventaja fuera de pista. La maniobra fue con Pérez.Hamilton presiona a Bottas y le descuenta 0.2s. Está a 1.0s, cerca de activar DRS.Bottas reacciona y marca la vuelta más rápida. Se aleja a 1.4s de Hamilton.Vettel en el P3 a 2.3s de Hamilton. Tras Sebastian se encuentra Ricciardo a 1.9s del piloto de Ferrari.Intenso duelo entre Stroll y Grosjean por el P13.Bottas amplía la ventaja sobre Hamilton. El finlandés a 1.9s del británico.Duelo entre españoles. Sainz con todo sobre Alonso por el P11.Räikkönen aprieta el ritmo y se aleja de Verstappen a 1.7s.Grosjean y Stroll siguen teniendo un gran duelo por el P13. Lance en pits.Bottas sigue sólido liderando la carrera. Gap de 1.9s sobre Hamilton. Alonso presionando a Massa por el P10. Fernando se alejó de Sainz.Bottas y Ricciardo son los únicos pilotos que giran en 1:42.Verstappen en pits. Pasa de ultrablandos a súperblandos.Räikkönen en pits. Ferrari reacciona ante el undercut de Red Bull con Verstappen. Kimi sale por delante de Max y el holandés no lo piensa dos veces para pasar a Ocon en la horquilla de la curva 7.Pérez en pits. Intenta el undercut sobre Hülkenberg, quien le llevaba una ventaja de 7.7s. Trompo de Gasly al salir de la curva 20.Hülkenberg en pits. Cumple la penalización de 5s. Luego uno de los mecánicos tiene problemas al colocar el neumático. Aún así Nico sigue por delante de Pérez.Massa tiene la presión de Alonso y Sainz por el P8.Ricciardo en pits. Grosjean por delante de Hülkenberg y Pérez. El francés de Haas aún no se detiene. Marcha en el P11.Hülkenberg pasó a Grosjean, pero el francés recupera la posición en la curva 1. Luego el alemán la tiene de vuelta en la curva 8. Ricciardo golpeó el muro y algo se desprendió del auto. Luego deja el auto fuera de la pista. Dice el australiano que es un problema hidráulico. Vettel en pitsBottas en boxes. Lewis Hamilton es el nuevo líder. El británico marca el mejor tiempo de vuelta.Massa en pits. Sale por delante de Alonso, pero el español lo supera en la frenada de la curva 9.Hamilton con todo alargando el stint para salir por delante de Bottas tras su detención.Hamilton en pits. Bottas retoma el liderato. La diferencia es de 2s.Hamilton se acerca a Bottas. Gap de 1.3s.Hamilton a punto de activar DRS sobre Bottas.Buena carrera y ritmo de Ocon y Sainz en el P6 y P7. Aún no se detienen pero aspiran a unos buenos puntos.Hamilton aprieta y ya está conectado a Bottas, quien tiene tráfico.Hamilton bloquea y se sale ligeramente de la pista. Puede continuar. El gap ahora aumenta a 1.7s a favor de Bottas.Sainz se acerca a Ocon por el P6. Ninguno de los dos se ha detenido. Gap de 1.9s y cayendo.Ocon y Sainz en pits. Carlos se sale de pista. El neumáticos delantero izquierdo no quedó bien colocado. Una pena. Queda fuera de carrera. Error costoso para Renault.Hamilton aprieta nuevamente. Está a 1.4s de Bottas.Magnussen es presionado por Wehrlein por el P13.Verstappen sobre Räikkönen por el P4. Gap de 1.2s.Ocon le descontó 1s a Pérez por el P7. Gap de 5.1s y cayendo.Hamilton sigue acercándose a Bottas. Gap de 1.2s.Vettel en una isla. Está en el P3 a 18s de Hamilton y 10s por delante de Räikkönen.Hamilton a 1.1s de Bottas. Está a un paso de activar DRS.Se estabiliza la diferencia entre Pérez y Ocon en 5s. Checo gira en el P7 y Esteban P8.Bottas con su mejor vuelta personal de carrera hace todo lo posible para que Hamilton no active DRS.Buen duelo entre Wehrlein, Magnussen y Hartley por el P13.Hamilton se aleja un poco de Bottas. Gap de 1.3s.Ocon le descuenta 0.7s a Pérez en las últimas 4 vueltas. Gap de 4.4s.Hamilton al ataque nuevamente. Marca el mejor S1.Wehrlein presiona a Magnussen por el P14.Verstappen se acerca nuevamente a Räikkönen por el P4. Gap de 1.2s.Hamilton se acerca poco a poco a Bottas.Hamilton conectado a Bottas. El finlandés bloqueó en la curva 5.Verstappen a 1s de Räikkönen por el P4. Vettel marca la vuelta más rápida.Bottas responde con la mejor vuelta con 1:40.750 y se aleja a 2s de Hamilton.Bottas sigue apretando al final. Marca 1:40.650 como la mejor vuelta. Ahora el gap con Hamilton es de 4.5s.Ocon se acerca a Pérez. Gap de 3.7s.Verstappen no logró conectarse a Räikkönen. Gap de 1.3s por el P4.Última vuelta de la temporada 2017. Valtteri Bottas (Mercedes) logró la victoria en el GP de Abu Dhabi. 2º Lewis Hamilton (Mercedes), 3º Sebastian Vettel (Ferrari), 4º Kimi Räikkönen (Ferrari), 5º Max Verstappen (Red Bull), 6º Nico Hülkenberg (Renault), 7º Sergio Pérez (Force India), 8º Esteban Ocon (Force India), 9º Fernando Alonso (McLaren), 10º Felipe Massa (Williams).Valtteri Bottas registró la vuelta más rápida con 1:40:650 en el giro 52.