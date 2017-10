Home >> Noticias

Lewis Hamilton gana y queda a un paso del tetracampeonato - Reporte Carrera - GP de Estados Unidos

Posiciones Finales del Gran Premio de Estados Unidos 2017

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos 1. Lewis Hamilton Mercedes 1:33.50.991 25 2. Sebastian Vettel Ferrari + 10.1 18 3. Kimi Räikkönen Ferrari + 15.7 15 4. Max Verstappen Red Bull + 16.7 12 5. Valtteri Bottas Mercedes + 34.9 10 6. Esteban Ocon Force India + 90.9 8 7. Carlos Sainz Renault + 92.9 6 8. Sergio Pérez Force India + 1 Vuelta 4 9. Felipe Massa Williams + 1 Vuelta 2 10. Daniil Kvyat Toro Rosso + 1 Vuelta 1 Pilotos sin puntos: 11. Lance Stroll Williams + 1 Vuelta 12. Stoffel Vandoorne McLaren + 1 Vuelta 13. Brendon Hartley Toro Rosso + 1 Vuelta 14. Romain Grosjean Haas + 1 Vuelta 15. Marcus Ericsson Sauber + 1 Vuelta 16. Kevin Magnussen Haas + 1 Vuelta No finalizaron: 17. Fernando Alonso McLaren - 18. Daniel Ricciardo Red Bull - 19. Pascal Wehrlein Sauber - 20. Nico Hülkenberg Renault -

El piloto británico Lewis Hamilton se llevó el triunfo en el Gran Premio de Estados Unidos y quedó a tan solo una victoria de lograr su cuarto campeonato mundial de Fórmula 1. El podio lo completaron los pilotos de Ferrari, Sebastian Vettel y Kimi Räikkönen. Polémica sanción a Max Verstappen al final de la carrera, dejándolo fuera del top 3. Mercedes AMG se llevó al Campeonato de Constructores.Carrera emocionante en el Circuito de Las Américas de principio a final. En la partida, el piloto alemán Sebastian Vettel desde la segunda posición atacó al 'poleman' Lewis Hamilton, demostrando que haría hasta lo imposible para mantener vivas su opciones de título.Sin embargo en la vuelta 6, Lewis Hamilton se lanzó sobre Sebastian Vettel y recuperó la posición. Desde ese instante el piloto de Mercedes tuvo un ritmo superior y se fue alejando progresivamente de su rival de Ferrari.En la vuelta 17, Sebastian Vettel entró a boxes para cambiar el compuesto ultrablando y pasar al blando, con el objetivo de realizar el 'under cut' sobre Lewis Hamilton. El británico no respondió sino hasta tres vueltas después, permitiendo que el alemán se acercara, hasta el punto que tras la detención de Lewis, Sebastian estaba en su alerón trasero.Al mantenerse por delante, Lewis Hamilton volvió a tomar su ritmo y se alejó nuevamente. La diferencia ahora estuvo en que el compuesto blando funcionó mejor en el Mercedes que en el Ferrari. Esto hizo que Sebastian Vettel tuviera una detención extra en boxes. Al final Lewis Hamilton se llevó la victoria, mientras que Sebastian Vettel fue segundo tras superar a Kimi Räikkönen, Max Verstappen y Valtteri Bottas.La polémica de la carrera fue la maniobra que le realizó Max Verstappen a Kimi Räikkönen en la última vuelta. Según los comisarios de FIA, el joven holandés de Red Bull superó los límites de la pista y ganó ventaja para tomar la posición del finlandés de Ferrari. Esta acción fue considerada como la acción del día debido a la espectacularidad de la maniobra, pero los comisarios no la vieron de la misma forma.Esta decisión de los comisarios le generó una penalización de cinco segundos al piloto de Red Bull, cayendo del tercer al cuarto lugar, perdiendo nuevamente el podio al igual que en el GP de México del año pasado, y devolviéndole el puesto a Kimi Räikkönen. A pesar de este impase, gran carrera de Max Verstappen, ya que inició la competencia desde el decimosexto lugar.El finlandés Valtteri Bottas terminó quinto y su rendimiento fue decayendo por alargar el segundo stint con el compuesto blando. Esto lo perjudicó permitiendo que Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen y Max Verstappen lo pasaran.El francés