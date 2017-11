Vettel se llevó la victoria y Hamilton quedó a un paso del podio - Reporte Carrera - GP de Brasil

Home >> Noticias

Posiciones Finales del Gran Premio de Brasil 2017

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos 1. Sebastian Vettel Ferrari 1:31.26.262 25 2. Valtteri Bottas Mercedes + 2.7 18 3. Kimi Räikkönen Ferrari + 4.6 15 4. Lewis Hamilton Mercedes + 5.4 12 5. Max Verstappen Red Bull + 32.9 10 6. Daniel Ricciardo Red Bull + 48.6 8 7. Felipe Massa Williams + 68.8 6 8. Fernando Alonso McLaren + 69.3 4 9. Sergio Pérez Force India + 69.5 2 10. Nico Hülkenberg Renault + 1 Vuelta 1 Pilotos sin puntos: 11. Carlos Sainz Renault + 1 Vuelta 12. Pierre Gasly Toro Rosso + 1 Vuelta 13. Marcus Ericsson Sauber + 1 Vuelta 14. Pascal Wehrlein Sauber + 1 Vuelta 15. Romain Grosjean Haas + 2 Vueltas 16. Lance Stroll Williams + 2 Vueltas No finalizaron: 17. Brendon Hartley Toro Rosso - 18. Esteban Ocon Force India - 19. Stoffel Vandoorne McLaren - 20. Kevin Magnussen Haas -

El piloto alemán Sebastián Vettel (Ferrari) logró esta tarde en el Circuito de Interlagos su quinta victoria de la temporada. El podio del Gran Premio de Brasil lo completaron Valtteri Bottas (Mercedes) y Kimi Räikkönen (Ferrari). Una soberbia recuperación tuvo Lewis Hamilton (Mercedes) tras salir desde el pitlane, terminando a tan solo 0.8s del tercer puesto.La partida como siempre en Interlagos fue emocionante, teniendo en cuenta que la siguiente curva es la famosa 'S' de Senna. Valtteri Bottas quien iniciaba desde la pole position, no cerró por completo la puerta en la curva 1 y esto fue aprovechado por Sebastian Vettel para tomar el liderato de la carrera.Dos incidentes - el primero entre Kevin Magnussen (Haas), Stoffel Vandoorne (McLaren) y Daniel Ricciardo (Red Bull), y el segundo entre Romain Grosjean (Haas) y Esteban Ocon (Force India), generaron el ingreso del Safety Car el cual se mantuvo hasta la vuelta 6.Una vez reanudada la competencia, la diferencia entre Vettel y Bottas no superó los tres segundos, al mantener un ritmo muy similar. En la vuelta 28, Mercedes hizo el 'undercut' con Bottas sobre Vettel, pero no funcionó ya que Ferrari entró a Vettel en la vuelta siguiente y el alemán se mantuvo por delante.Mientras todo esto ocurría, Lewis Hamilton venía pasando rivales en cada vuelta. Dejó atrás a 16 rivales y tras el ingreso de Vettel y Bottas a boxes tomó el liderato de la carrera aprovechando que tenía el compuesto blando. El británico estiró el stint hasta la vuelta 43 para realizar el cambio a súperblandos. Hasta ese momento iba quinto y logró deshacerse de Max Verstappen (Red Bull) para luego tener en la mira a Kimi Räikkönen por el podio.Entretanto Sebastian Vettel se mantuvo por delante de Valtteri Bottas y por 2.7s ganó la carrera en Interlagos. Lewis Hamilton hizo todo lo posible, pero Kimi Räikkönen se quedó finalmente con la tercera posición. El podio hubiera sido una gran recompensa para Hamilton tras una recuperación y ritmo memorables.Los pilotos de Red Bull, Max Verstappen y Daniel Ricciardo, terminaron en el quinto y sexto lugar. Para esta ocasión el RB13 no fue tan fuerte en comparación a la última carrera en México en la cual el holandés se llevó la victoria.Un gran duelo protagonizaron durante toda la carrera Felipe Massa (Williams) y Fernando Alonso (McLaren). Al inicio de la carrera el brasilero pasó al español y no le permitió recuperarla a pesar de estar juntos durante las 71 vueltas. Felipinho se despidió de su afición, esta vez de forma definitiva de la F1.Tras ellos terminó muy cerca el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Force India). En