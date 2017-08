Home >> Noticias

AUDIO: El mexicano Roberto González finalizó séptimo en las 6 Horas de Nürburgring

A continuación el audio de la entrevista:



La verdad fue una carrera sumamente complicada, de las más difíciles y frustrantes que he tenido en mi carrera como piloto. Básicamente el balance del coche cambió completamente. Algo tuvo que ver el clima, sin embargo nos tocó correr toda la competencia en seco, pero la lluvia previa jugó un poco. Erramos en la puesta a punto del auto.



Fue un día muy largo, además tuvimos algunas fallas extras como que se rompiera la antena de la telemetría del auto y eso causó que yo me quedara sin gasolina, justo en la chicana antes de entrar a pits, alcancé a llegar al box con los puros gases del combustible. Perdimos mucho tiempo pero no perdimos posición en pista, pero el coche se iba para todos lados, batallamos mucho con la parte trasera del auto y no pudimos andar en buenos ritmos.



Terminé mi parte y me sentí muy frustrado. Después vi a Vitaly Petrov y vi que estaba en el mismo ritmo. El trabajo final fue no cometer errores en la carrera y rescatar lo más que pudiéramos.



Ahora sigue la carrera de México, y después de la experiencia en Nürburgring, hemos platicado en una junta con el equipo para buscar soluciones técnicas para el auto, para saber en qué nos equivocamos. Vamos a México con el objetivo de obtener un buen resultado y emocionado por la carrera de casa

El pasado fin de semana en Alemania, el Campeonato Mundial de Duración (FIA WEC) disputó la cuarta válida. Allí Roberto González finalizó en la séptima posición en las 6 Horas de Nürburgring, a los mandos de un Oreca-Gibson Nº 25 del equipo CEFC Manor TRS Racing, de la división LMP2, que comparte a lado del suizo Simon Trummer y del ruso Vitaly Petrov. F1Latam.com entrevistó al piloto mexicano.La tripleta largó desde la quinta posición luego de que la descalificación del equipo G-Drive Racing les permitió ganar un sitio en la parrilla de salida. Sin embargo, el clima y el asfalto cambiaron radicalmente. Las bajas temperaturas y la lluvia que se presentó en la madrugada y mañana del domingo modificó las condiciones de adherencia y, con ello, la respuesta del prototipo ante la puesta a punto establecida.El séptimo sitio conseguido por la tripleta que comparte el mexicano les permitió sumar seis puntos para alcanzar las 16 unidades totales en el campeonato después de cuatro fechas realizadas del Campeonato Mundial de Resistencia.