Esteban Ocon de Force India fue el mejor piloto del resto (excepto Mercedes, Ferrari y Red Bull) concluyendo en el sexto puesto. Gran trabajo al soportar la intensa presión de Carlos Sainz, quien en su debut con Renault terminó en un meritorio séptimo lugar.El mexicano Sergio Pérez tuvo una competencia complicada, en especial con sus neumáticos y debió conformarse con la octava casilla. El brasilero Felipe Massa fue noveno y completó el top 10 Daniil Kvyat, quien regresaba a la F1 tras dos carreras ausente, reemplazando a Pierre Gasly, quien en este fin de semana disputó la final de la Súper Fórmula en Japón, de la cual salió subcampeón luego de cancelarse las dos últimas carreras por un tifón.Fuera de los puntos quedaron Lance Stroll, Stoffel Vandoorne, Brendon Hartley (debutó en F1), Romain Grosjean, Marcus Ericsson y Kevin Magnussen.No finalizaron por problemas mecánicos Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Pascal Wehrlein y Nico Hülkenberg.A Lewis Hamilton le bastará terminar quinto en México para coronarse como tetracampeón de la Fórmula 1.Con los resultados de este GP de Estados Unidos, Lewis Hamilton afianzó su liderato con 281 puntos. Sebastian Vettel segundo (265), tercero Valtteri Bottas (244), cuarto Daniel Ricciardo (192), quinto Kimi Räikkönen (160), sexto Max Verstappen (126), séptimo Sergio Pérez (86), octavo Esteban Ocon (73), noveno Carlos Sainz (54) y décimo Felipe Massa (36).En el campeonato de constructores, Mercedes logró su cuarto título consecutivo. Hoy en Austin llegó a 575 puntos. Segundo Ferrari (425), tercero Red Bull (318), cuarto Force India (159), quinto Williams (68), sexto Toro Rosso (53), séptimo Renault (48), octavo Haas (43), noveno McLaren (23) y décimo Sauber (5) .La decimoctava válida del campeonato se realizará la próxima semana, del 27 al 29 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, sede del GP de México.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Estados Unidos:Todos los pilotos salen sin ningún inconveniente.¡Todo listo! Se apagan los semáforos. Inicia el GP de Estados Unidos. Vettel le gana la posición a Hamilton. Lewis le cerró la línea y lo aguantó. Bien por el piloto de Ferrari para tener aún opciones por el campeonato. Ocon cuarto, le gana la posición a Räikkönen. No hay incidentes.Ricciardo ataca a Bottas por el P3. Intensa presión del australiano al finlandés.Hamilton hace todo lo posible para que Vettel no se aleje. Está a 1.0s, en activación de DRS. Verstappen con un buen ritmo. Ha recuperado seis posiciones. Está en el P10.Hamilton presionando a Vettel. Está a 0.6s.Lewis cada vez más cerca de Sebastian.Hamilton con todo sobre Vettel. Lo pasa. Sebastian hace todo lo posible para reaccionar. Lo tomó dormido Hamilton a Vettel y lo pasó en la curva 11.Bottas es presionado por Ricciardo y Räikkönen. Defiende el P3.Incidente entre Ricciardo y Bottas bajo investigación. Fue en la segunda vuelta en la curva 1 en una salida de pista.Räikkönen con todo sobre Ricciardo por el P4.Hamilton se aleja de Vettel. Está a 2s.Magnussen y Hartley ya entraron a boxes para cambio de neumáticos. Salen con blandos y súperblandos.No hay acciones en contra de Ricciardo por maniobra sobre Bottas.Ricciardo y Pérez en pits. Salen blandos y súperblandos respectivamente.Bottas se va acercando a Vettel por el P2.Ocon y Alonso en pits.Hamilton se sigue alejando de Vettel. Está a 4.4s. Problemas para Daniel Ricciardo. Queda fuera de carrera en la curva 15. Unidad de potencia.Vettel en pits. Cambia ultrablando por blando. Vettel con el mejor S2. Hamilton no entra. Quiere estirar lo que más pueda el stint para luego tener el blando más fresco.Ocon tiene en su espalda a Vandoorne, Alonso y Pérez.Vettel con todo sobre Hamilton. Le descuenta tiempo importante.Hamilton