la partida inició quinto, pero una largada poco favorable al igual que la primera curva, le hizo perder una buena oportunidad en Interlagos y al final se quedó con el noveno lugar. Finalmente el top 10 lo completó Nico Hülkenberg (Renault). A un paso de los puntos quedó el español Carlos Sainz (Renault) en el undécimo puesto.Con los resultados de este GP de Brasil, Lewis Hamilton llegó a 345 puntos. Sebastian Vettel (302), tercero Valtteri Bottas (280), cuarto Daniel Ricciardo (200), quinto Kimi Räikkönen (193), sexto Max Verstappen (158), séptimo Sergio Pérez (94), octavo Esteban Ocon (83), noveno Carlos Sainz (54) y décimo Felipe Massa (42).En el campeonato de constructores, Mercedes llegó a 625 puntos. Ferrari (495), tercero Red Bull (358), cuarto Force India (177), quinto Williams (82), sexto Toro Rosso (53), séptimo Renault (49), octavo Haas (47), noveno McLaren (28) y décimo Sauber (5).La última válida del campeonato se realizará del 24 al 26 de noviembre en el Yas Marina Circuit, sede del GP de Abu Dhabi.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Brasil:Todos pilotos inician sin inconvenientes. Lewis Hamilton partirá desde el pitlane.¡Se apagan los semáforos! Inicia el GP de Brasil. Vettel le gana la posición a Bottas. Incidente en la parte media de la grilla. Ricciardo queda fuera de la pista. Se tocan los franceses Ocon y Grosjean. Safety Car. Retiro para Ocon, Vandoorne y Magnussen. Todos los autos pasan por el pitlane. Hamilton salió último y ya está P14.Ricciardo en pits.Sigue el Safety Car en la pista y continúan las labores de limpieza y remoción de autos.Comisarios toman notan de los dos incidentes.Todo listo en la pista. El Safety Car entrará en la próxima vuelta.Se reanuda la carrera. Bottas ataca a Vettel. Massa pasa a Alonso por el P5 Hamilton toma el P13 de Hartley.Vettel se aleja de Bottas y lo comienza a dejar fuera de activación de DRS.Hamilton sigue su ascenso. Toma el P11 de Ericsson.El nuevo tetracampeón Lewis Hamilton ya está en los puntos. Pasó a Gasly y es P10.Hamilton sigue subiendo. P9 tras pasar a Sainz. Realiza un adelantamiento por vuelta. Vettel a 1.967s de Bottas.Alonso presiona a Massa por el P5. Duelo de los ex pilotos de Ferrari.Hamilton es P8 tras superar a Hülkenberg. Qué ritmo lleva el británico. En la mira el mexicano Sergio Pérez.El incidente entre Vandoorne, Magnussen y Ricciardo será investigado tras la carrera.Hamilton pasa a Pérez en la 'S' de Senna y es P7. Pérez hizo todo lo posible para protegerse, pero el Mercedes es claramente superior.Ricciardo ya en los puntos. Toma el P10 de Sainz.Alonso sigue presionando a Massa, pero carece de velocidad final en las zonas DRS por su limitada unidad de potencia Honda.Exigencia máxima para los neumáticos. Son 59 ºC sobre el asfalto, la más alta de toda la temporada.Hamilton conectado a Alonso y Massa. En la mira el P5 y P6. Gran ritmo del piloto de Mercedes.Muy buen adelantamiento de Ricciardo a Hülkenberg en la curva 1. Daniel P9.Alonso no tiene auto para defenderse. Hamilton lo pasó fácilmente en la curva 1. Ahora Lewis va por Massa quien gira P5.Otro más para Lewis. Alcanza el P5 tras superar a Massa en la curva 4. Está a 18s de Vettel.El próximo objetivo de Hamilton es Verstappen por el P4. Gap de 9.7s.Grosjean es penalizado con 10 segundos por colisión con Ocon.El ritmo de Hamilton se estabiliza. Con el compuesto blando, intentará estirar este stint lo que más pueda.Duelo entre los Sauber de Wehrlein y Ericsson por el P15.Comienza a caer levemente la diferencia entre Vettel y Bottas. Gap de 1.5s.Hamilton vuelta rápida. Se va acercando a Verstappen por el P4. Está a 6.2s.Bottas en pits.Vettel y Verstappen en pits. Hamilton sube al P2. Vettel se mantiene