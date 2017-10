Home >> Noticias

Boletos totalmente agotados en el Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2017 de F1

Nos entusiasma mucho la positiva respuesta del público rumbo a esta tercera edición. Hemos trabajado desde finales de 2016 y estamos listos para recibir a los aficionados del deporte motor y mostrar una vez más un México del que todos nos sintamos orgullosos

Quedan menos de 20 días para que el Gran Premio de México de Fórmula 1 sea de nuevo el centro de las miradas de los aficionados mundiales al automovilismo y los boletos para el evento ya se encuentran totalmente agotados.Debido a cancelaciones de la modalidad Will Call del sistema Ticketmaster, es posible que en los próximos días se liberen algunas localidades limitadas en diferentes zonas del Autódromo Hermanos Rodríguez.", declaró Federico González Compeán, Director General del Gran Premio de México 2017 de Fórmula 1.De cara al Gran Premio de México de Fórmula 1 – que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez los próximos 27, 28 y 29 de octubre–, se están terminando de definir los detalles para que todos los asistentes disfruten de un excelente evento. De esta forma se da a conocer la información en materia de entretenimiento alterno y categorías soporte, la oferta y procesos de compra de alimentos y bebidas, así como los accesos y medios de transporte.Con la finalidad de maximizar la experiencia de los asistentes al Gran Premio de México de Fórmula 1, este año se reforzará la oferta de actividades dentro y fuera de la pista, a lo largo de tres días.Dentro de la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez, la adrenalina estará a pedir de boca gracias a la participación de las categorías de soporte Masters Historic Racing y Fórmula 4 – que repetirán como teloneros del espectáculo principal –, y con la novedad de la llegada de Porsche Mobile 1 Supercup. De esta manera, por primera ocasión se correrán tres carreras de soporte en el marco del Gran Premio de México de Fórmula 1.Con 25 años de historia y renombre a nivel internacional por su alto nivel competitivo, en esta categoría participan equipos conformados por pilotos de más de 18 países. En México se correrá la última carrera del campeonato 2017.Parrilla conformada por autos históricos de Fórmula 1 de los años 70 hasta mediados de los 80 que brindan una emocionante exhibición de antaño con sus estruendosos motores. En México destacará la participación de autos manejados por James Hunt, Mario Andretti y Graham Hill.Esta categoría sirve como plataforma y escenario para lucir su talento para pilotos en desarrollo. Este año, durante el Gran Premio mexicano, participarán pilotos de países como México, Brasil, Colombia, Perú y República Dominicana. En la parrilla destaca Alexandra Mohnhaupt, piloto originaria de Puebla.Más adelante la organización de estas categorías y CIE compartirán mayor información sobre su participación en el evento.Mientras tanto, fuera de las pistas este año el entretenimiento garantizará risas por parte de los asistentes gracias a la participación de The Comedy Co., grupo de comediantes de stand-up quienes se presentarán en los diferentes bares de las zonas azul y amarilla.A lo largo de los tres días de evento habrá presentaciones de Gon Curiel, Slobotsky, Ese Wey, Roberto Flores, Eduardo Talavera y Mónica Escobedo. La diversión estará asegurada ya que, si bien estos comediantes han hecho reír a miles de pies de altura sobre un avión, ahora lo tendrán que hacer a más de 370 Km/h.Los asistentes de todas las edades podrán disfrutar de actividades adicionales alrededor del Autódromo Hermanos Rodríguez, con pistas de autos a escala, photo-opportunities, simuladores, manualidades para niños y zonas de descanso, entre otros. Además, habrá zonas designadas para adquirir mercancía oficial.Y, por si fuera poco, la Ciudad de México se convertirá en la capital mundial del entretenimiento al llevarse a cabo en las mismas fechas que el Gran Premio de México de Fórmula 1 el concierto de Paul McCartney, quien presentará su gira mundial One On One el sábado 28 de octubre en el Estadio Azteca.Para esta edición 2017 del Gran Premio de México de Fórmula 1, se mantendrá la variedad que en años anteriores de modo que los visitantes gozarán de nuevo de opciones para todos los gustos, todas ellas de la más alta calidad.Así, nuevamente estarán presentes Burger King, Domino’s Pizza, El Califa, Fisher’s, Sushi Itto, La Castellana, Sabritas y VIPS. Este año se suman a la oferta una variedad de food trucks que ofrecerán un abanico de alternativas culinarias. La disponibilidad de la oferta de alimentos dependerá de acuerdo a cada zona del recinto.Adicionalmente