Desfile de día de muertos en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Realmente vamos a evaluar si continuamos con el 'look and feel' del evento con el día de muertos, porque además la carrera cae en el fin de semana de esta celebración, que para México es muy importante porque es un puente como llamamos nosotros, hay días en los que no se labora, y para la economía del país, para todos los visitantes extranjeros que no solo vienen a la Ciudad de México, sino que visitan nuestras playas, lugares arqueológicos, etc.Para nosotros es muy importante esta fecha. Entonces creo que vamos a seguir trabajando un poco con esta visión del día de muertos, con algunas otras sorpresas que este año no pudimos hacer. Henry, hoy me di cuenta que este evento de la Fórmula 1 es tan tan grande que pasan tantas cosas al mismo tiempo que te come, te come a fin de cuentas. Entonces no queremos exponernos a hacer cosas que no vayan a salir. Cuando hacemos y planeamos algo es porque realmente tenemos la certeza de que lo podemos producir, que lo podemos ejecutar y que a la gente le va a parecer interesante. Entonces yo creo que vamos a ir por la dinámica de día de muertos y en el camino ver que se nos ocurre. Tenemos algunos días para pensarlo