Vettel: "Lógicamente ahora el campeonato está más complicado"

No sé si esta situación tiene mucho que ver con la confiabilidad. Pero no terminamos la carrera, así que hay un problema. Creo que fue un pequeño inconveniente causando uno grande. No teníamos potencia al comienzo e intentamos reajustar todo para recuperarla, pero algo no funcionó. Lógicamente ahora el campeonato está más complicado y al no terminar la carrera no ayuda.



También les dije a los chicos que regresaran a casa y descansaran porque ha sido una semana difícil con muchos cambios. Luego volveremos con un paquete mejor para hacer bien las últimas cuatro carreras y después veremos. En general, creo que el equipo está en buena forma. Estamos mejorando carrera a carrera y hay aspectos positivos también. Pero, por supuesto, este fin de semana no se puede mirar mucho las cosas positivas

Nuestra posición de partida hoy no era ideal. Tuve una buena partida con los neumáticos blandos y en la primera vuelta intenté ganar algunas posiciones, pero cuando traté de pasar a un Renault me fui ancho y perdí algunos lugares; así que tuve que hacerlos volver. La sensación en el auto fue un poco complicado durante toda la carrera, no el mejor equilibrio; algunas vueltas estaban bien, algunas otras un poco más difíciles. Es muy difícil seguir a otros autos en esta pista; hicimos un trabajo bastante bueno adelantando rivales pero estábamos muy lejos los que estaban adelante.



Obviamente, el resultado final está lejos de ser el mejor posible. En cuanto a Sebastián, no sé qué pasó; hemos tenido muchas mejoras en los últimos años como equipo, pero ahora, por alguna razón, de repente tenemos problemas técnicos que surgen de la nada. Es un poco extraño, nuestros autos funcionan perfectamente y de repente el domingo hay un problema que nadie espera. Hay trabajo por hacer en ese aspecto. Luego vamos a empujar hasta la última vuelta de la última carrera y veremos dónde terminamos

Una vez más, a pesar de que nuestro auto claramente tenía un gran potencial, las cosas no salieron de acuerdo a lo planeado. El problema que detuvo a Sebastian fue el daño de una bujía. Vimos que algo no estaba bien en la vuelta rumbo a la grilla e hicimos nuestro mejor esfuerzo por solucionar el problema. Seb tuvo un gran comienzo, pero poco después tuvimos que llamarlo al garaje antes de retirar el auto.



La carrera de Kimi se vio comprometida por su posición de salida lejos de lo ideal, la cual se produjo debido a la penalización que tuvo por un cambio de caja de velocidad tras su accidente en la tercera sesión. Desde allí, fue capaz de ascender hasta el quinto lugar. Como he dicho antes, sabemos que el auto, los pilotos y el equipo están todos en el ritmo. Es por eso que afrontaremos las próximas carreras con un gran esfuerzo y aún más determinación. Hasta la última curva del último Gran Premio

El piloto alemán Sebastian Vettel lamentó los problemas de fiabilidad que tuvo su auto en el pasado GP de Japón, los cuales han generado ahora una diferencia de 59 puntos con Lewis Hamilton por el campeonato a cuatro válidas del final. Ahora el objetivo es luchar por el título hasta donde la matemática lo permita.".".".