por delante de Bottas por tan solo 0.7s. Ricciardo pasa a Pérez y es P5.Räikkönen en pits. Hamilton es el nuevo líder. Lleva compuesto blando desde el inicio de la carrera.Hamilton P1 a 3.8s de Vettel.Sainz en pits. Verstappen se acerca a Ricciardo. Red Bull le dice a Daniel que lo deje pasar porque lleva neumáticos más frescos.Ricciardo deja pasar a Verstappen en la 'S' de Senna.Sainz es P13 tras superar a Ericsson.Hamilton está girando más rápido que Vettel con un compuesto de 32 vueltas más en comparación al del alemán.Comienza a caer un poco el ritmo de Hamilton respecto al de Vettel.Hülkenberg presiona a Gasly por el P10. Entretanto Sainz pasa al otro Sauber, el de Wehrlein por el P12.Alonso comienza a acercarse poco a poco a Massa. Gap de 2.7s por el P7.Verstappen lleva un fuerte ritmo y marca la mejor vuelta. Está a 4.2s de Räikkönen.Alonso ahora a 2s de Massa. Entretanto Pérez se viene acercando al español. Está a 5.7s y bajando.Retiro para Brendon Hartley.Lewis lleva un fuerte ritmo a pesar de tener el neumático desde el inicio de la carrera.Hamilton y Ricciardo en pits. Salen con compuesto súperblando nuevo.Hamilton va con todo. Está P5 a 8.3s de Verstappen.Gap entre Vettel P1 y Bottas P2 es de 2.5s.Ricciardo pasa a Massa por el P7.Hamilton enredado con Stroll en el S2. Pierde algunos segundos importantes pensando en el podio.Alonso cada vez más cerca de Massa. Está a 1.3s.Räikkönen a 2s de Bottas por el P2.Hamilton en el P5 a 4.9s de Verstappen.Vettel y Bottas en 1:13.3. Gap de 2.7s entre el P1 y P2.Grosjean en pits. Cumple la penalización de 10s por colisión con Ocon en la vuelta 1. Al francés le parece injusta.Räikkönen se acerca a Bottas. Está ahora a 1.7s.Hamilton se acerca a Verstappen. Gap de 3.1s y cayendo.La temperatura del asfalto ha ido cayendo progresivamente. De 60 ºC al inicio de la carrera a 55 ºC en este momento. Un alivio para los neumáticos.Alonso ya puede activar de DRS con Massa. Está a 0.8s.Pérez se acerca al grupo de Alonso y Massa. Gap de 3.6s.Hamilton ya está sobre Verstappen. Es la lucha por el P4.Verstappen alarga la frenada y no deja pasar a Hamilton. Luego en la segunda zona DRS, Lewis pasa a Max y toma el P4.Impresionante ritmo de Hamilton. Está a 9s de Vettel luego de haber iniciado desde el pitlane.Hamilton quiere el podio. Entra al club de los 1:11 y está a 3.6s de Räikkönen.Hamilton a 2.9s de Räikkönen. Con todo Lewis por el podio.Verstappen en pits. Pidió urgentemente detenerse por el mal estado de los neumáticos.Pérez ya está sobre Alonso. Está a 1.2s el español. Entretanto Fernando a 0.8s de Massa. Todo por el P7. Verstappen volando. Marca el nuevo récord de pista en Interlagos con 1:11.044.Hamilton a 1.1s de Räikkönen.Lewis sigue presionando a Kimi por el P3.Bloquea Hamilton en la curva 1.Hamilton quiere el podio. Tiene en la mira a Räikkönen. Se exige al máximo el finlandés de Ferrari.Alonso sobre Massa por el P7 a 0.5s. Pérez conectado a Fernando por el P8 a 0.7s. Problemas en el neumático delantero izquierdo en el auto de Stroll. Se va delaminando por las bloqueadas.Hamilton sigue con todo sobre Räikkönen. Kimi no cede.Última vuelta en Interlagos. Pérez está sobre Alonso y Massa. El mexicano intentó un lance sobre el español pero no fue efectivo. Hamilton cerca de Räikkönen pero no lo suficiente para atacar.Sebastian Vettel (Ferrari) logró la victoria en el GP de Brasil. 2º Valtteri Bottas (Mercedes), 3º Kimi Räikkönen (Ferrari), 4 º Lewis Hamilton (Mercedes), 5º Max Verstappen (Red Bull), 6º Daniel Ricciardo (Red Bull), 7º Felipe Massa (Williams), 8º Fernando Alonso (McLaren), 9º Sergio Pérez (Force India), 10º Nico Hülkenberg (Renault).Max Verstappen registró la vuelta más rápida con 1:11:044 en el giro 64.