en pits. Vettel conectado a Lewis y casi pierde el auto a la salida de la curva 1.Hamilton se aleja de Vettel. Räikkönen en pits.Verstappen lidera la carrera. Ya tienen en sus espejos a Hamilton y Vettel.Hamilton tiene por delante a un rival nada fácil para pasar. Max Verstappen no cede un solo milímetro. Gran adelantamiento de Hamilton a Verstappen. Aprovecha mejor tracción y lo pasa.Sainz pasa a Vandoorne. Alonso con problemas en la unidad de potencia. Qué karma para Fernando.Hartley presiona a Stroll por el P13. Brendon debuta este fin de semana en la F1.La diferencia entre Hamilton y Vettel es de 4.3s.Pérez se acerca a Ocon por el P7. Gap de 1.4s. Veremos si el equipo le permite presionarlo y pasarlo.Bottas le descuenta 0.6s en esta vuelta a Vettel. Gap de 3.3s por el P2.Massa es presionado por los Force India. Defiende el P6.Massa en pits. Pérez con todo sobre Ocon.Räikkönen lleva un fuerte ritmo que le permite descontarle a Bottas por el P3.Checo muy cerca de Ocon. Esta situación la aprovecha Sainz para acercarse. Force India debe reaccionar.Pérez propone un trato. Que Ocon lo deje pasar y que si el ritmo del mexicano no es superior, le devuelve la posición. Sainz cada vez más conectado a Pérez. Checo intentando preservar los neumáticos pensando en el final de carrera. Ocon se aleja. Gran adelantamiento de Sainz a Pérez. Limpio pero agresivo el español. Es P7 el de Renault.Pérez intentó recuperar la posición en la curva 1 pero no fue posible. Ahora Kvyat presiona al mexicano por el P8.Räikkönen conectado a Bottas por el P3. Verstappen se acerca a Kimi a 3.4s.Bottas le descuenta a Vettel. Está a 1.6s.Duelo entre finlandeses. Bottas bloquea ante la presión de Räikkönen. Atrás Verstappen se acerca a 2.4s.Verstappen pits cuando venía acercándose a Räikkönen y Bottas. Sale con súperblandos.Vettel en pits. Cambia blandos por súperblandos. Verstappen sale justo a 1.1s de Vettel. Presiona al alemán.Vettel aprieta y va con todo para recuperar el P2. ¿Se detendrán Bottas y Räikkönen?Hamilton el mejor en el S1. Está a 9.5s de Bottas.Vettel sigue presionando. Fue 1.1s más veloz que Bottas y Räikkönen en esta vuelta. Räikkönen se lanza sobre Bottas y lo pasa. Kimi es P2. Valtteri intenta reaccionar.Sainz conectado a Ocon por el P6. Gap de 0.7s. Pérez es P8 a 4s.Ahora la amenaza de Pérez es Kvyat. El ruso quiere más puntos en su regreso a la F1 tras dos carreras.Vettel sigue con todo. Está a 7.5s de Bottas. El finlandés con un neumático blando bastante desgastado.Hamilton está a 11.5s de Räikkönen.Vettel a 4.8s de Bottas. Sebastian quiere el podio con el P3 en Austin.Toque entre Ericsson y Magnussen, cuando Vettel pasaba al danés de Haas.Sainz sigue presionando a Ocon por el P6. Gap de 0.4s.Vettel con todo sobre Bottas. Gap de 0.7s. Verstappen se acerca a Sebastian. Lo tiene a 1.7s.Gran adelantamiento de Vettel a Bottas por la parte externa de la curva 1. Sebastian P3. Verstappen ahora por Bottas. Valtteri sufre con los neumáticos blandos desgastados.Räikkönen deja pasar a Vettel. Sebastian sube al P2 y marca nuevo récord de pista. Verstappen adelanta a Bottas y toma el P4.Valtteri en pits. Verstappen con un mejor ritmo comienza a acercarse a Räikkönen.Verstappen cada vez más cerca de Kimi. Quiere dejar sin podio al finlandés de Ferrari. Gap de 1.4s.Verstappen a tope intentando acercarse a Räikkönen.Última vuelta en Austin. Victoria de Lewis Hamilton (Mercedes) en el GP de Estados Unidos. 2º Sebastian Vettel (Ferrari), 3º Kimi Räikkönen (Ferrari), 4º Max Verstappen (Red Bull), 5º Valtteri Bottas (Mercedes), 6º Esteban Ocon (Force India), 7º Carlos Sainz (Renault), 8º Sergio Pérez (Force India), 9º Felipe Massa (Williams) y 10º Daniil Kvyat (Toro Rosso).Sebastian Vettel registró la vuelta más rápida con 1:37:766 en el giro 51.