la parte de bebidas nuevamente contará con productos Coca-Cola, Heineken y Diageo; estos últimos contarán con Beer Gardens, barras y bares temáticos alrededor del Autódromo.Este año de nuevo se implementarán tres formatos de cobro con el fin de facilitar y agilizar el proceso para los asistentes:1.Aplicable en las zonas Verde, Naranja, Azul y Amarilla, en este formato el cliente primero debe pagar su consumo en módulos de cajas donde recibirá un ticket que posteriormente intercambiará en los puestos de alimentos y bebidas.En lo referente a alimentos, se podrá elegir entre emitir un solo ticket con la cantidad total de su consumo – que debe canjearse en ese momento – o la emisión de varios tickets con consumo unitario – para ser canjeados en cualquier momento durante los tres días del evento. Para las bebidas, se entregarán tickets unitarios por el total de la compra.2.Formato aplicable en las zonas Foro Sol Norte y Foro Sol Sur, se debe pagar por el consumo directamente en los puestos de alimentos y bebidas, donde igualmente se hará entrega de los productos. La oferta para estos sitios incluye alimentos, papas, aguas, refrescos y cervezas.3.Disponible en todas las zonas, los vendedores ingresan directamente a las gradas para ofrecer y vender papas, aguas, refrescos y cervezas. Adicionalmente, bajo este formato – que no se suspende en ningún momento – en las zonas Gris, Café y Naranja se podrán adquirir alimentos. La única forma de pago aceptada será el efectivo.Es importante destacar que:· Todas las cajas aceptan cualquier forma de pago (todas las tarjetas de crédito, tarjetas de débito y efectivo).· Opción de impresión de tickets individuales o por la cantidad total de alimentos y bebidas.· De manera simultánea se atiende a 14,154 personas con servicios de alimentación y bebidas.Adicionalmente, se recomienda tomar las siguientes medidas con el fin de agilizar el proceso de compra y mejorar la experiencia:· Pre-compra de los tickets de alimentos y bebidas para su consumo durante todo el evento desde el primer día.· Consultar la sección especial en la app oficial para elegir con anticipación la orden.· Aprovechar el vending y la disponibilidad de cajeros automáticos para realizar pagos en efectivo.Los organizadores están colaborando con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México para brindar alternativas seguras y que faciliten el arribo al inmueble. Es importante mencionar que el Autódromo Hermanos Rodríguez no contará con estacionamiento por lo que, se invita a que los asistentes dejen sus autos particulares en casa o en estacionamientos remotos.De este modo, la principal recomendación es arribar por medio de transporte público:· Metro*: existen 3 estaciones de la Línea 9 (Café) inmediatas al Autódromo – Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla, cada una de ellas está próxima a algunas de las puertas de acceso.· Metrobús*: hay 2 estaciones de la Línea 2 cercanas al inmueble – Iztacalco (cerca de la Puerta 16 del recinto) y UPIICSA (cerca de la Puerta 14 del recinto). · Taxis oficiales verificados por las autoridades locales.· Trasporte personal privado – vía aplicaciones móviles.*Se implementarán operativos especiales de seguridad por parte de las autoridades de la Ciudad de México.Además la gente podrá hacer uso del Camión Circuito que rodea el Autódromo, servicio gratuito que hace diferentes paradas asignadas para acercar a los asistentes a las diferentes puertas de acceso.Si los asistentes desean otra opción, el servicio de transporte Ticket2ride se podrá adquirir en cualquier momento a través de la red Ticketmaster previo a la carrera. Este servicio particular de transporte consiste en un viaje redondo desde diferentes puntos de salida en la Ciudad de México (Interlomas y Mundo E) y la ciudad de Puebla con destino único al Autódromo Hermanos Rodríguez.Otra alternativa disponible será utilizar los autobuses remotos que llegarán al Autódromo Hermanos Rodríguez desde diferentes puntos de la ciudad. Éstos se podrán tomar en el Auditorio Nacional, Plaza Carso, el Hipódromo de las Américas y Expo México Santa Fe. Este servicio tendrá un costo por viaje, por persona de $30.00 MXN. Al salir del evento, estos autobuses estarán disponibles para regresar a los pasajeros al punto de origen que mejor se acomode a sus necesidades.Un plan más detallado se continúa trabajando en alianza con el Gobierno de la Ciudad de México y se dará a conocer más adelante.Asimismo, se confirma nuevamente la participación de los mexicanos Jo Ramírez y Adrián Fernández como embajadores del Gran Premio de México de Fórmula 1. Igualmente se reitera la presencia y apoyo de los aliados locales del evento: Citibanamex, Coca-Cola, GNP, Heineken, Hidrosina, Santander y Telcel–Infinitum.