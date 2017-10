Home >> Noticias

Alonso: "Estoy entusiasmado por volver a los Estados Unidos"

Tras un par de carreras algo frustrantes en las que no hemos sido capaces de mostrar el mejor ritmo que sabemos que tiene nuestro paquete, estoy entusiasmado por volver a los Estados Unidos. Lo pasé muy bien durante este verano con todo lo relacionado a las 500 millas de Indianápolis y sé que los aficionados son increíblemente apasionados y entusiastas, así que espero un muy buen ambiente en Austin.



La pista del Circuito de Las Américas es muy divertida. Cada sector es distinto y lograr el equilibrio perfecto en la configuración para adaptarse a unas características que varían constantemente en una misma vuelta es lo que hace que el desafío sea único. El Circuito de Las Américas también es un circuito más ancho que muchos de los que hemos visitado recientemente, por lo que normalmente hay más oportunidades para adelantar. Esperamos poder aprovecharlo al máximo el domingo.



Disfruto mucho estando en los Estados Unidos y tengo muy buenos recuerdos allí. Espero que en Austin podamos aprovechar la inercia que sabemos que hemos ido tomando entre bastidores, a pesar de no haber podido reflejarla en las hojas de tiempos finales; creo que tenemos potencial para sumar puntos si conseguimos juntarlo todo. Hay muchos factores a tener en cuenta y en esta carrera puede pasar cualquier cosa (en los últimos años hemos vivido muchas emociones tanto en la pista como fuera de ella). Pero tengo confianza en que podremos tener un fin de semana positivo si logramos maximizar cada oportunidad

Estoy ansioso por este doblete en los Estados Unidos y México y por descubrir dos trazados en los que no he rodado hasta ahora. He oído muchas cosas buenas del Circuito de Las Américas y es un circuito en el que a muchos pilotos les encanta competir, ya que tiene un poco de todo. Austin es también un sitio genial para visitar (he ido con el equipo un par de años cuando era piloto reserva) y siempre es agradable aprovechar al máximo nuestra ubicación en el centro y probar los restaurantes locales.



Un nuevo trazado no me pone más nervioso que uno en el que he corrido antes. De hecho, es todo lo contrario. Nos preparamos para cada gran premio con nuestros ingenieros de la misma manera y, aunque nunca he pilotado en esta pista en el mundo real, he dado muchas vueltas en el virtual, en nuestro simulador. Así que tengo muchas ganas de empezar las vueltas de configuración del viernes y hacer que el auto se adapte a la pista lo antes posible.



Tras dos carreras positivas para mí, Japón fue más difícil para nosotros y luchamos para recuperar el terreno el domingo, después de un comienzo desafortunado. Austin debería ser un poco mejor para nosotros en términos de potencia, aunque hay una amplia gama de curvas que nos ofrecen distintos desafíos, por lo que la clave será equilibrar la configuración para toda la vuelta. También debería haber más oportunidades de adelantar, y tengo la esperanza de que podremos tener un fin de semana más positivo

Este año el piloto español Fernando Alonso competirá por segunda vez en Estados Unidos. La primera vez fue en las 500 millas de Indianápolis en el mes de mayo, competencia en la que realizó una extraordinaria presentación hasta que el motor de su auto falló. Este fin de semana en Austin espera un cambio de suerte y llevarse un buen resultado del Circuito de Las Américas.".".